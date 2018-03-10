По информации СМИ, серьезная авария на магистральном водоводе произошла на Днепропетровской дороге, 80. Без водоснабжения остаются 13 улиц поселка Котовского и Лузановки - это примерно 150 тысяч человек.
Жители Измаила облегченно вздохнули: установлена причина массового отравления горожан, уложившего на больничные койки более 400 человек. Вот только в соцсетях от этого спокойней не стало – украинцы боятся повторения такой эпидемии в своих городах.
По словам главы областной военно-гражданской администрации, подача воды осуществляется резервным путем, что привело к сокращению давления на 30%. Тука добавил, что по Луганской области открыто пять пунктов обогрева.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".