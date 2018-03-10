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"В 7 утра почти никого не было, люди начали подходить с 8 часов, а сейчас их все больше. Но большая часть приходит часов с 12", - сказал РИА Новости наблюдатель от партии СИРИЗА на избирательном участке в средней школе в районе Халандри на севере Афин.