Открылись избирательные участки в Греции. Принять участие в досрочных парламентских выборах призваны 9,8 млн граждан в возрасте от 18 до 70 лет. Первые результаты волеизъявления станут известны уже вечером.
"В 7 утра почти никого не было, люди начали подходить с 8 часов, а сейчас их все больше. Но большая часть приходит часов с 12", - сказал РИА Новости наблюдатель от партии СИРИЗА на избирательном участке в средней школе в районе Халандри на севере Афин.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".