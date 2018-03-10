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Сообщениями о перестрелках на улицах мирных городов украинцев нынче не удивишь: в Харькове произошла массовая перестрелка, поговаривают о причастности бывших АТОшников…. Как отреагировали на такие новости сами украинцы и что пишут они в соцсетях?