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    Луганская ВГА

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Ситуация в Станице Луганской
    Военные попали под минометный обстрел в районе Станицы Луганской
    09:58 18.10.2016
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    Как сообщает пресс-служба Луганской ВГА, за минувшие сутки ополченцы шесть раз открывали огонь по позициям украинских силовиков вдоль линии разграничения, а также обстреливали город Попасная.
    Больница в Сватово, поврежденная в результате взрывов и пожара
    Пожар в Сватово повредил 1,7 тыс квартир и домов - ОВГА
    12:03 09.11.2015
    270Взрывы и пожар на складах боеприпасов в Сватово
    Как сообщили в понедельник местные власти, составлен реестр лиц, домохозяйства которых пострадали в результате чрезвычайной ситуации. В него включены 1705 домохозяйств.
    Взрыв на складах боеприпасов в Сватово Луганской области
    Боеприпасы продолжают взрываться на горящем арсенале в Сватово
    06:40 30.10.2015
    3267Взрывы и пожар на складах боеприпасов в Сватово
    По состоянию на 06.00 30 октября на территории арсенала продолжают детонировать боеприпасы, однако, как сообщает Луганская ОГА, сейчас периодичность взрывов с одного раза в 10 минут сократилась до одного в час.
    Георгий Тука
    Перечень населенных пунктов, в которых не будет выборов, представят до конца недели - Тука
    02:35 13.08.2015
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    Как сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука, на данный момент администрация определяет перечень этих населенных пунктов, оценивая все возможные риски.
    Георгий Тука
    Новый глава Луганской области Тука рассказал, с кем не будет работать
    05:17 23.07.2015
    2399Громкие отставки и назначения в Украине
    Георгий Тука отметил, что далеко не все, кто работает в Луганской областной военно-гражданской администрации имеют отношение к коррупции или поддерживают ополченцев.
    Георгий Тука
    Тука заявил, что готов возглавить Луганскую область, "если предложат"
    23:50 18.07.2015
    435Москаль: из зоны АТО в Закарпатье
    СМИ сообщали, что волонтер, координатор общественной организации "Народный Тыл" Георгий Тука может возглавить Луганскую областную военно-гражданскую администрацию вместо Геннадия Москаля.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Прифронтовые села Луганской области остались без света из-за урагана
    16:38 21.06.2015
    107Переговоры по Донбассу
    Согласно информации, электроэнергию в Золотом, Тошковке и Чехировом удалось восстановить. В других селах света пока нет, из-за чего не работает центральное водоснабжение и весьма затруднена мобильная связь.
    Взорванный мост в Троицкое
    Из-за взрыва моста в Троицкое нельзя доставить гумпомощь - Москаль
    16:04 21.06.2015
    351Переговоры по Донбассу
    Из-за взрыва моста единственный безопасный проезд транспорта в Троицкое заблокирован. Проезд ранее уже был поврежден в ходе боевых действий, тогда ремонтным бригадам удалось оперативно восстановить его.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Троицкое обстреляли из "Градов" - Москаль
    15:58 14.06.2015
    253Обстрелы на Донбассе
    По сообщению пресс-службы главы военно-гражданской администрации Луганской области Геннадия Москаля, обстрелы Троицкого повторялись ночью, местные жители вынуждены были прятаться в подвалах и погребах.
    Геннадий Москаль
    В Луганской области под обстрел попала церковь - Москаль
    17:44 31.05.2015
    137Донбасс. Замороженный конфликт
    Согласно информации, под огонь попала православная церковь Святого Николая, которая расположена на окраине Золотого при въезде в Катериновку. По церкви могли стрелять из противотанкового ракетного комплекса "Корнет".
    Геннадий Москаль в Луганской области. Архивное фото
    В Станице Луганской подорвались мирные жители, двое погибли - Москаль
    16:57 31.05.2015
    369Донбасс. Замороженный конфликт
    Согласно информации главы военно-гражданской администрации Луганской области Украины Геннадия Москаля, двое мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок, погибли.
    Геннадий Москаль
    Жители более семи городов Донбасса вскоре останутся без воды - Москаль
    19:21 24.05.2015
    1543Донбасс. Замороженный конфликт
    В ближайшие часы без воды останутся города Первомайск, Стаханов, Брянка, Алчевск, Антрацит, Кировск и др. На этой территории альтернативных источников водоснабжения нет.
    Украинские военнослужащие в Луганской области
    В перестрелке в Луганской области ранены два сотрудника МВД - Москаль
    12:01 23.05.2015
    150Донбасс. Замороженный конфликт
    Ополченцы проникли на контролируемую Киевом территорию со стороны Луганска. Завязался бой с применением автоматического оружия и гранатометов. Два сотрудника МВД были ранены. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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