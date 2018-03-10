Эстония отмечает в субботу государственный праздник — 100-летнюю годовщину провозглашения независимости республики, по всей стране проходят торжественные мероприятия, в Таллине состоялся военный парад.
Глава города Белая Церковь в Киевской области Геннадий Дикий направил письмо мэру Таллина Аасу с просьбой предоставить украинскому муниципалитету старые троллейбусы LAZ из таллинского троллейбусного парка.
По данным СМИ, в аэропорту находятся силы быстрого реагирования Пыхьяской префектуры полиции, на парковке стоят патрульные автомобили. Все полицейские вооружены пистолетами-пулеметами и одеты в бронежилеты.
Флагманский корабль шестого флота США Mount Whitney в четверг прибыл в Таллин для участия в начинающихся в пятницу международных учениях ВМС НАТО Baltops (Exercise Baltic Operations), сообщил Главный штаб Сил обороны Эстонии.
Телебашня является популярным туристическим объектом, который всего несколько лет назад вновь открыли при значительной финансовой поддержке из общественных средств, а в случае продажи не было бы гарантии, что в длительной перспективе объект будет открыт для посетителей.
Решение о выборе русского языка обучения в качестве основного приняли попечительские советы Таллиннской Тынисмяэской реальной школы, Таллинской Кесклиннаской русской гимназии, Хааберстиской русской гимназии, Линнамяэского русского лицея и Таллиннской Мустйыэской гимназии и обратились к городским властям за поддержкой.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Эстония отмечает в субботу государственный праздник — 100-летнюю годовщину провозглашения независимости республики, по всей стране проходят торжественные мероприятия, в Таллине состоялся военный парад.