наверх
10.03.201810:37
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    перестрелка

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 52
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    ОБСЕ показала кадры интенсивных перестрелок у Донецкой фильтровальной станции. Видео
    ОБСЕ выложила в сеть сотни перестрелок возле Донецкой фильтровальной станции 
    03:33 27.11.2017
    367Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Cпециальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала сотни нарушений режима прекращения огня вблизи Донецкой фильтровальной станции на прошлой неделе. Кадры ночной перестрелки пресс-служба ОБСЕ опубликовала на своем канале в YouTube.
    Облава в ночном клубе Киева
    Настоящий кошмар: облавы, перестрелки, нападения. Как Украина провела выходные
    10:14 30.10.2017
    1651Днепр, Львов: взрывные события
    Облавы, нападения, перестрелки, новое вече под Верховной Радой и масштабные местные выборы — далеко не полный перечень событий, произошедших в стране за выходные. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.
    На месте перестрелки в Харькове
    Соцсети о перестрелке в Харькове: новый "отжим" или просто разборки?
    16:52 01.09.2017
    965Днепр, Львов: взрывные события
    Сообщениями о перестрелках на улицах мирных городов украинцев нынче не удивишь: в Харькове произошла массовая перестрелка, поговаривают о причастности бывших АТОшников…. Как отреагировали на такие новости сами украинцы и что пишут они в соцсетях?
    Перестрелка в Днепре
    АТО плавно переместилось в Днепр. Соцсети о разборках бойцов
    16:33 25.07.2017
    1908Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Кровавые разборки в Днепре с участием АТОшников - на первых полосах всех СМИ, в том числе и соцмедиа. Что стало причиной конфликта, кто виноват и почему в Украине количество вооруженных нападений растет – основные вопросы, задаваемые в соцсетях.
    Кирилл Сергеев
    Председатель Союза ветеранов АТО о перестрелке в Днепре и убийствах
    15:17 25.07.2017
    1398Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Возмущает ситуация, что участники АТО не имеют права носить с собой оружие и защищаться при участившихся нападениях, заявил председатель Союза ветеранов АТО Кирилл Сергеев.
    Разборки в Днепре: убит мужчина, 24 июля 2017
    Расстрел бойцов АТО в Днепре: версии и все детали о погибших
    14:12 25.07.2017
    2905Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    В перестрелке в Днепре погибли известные атошники — Алексей Вагнер и Максим Иващук. Местные жители в шоке от происходящего, ведь погибшие имели незапятнанную репутацию. Среди основных версий - финансовые претензии, а также участие в столкновениях 9 мая.
    Разборки в Днепре: убит мужчина, 24 июля 2017
    Статистика преступности падает, а тут Днепр. Атошники и ОПГ
    13:54 25.07.2017
    908Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Двое убитых, пять раненых - такой результат разборок в центре Днепра с участием ветеранов АТО. Стрельба велась из автоматов и пистолетов на поражение. По счастливой случайности не пострадали свидетели.
    Перестрелка в Турции во время референдума
    Перестрелка на референдуме в Турции: число жертв выросло 
    17:23 16.04.2017
    275Референдум в Турции: итоги
    В юго-восточной турецкой провинции Диярбакыр возле избирательного участка произошла стрельба, в результате которой погибло три человека. Инцидент произошел утром, его причиной была разница в политических взглядах.
    Полиция в Турции. Архивное фото
    В Турции во время референдума произошла перестрелка, есть жертвы
    15:15 16.04.2017
    372Референдум в Турции: итоги
    Как сообщается, перестрелка произошла на улице около школы, где расположен избирательный участок. Согласно предварительной версии, причиной конфликта стало различие в политических взглядах разных групп граждан.
    Мустафа Найем. Архивное фото
    Найем: в ситуации с Княжичами многое скрывают
    22:10 28.01.2017
    954Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Согласно информации народного депутата Мустафы Найема, которую он озвучил в субботу, ощущение того, что о трагедии в Княжичах "чего-то недоговаривали", было изначально.
    Смертельная перестрелка в Княжичах под Киевом. Место ЧП
    Варченко: по делу перестрелки под Киевом будет внутреннее расследование
    02:42 05.12.2016
    181Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Советник Министра внутренних дел Иван Варченко в эфире радиостанции "Голос Столицы" сообщил, что расследование дела погибших правоохранителей проводит Генпрокуратура.
    Порошенко призвал не использовать трагедию в Княжичах для дестабилизации ситуации
    Порошенко призвал не использовать трагедию в Княжичах для дестабилизации 
    22:07 04.12.2016
    827Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Президент Украины Петр Порошенко призвал не использовать трагедию в Княжичах для того, чтобы "устраивать разборки" и дестабилизировать политическую ситуацию.
    Перестрелка в Княжичах
    НПУ: среди бандитов в Княжичах были лица, связанные с правоохранителями
    20:47 04.12.2016
    1456Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Преступная группа действовала на территории Киева и Киевской области. В состав преступной группы входили несколько человек, среди которых были уже судимые за разбои и лица, которые работали или имеют отношение к правоохранительным органам.
    Генпрокуратура Украины
    ГПУ создала оперативный штаб для расследования гибели полицейских под Киевом
    18:47 04.12.2016
    505Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Как сообщается, на данный момент изъяты все журналы, вещественные доказательства, проводятся допросы со всеми участниками, принимавшими непосредственное участие в операции.
    Николай Жукович
    Четверых в Княжичах расстреляли в маркированной машине ГСО - Жукович
    18:08 04.12.2016
    1793Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Как заявил пресс-секретарь Нацполиции Киевской области Николай Жукович, обе машины ГСО, прибывшие на место, были маркированы, все полицейские были одеты в спецсредства и бронежилеты.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко взял ход расследования трагедии в Княжичах под личный контроль
    17:56 04.12.2016
    906Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Как заявил президент Украины Петр Порошенко, те, кто виноват в выдаче приказов, которые привели к трагическим последствиям, будут полностью привлечены к ответственности.
    Место перестрелки в Киевской области между сотрудниками полиции и ГСО
    Перед стрельбой в Княжичах произошел взрыв - СМИ
    15:48 04.12.2016
    1549Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    На месте перестрелки продолжаются следственные действия, правоохранители выясняют направление стрельбы и опрашивают свидетелей - это бойцы полиции и спецподразделения КОРД.
    Автомайдан прибыл к Арсену Авакову
    "Автомайдан" приехал к Авакову
    15:11 04.12.2016
    2379Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Согласно информации, колонна машин активистов прибыли на место. Их ждет полиция. Активисты развернули флаги и баннеры. По данным пресс-службы МВД, Авакова сейчас нет в Украине.
    Служба безопасности Украины СБУ
    СБУ опровергает информацию о перестрелке в Гранитном
    18:12 02.10.2016
    368Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Как заявила спикер СБУ Елена Гитлянская, информация искажена. Согласно информации, были задержаны два автобуса с товарами широкого потребления, которые пытались незаконно пересечь линию столкновения. Никакой перестрелки не было.
    В поселке Солотвино на Закарпатье произошла стрельба
    Один из пострадавших в результате перестрелки на Закарпатье скончался
    16:07 04.09.2016
    411
    Врачи не давали никаких гарантий. В воскресенье утром мужчина, который получил огнестрельные ранения в грудную клетку, живот и плечо во время перестрелки на Тячевщине, скончался.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны

    Организации