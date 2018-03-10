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    несчастные случаи

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Согласно информации, рука мальчика застряла в мясорубке. В одиночку вытащить пальцы руки он не мог. Не смогли помочь и взрослые. Спасатели с помощью специальных инструментов распилили металлическую конструкцию корпуса мясорубки.
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    В Харькове на женщину и ребенка упало дерево
    05:21 05.07.2015
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    Сообщается, что "следственные органы устанавливают все обстоятельства происшествия", "по результатам предварительного расследования лица, виновные в этой трагедии, будут привлечены к уголовной ответственности".
    Геннадий Москаль в Луганской области. Архивное фото
    В Станице Луганской подорвались мирные жители, двое погибли - Москаль
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    Согласно информации главы военно-гражданской администрации Луганской области Украины Геннадия Москаля, двое мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок, погибли.
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    21:17 25.04.2015
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    Мальчики перепрыгивали с одной плиты перекрытия на другую. Как сообщается, один парень удачно перепрыгнул, а второй сорвался с 30-го этажа. Он пролетел до 26-го и разбился при ударе о бетон.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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