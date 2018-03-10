Cпециальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала сотни нарушений режима прекращения огня вблизи Донецкой фильтровальной станции на прошлой неделе. Кадры ночной перестрелки пресс-служба ОБСЕ опубликовала на своем канале в YouTube.
Облавы, нападения, перестрелки, новое вече под Верховной Радой и масштабные местные выборы — далеко не полный перечень событий, произошедших в стране за выходные. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.
Сообщениями о перестрелках на улицах мирных городов украинцев нынче не удивишь: в Харькове произошла массовая перестрелка, поговаривают о причастности бывших АТОшников…. Как отреагировали на такие новости сами украинцы и что пишут они в соцсетях?
Кровавые разборки в Днепре с участием АТОшников - на первых полосах всех СМИ, в том числе и соцмедиа. Что стало причиной конфликта, кто виноват и почему в Украине количество вооруженных нападений растет – основные вопросы, задаваемые в соцсетях.
В перестрелке в Днепре погибли известные атошники — Алексей Вагнер и Максим Иващук. Местные жители в шоке от происходящего, ведь погибшие имели незапятнанную репутацию. Среди основных версий - финансовые претензии, а также участие в столкновениях 9 мая.
Двое убитых, пять раненых - такой результат разборок в центре Днепра с участием ветеранов АТО. Стрельба велась из автоматов и пистолетов на поражение. По счастливой случайности не пострадали свидетели.
В юго-восточной турецкой провинции Диярбакыр возле избирательного участка произошла стрельба, в результате которой погибло три человека. Инцидент произошел утром, его причиной была разница в политических взглядах.
Как сообщается, перестрелка произошла на улице около школы, где расположен избирательный участок. Согласно предварительной версии, причиной конфликта стало различие в политических взглядах разных групп граждан.
Преступная группа действовала на территории Киева и Киевской области. В состав преступной группы входили несколько человек, среди которых были уже судимые за разбои и лица, которые работали или имеют отношение к правоохранительным органам.
Как заявила спикер СБУ Елена Гитлянская, информация искажена. Согласно информации, были задержаны два автобуса с товарами широкого потребления, которые пытались незаконно пересечь линию столкновения. Никакой перестрелки не было.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".