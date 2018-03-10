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    СИРИЗА

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    В Греции в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы. По итогам обработки 95% протоколов СИРИЗА экс-премьера Алексиса Ципраса набирает 35,47% (145 кресел).
    Завершен подсчет на выборах в Греции: левые взяли большинство в парламенте
    19:24 21.09.2015
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    По данным МВД Греции, СИРИЗА набирает 35,46% и получает 145 мест, "Новая демократия" - 28,09% голосов. На третьем месте ультраправая "Золотая заря" - 6,99% и 18 мест. Всего в парламент Греции проходят восемь партий.
    Флаг Греции
    СИРИЗА и АНЭЛ получают 155 из 300 мандатов на греческих выборах
    04:46 21.09.2015
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    Левоцентристская ПАСОК получает 6,27% голосов и 17 мест, Компартия - 5,55% голосов и 15 мест, "Потами" - 4,10% голосов и 11 мест, "Союз центристов" - 3,43% голосов и 9 кресел.
    Флаг Греции
    Переговоры по созданию нового правительства Греции начнутся в понедельник
    22:59 20.09.2015
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    Лидер партии "Независимые греки", бывший министр обороны Греции Панос Камменос заявил, новое правительство выведет Грецию из меморандумов с кредиторами, остановит политику внешнего подчинения.
    Флаг Греции
    СИРИЗА одержала победу на выборах в Греции - общенациональный exit poll
    19:23 20.09.2015
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    Как сообщается, СИРИЗА набирает 30,0-34,0% голосов, партия "Новая демократия" - 28,5-32,5%. На третьем месте ультраправая "Золотая заря" - от 6,5% до 8% голосов.
    Ситуация в Греции
    На выборах в Греции лидирует СИРИЗА - источник
    18:37 20.09.2015
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    Согласно информации, "Народное единство" получит не более 3,2% голосов, "Независимые греки" твердо получают 3,1% голосов, а партия "Союз центристов" по одним опросам проходит в парламент, а по другим - нет.
    Ципрас надеется, что СИРИЗА победит. Видео
    Ципрас надеется, что СИРИЗА победит 
    04:59 19.09.2015
    75Массовые беспорядки в Греции
    Председатель Коалиции радикальных левых СИРИЗА Алексис Ципрас надеется, что на парламентских выборах в Греции 20 сентября его партия победит и это станет поражением консерваторов не только в стране, но и во всей Европе.
    Греческий флаг
    Анархисты захватили центральный офис партии СИРИЗА в Афинах
    18:47 08.03.2015
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    Ответственность за захват здания взяла на себя анархистская группировка "Рубикон". Одновременно несколько десятков заключенных, в том числе по обвинению в терроризме, начали голодовку.
    Флаг Греции
    ЕК не комментирует возможность упразднения "тройки" кредиторов Греции
    19:55 02.02.2015
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    Однако, по словам пресс-секретаря ЕК Маргаритиса Схинаса, в Еврокомисси не отрицают этой возможности.
    Мартин Шульц
    Глава ЕП обеспокоен стремлением Греции к сотрудничеству с РФ
    05:29 01.02.2015
    344Отношение мира к ситуации в Украине
    Шульц считает, что сближение Греции с Россией является "прежде всего, внутриполитической мерой", с помощью которой Ципрас желает показать избирателям, что "у власти новые люди".
    Деньги - евро
    Курс евро к доллару обновил очередной минимум
    07:30 26.01.2015
    231Бюджет-2015, Нацбанк и курс валют
    Курс евро к доллару утром в понедельник снижался до 1,1176 доллара за евро с 1,1206 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене опускался до 117,58 иены со 117,77 иены за доллар.
    Флаг Греции
    На выборах в Греции СИРИЗА набирает до 35,5% , "Новая демократия" - до 27,6%
    12:22 25.01.2015
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    Таким образом, судя по первым данным опросов на выходе из избирательных участков, в парламент проходят семь партий.
    Досрочные выборы в Греции
    Досрочные выборы в парламент Греции 
    11:49 25.01.2015
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    Открылись избирательные участки в Греции. Принять участие в досрочных парламентских выборах призваны 9,8 млн граждан в возрасте от 18 до 70 лет. Первые результаты волеизъявления станут известны уже вечером.
    Досрочные парламентские выборы в Греции
    Голосование на выборах в Греции проходит при активной явке избирателей
    10:12 25.01.2015
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    "В 7 утра почти никого не было, люди начали подходить с 8 часов, а сейчас их все больше. Но большая часть приходит часов с 12", - сказал РИА Новости наблюдатель от партии СИРИЗА на избирательном участке в средней школе в районе Халандри на севере Афин.
    Флаг Греции
    "СИРИЗА" опровергла заявления о планах вывести Грецию из еврозоны
    01:44 06.01.2015
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    "СИРИЗА" поддерживает временный мораторий на выплаты по долгу и его погашение при экономическом развитии, заявил лидер Коалиции радикальных левых СИРИЗА Алексис Ципрас.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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