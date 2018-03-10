По данным МВД Греции, СИРИЗА набирает 35,46% и получает 145 мест, "Новая демократия" - 28,09% голосов. На третьем месте ультраправая "Золотая заря" - 6,99% и 18 мест. Всего в парламент Греции проходят восемь партий.
Согласно информации, "Народное единство" получит не более 3,2% голосов, "Независимые греки" твердо получают 3,1% голосов, а партия "Союз центристов" по одним опросам проходит в парламент, а по другим - нет.
Председатель Коалиции радикальных левых СИРИЗА Алексис Ципрас надеется, что на парламентских выборах в Греции 20 сентября его партия победит и это станет поражением консерваторов не только в стране, но и во всей Европе.
Открылись избирательные участки в Греции. Принять участие в досрочных парламентских выборах призваны 9,8 млн граждан в возрасте от 18 до 70 лет. Первые результаты волеизъявления станут известны уже вечером.
"В 7 утра почти никого не было, люди начали подходить с 8 часов, а сейчас их все больше. Но большая часть приходит часов с 12", - сказал РИА Новости наблюдатель от партии СИРИЗА на избирательном участке в средней школе в районе Халандри на севере Афин.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".