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Тег
Панос Камменос
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
4
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Министр обороны Греции обвинил Турцию в нарушении воздушного пространства
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Как заявил министр национальной обороны Панос Камменос Греции, недалеко от острова Имиа турецкие самолеты нарушили национальное воздушное пространство и были перехвачены ВВС страны.
Переговоры по созданию нового правительства Греции начнутся в понедельник
22:59 20.09.2015
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Лидер партии "Независимые греки", бывший министр обороны Греции Панос Камменос заявил, новое правительство выведет Грецию из меморандумов с кредиторами, остановит политику внешнего подчинения.
Греция рассчитывает на помощь США в противостоянии с Германией
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Помощь США необходима в жесткой позиции, которую Германия заняла по отношению к Греции, заявил на встрече с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд министр национальной обороны Панос Камменос.
Камменос: выход Греции из ЕС потянет за собой Испанию, Италию и Германию
03:39 14.03.2015
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Если Греция лопнет, Испания и Италия станут следующими, затем, когда-нибудь, очередь дойдет и до Германии, заявил греческий министр обороны Панос Камменос.
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