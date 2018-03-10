Согласно информации, рука мальчика застряла в мясорубке. В одиночку вытащить пальцы руки он не мог. Не смогли помочь и взрослые. Спасатели с помощью специальных инструментов распилили металлическую конструкцию корпуса мясорубки.
Сообщается, что "следственные органы устанавливают все обстоятельства происшествия", "по результатам предварительного расследования лица, виновные в этой трагедии, будут привлечены к уголовной ответственности".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".