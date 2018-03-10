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    Партия "Независимые греки"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Флаг Греции
    Переговоры по созданию нового правительства Греции начнутся в понедельник
    22:59 20.09.2015
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    Лидер партии "Независимые греки", бывший министр обороны Греции Панос Камменос заявил, новое правительство выведет Грецию из меморандумов с кредиторами, остановит политику внешнего подчинения.
    Мартин Шульц
    Глава ЕП обеспокоен стремлением Греции к сотрудничеству с РФ
    05:29 01.02.2015
    344Отношение мира к ситуации в Украине
    Шульц считает, что сближение Греции с Россией является "прежде всего, внутриполитической мерой", с помощью которой Ципрас желает показать избирателям, что "у власти новые люди".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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