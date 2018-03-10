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    водопровод

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Водопроводный кран
    Под Львовом произошла авария на водопроводе, часть города остается без воды
    23:15 09.12.2017
    159
    По информации пресс-службы Львовского горсовета, ночью произошла авария на магистральном водопроводе "Плугов-Винники", из-за чего 80 улиц в Лычаковском районе остались без воды.
    В Лондоне водопроводчики 3 недели выгребали из канализации гигантский жирберг. Видео
    В Лондоне водопроводчики 3 недели выгребали из канализации гигантский "жирберг" 
    16:01 13.09.2017
    1174
    Лондонские водопроводчики три недели кирками и лопатами выгребали из канализации гигантский 250-метровый "жирберг" — нарост из слипшегося жира и мусора.
    Часть Одессы осталась без воды из-за прорыва водопровода
    Часть Одессы осталась без воды из-за прорыва водопровода
    20:34 12.06.2017
    146
    По информации СМИ, серьезная авария на магистральном водоводе произошла на Днепропетровской дороге, 80. Без водоснабжения остаются 13 улиц поселка Котовского и Лузановки - это примерно 150 тысяч человек.
    Торецк. На месте попадания снаряда в водовод
    Спасатели развернули пункты обогрева в Торецке, оставшемся без воды
    23:35 26.11.2016
    485Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    По информации ГСЧС Украины, с целью предупреждения случаев переохлаждения населения спасателями было обеспечено развертывание и бесперебойное функционирование трех передвижных пунктов обогрева.
    Автомобиль скорой помощи в Измаиле. Архивное фото
    Никто не застрахован. Соцсети о массовом отравлении в Измаиле
    18:21 21.06.2016
    634Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    Жители Измаила облегченно вздохнули: установлена причина массового отравления горожан, уложившего на больничные койки более 400 человек. Вот только в соцсетях от этого спокойней не стало – украинцы боятся повторения такой эпидемии в своих городах.
    Прорыв трубы в харьковской школе: фонтан достиг 20 метров. Видео
    Прорыв трубы в харьковской школе: фонтан достиг 20 метров 
    18:29 10.05.2016
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    В результате прорыва трубы горячего водоснабжения из харьковской школы номер 5 бил фонтан высотой с пятиэтажку. На учебный процесс авария не повлияла.
    Прорыв водопровода на Севастопольской площади
    Прорыв водопровода на Севастопольской площади 
    21:07 09.01.2016
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    На Воздухофлотском проспекте в районе Севастопольской площади в Киеве произошла авария водопроводной трубы, из-за чего из-под асфальта по центру дороги бил фонтан воды.
    Поврежденный трубопровод. Архивное фото
    Поврежден водопровод, снабжающий ЛНР - Тука
    11:06 04.01.2016
    2785Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    По словам главы областной военно-гражданской администрации, подача воды осуществляется резервным путем, что привело к сокращению давления на 30%. Тука добавил, что по Луганской области открыто пять пунктов обогрева.
    Геннадий Москаль
    Жители более семи городов Донбасса вскоре останутся без воды - Москаль
    19:21 24.05.2015
    1543Донбасс. Замороженный конфликт
    В ближайшие часы без воды останутся города Первомайск, Стаханов, Брянка, Алчевск, Антрацит, Кировск и др. На этой территории альтернативных источников водоснабжения нет.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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