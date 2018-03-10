наверх
10.03.201804:40
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Парламентские выборы в Греции 2015

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Флаги Евросоюза и Греции
    Решение греческого кризиса возможно и очень скоро - премьер Франции
    20:47 19.02.2015
    269
    Премьер-министр Франции Мануэль Вальс подтвердил, что "Франция делает и будет делать все, чтобы Греция сохранила свое место в Европе и в еврозоне".
    Флаги Евросоюза и Греции
    Еврогруппа ожидает предложения Греции по программе "тройки" к 11 февраля
    02:46 07.02.2015
    61
    В среду мы услышим, каковы амбиции греческого правительства, а также как оно намеревается продвигать текущую программу, заявил в интервью глава Еврогруппы Йерун Дейссельблум.
    Флаг Греции
    ЕК не комментирует возможность упразднения "тройки" кредиторов Греции
    19:55 02.02.2015
    96
    Однако, по словам пресс-секретаря ЕК Маргаритиса Схинаса, в Еврокомисси не отрицают этой возможности.
    Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
    Юнкер: ЕК будет работать с новым кабинетом Греции
    17:09 26.01.2015
    45
    Выбор греческих избирателей не снимает ответственности с комиссии, но комиссия работает с любым правительством, которое будет учреждено, заявил журналистам председатель ЕК Жан-Клод Юнкер.
    Досрочные выборы в Греции
    Досрочные выборы в парламент Греции 
    11:49 25.01.2015
    136
    Открылись избирательные участки в Греции. Принять участие в досрочных парламентских выборах призваны 9,8 млн граждан в возрасте от 18 до 70 лет. Первые результаты волеизъявления станут известны уже вечером.
    Досрочные парламентские выборы в Греции
    Голосование на выборах в Греции проходит при активной явке избирателей
    10:12 25.01.2015
    143
    "В 7 утра почти никого не было, люди начали подходить с 8 часов, а сейчас их все больше. Но большая часть приходит часов с 12", - сказал РИА Новости наблюдатель от партии СИРИЗА на избирательном участке в средней школе в районе Халандри на севере Афин.
    Флаги России и ЕС
    РФ может снять продовольственное эмбарго с Греции в случае ее выхода из ЕС
    20:19 16.01.2015
    570
    Глава Минсельхоза России Николай Федоров заявил, что в РФ не исключают снятия продовольственного эмбарго с Греции в случае ее выхода из Евросоюза.
    Флаг Греции
    Разговоры о выходе Греции из еврозоны остаются слухами - экс-глава ЕЦБ
    16:50 14.01.2015
    67
    Бывший председатель Европейского центрального банка Жан-Клод Трише заявил, что слухи о выходе Греции из еврозоны ходят уже на протяжении пяти лет, но до сих пор этого не произошло.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги

    Персоны