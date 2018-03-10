По состоянию на 06.00 30 октября на территории арсенала продолжают детонировать боеприпасы, однако, как сообщает Луганская ОГА, сейчас периодичность взрывов с одного раза в 10 минут сократилась до одного в час.
Согласно информации, электроэнергию в Золотом, Тошковке и Чехировом удалось восстановить. В других селах света пока нет, из-за чего не работает центральное водоснабжение и весьма затруднена мобильная связь.
Из-за взрыва моста единственный безопасный проезд транспорта в Троицкое заблокирован. Проезд ранее уже был поврежден в ходе боевых действий, тогда ремонтным бригадам удалось оперативно восстановить его.
По сообщению пресс-службы главы военно-гражданской администрации Луганской области Геннадия Москаля, обстрелы Троицкого повторялись ночью, местные жители вынуждены были прятаться в подвалах и погребах.
Согласно информации, под огонь попала православная церковь Святого Николая, которая расположена на окраине Золотого при въезде в Катериновку. По церкви могли стрелять из противотанкового ракетного комплекса "Корнет".
Ополченцы проникли на контролируемую Киевом территорию со стороны Луганска. Завязался бой с применением автоматического оружия и гранатометов. Два сотрудника МВД были ранены. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".