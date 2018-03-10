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    Таллин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 31
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    В Таллине отметили 100-летие независимости Эстонии факельным шествием
    В Эстонии отметили столетие независимости масштабным факельным шествием
    22:54 24.02.2018
    148
    Эстония отмечает в субботу государственный праздник — 100-летнюю годовщину провозглашения независимости республики, по всей стране проходят торжественные мероприятия, в Таллине состоялся военный парад.
    Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
    Глава Еврокомиссии назвал сроки расширения ЕС
    13:51 29.09.2017
    512
    Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что Европейский союз будет состоять из 27 стран с конца марта 2019 года, и больше, чем из 27, в последующие пять лет - с 2019 до 2024 года.
    Осиное гнездо на дереве
    Нападение ос сорвало уроки в одной из школ Таллина
    17:07 21.09.2017
    105
    Сообщается, что в результате нападения насекомых на школьников была вызвана скорую помощь, медики оказывали первую помощь вместе со школьной медсестрой.
    Робот-курьер
    Нетрезвый житель Таллина избил робота-курьера
    20:48 11.08.2017
    231
    По информации эстонских СМИ, нетрезвый мужчина средних лет несколько раз ударил робота, который доставлял посылку, ногой. После нападения на робота, он также напал на ожидавшего посылку человека.
    Легкоатлетка Алина Шух
    Украинская легкоатлетка с рекордом победила на чемпионате Европы
    21:05 02.07.2017
    264
    В Федерации легкой атлетики Украины сообщили, что 18-летняя Алина Шух на чемпионате Европы также обновила два личных рекорда.
    Шесть кораблей НАТО в порту Таллина. Видео
    Шесть кораблей НАТО в порту Таллина 
    06:17 14.05.2017
    508
    Корабли НАТО в пятницу прибыли в Таллин для участия в ряде мероприятий, пополнения запасов и отдыха экипажей, сообщил Главный штаб Сил обороны Эстонии.
    Полиция Эстонии
    В Таллине мужчина с топором ворвался в банк – СМИ
    19:11 18.03.2017
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    Согласно информации, полицейские, прибывшие на место, задержали агрессивного мужчину 1963 года рождения и доставили его в полицейский участок. Мотивы его поступка пока не установлены.
    Проезд в общественном транспорте. Архивное фото
    Таллин рассмотрит передачу Украине списанных троллейбусов
    21:26 15.02.2017
    376
    Глава города Белая Церковь в Киевской области Геннадий Дикий направил письмо мэру Таллина Аасу с просьбой предоставить украинскому муниципалитету старые троллейбусы LAZ из таллинского троллейбусного парка.
    Петр Порошенко
    Порошенко призвал к солидарным действиям по освобождению Сенцова и Сущенко
    15:12 23.01.2017
    96Задержание украинских журналистов в РФ
    Находясь с визитом в Таллинне, президент Петр Порошенко заявил о готовности Киева к решительным и скоординированным действиям в отношении украинских граждан, которые находятся под стражей в РФ.
    Флаг Эстонии
    Меры безопасности усилены в аэропорту Таллина после звонка от ИГИЛа
    16:01 25.07.2016
    74Военная кампания против "Исламского государства"
    По данным СМИ, в аэропорту находятся силы быстрого реагирования Пыхьяской префектуры полиции, на парковке стоят патрульные автомобили. Все полицейские вооружены пистолетами-пулеметами и одеты в бронежилеты.
    Флагманский корабль шестого флота США Mount Whitney в порту Таллина
    Флагман 6 флота США Mount Whitney прибыл в Таллин на учения Baltops 
    01:20 06.06.2016
    229АТО: в предчувствии военного положения.
    Флагманский корабль шестого флота США Mount Whitney в четверг прибыл в Таллин для участия в начинающихся в пятницу международных учениях ВМС НАТО Baltops (Exercise Baltic Operations), сообщил Главный штаб Сил обороны Эстонии.
    Сергей Лазарев. Архивное фото
    Лазарев объяснил причину обморока и извинился за перенос концертов
    10:00 09.04.2016
    938
    Певец Сергей Лазарев принес свои извинения зрителям Санкт-Петербурга и Таллина из-за переноса концертов на июнь и сообщил, что все билеты останутся действительны.
    Подводный робот разработан в Таллинском университете
    Робот-подводник создан эстонскими учеными 
    09:58 18.12.2015
    142
    Новый робот, созданный в Таллинском технологическом университете, плавает как черепаха и крепится к поверхности затонувших кораблей присосками.
    Премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас
    Премьер Эстонии: санкции против России будут продлены
    21:29 25.04.2015
    316Новые санкции в отношении России.
    Премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас отметил: "Я не вижу возможности, что Минск-2 к июню будет полностью выполнен". По его словам, при необходимости санкции нужно будет ужесточить.
    Государственный флаг Эстонии
    Мэр Таллина набрал рекордное число голосов на парламентских выборах
    07:41 02.03.2015
    285
    За Сависаара, который баллотировался в таллинском районе Ласнямяэ, по предварительным данным, проголосовали 25,07 тысячи избирателей. Предыдущий рекорд также принадлежал Сависаару.
    Флаг Великобритании
    Глава МИД Великобритании призвал к "бдительности" в отношении России
    19:12 23.02.2015
    350
    Министр иностранных дел Великобритании Филип Хэммонд отметил, что "Последние 10-12 дней показали, что обещания России были циничными. Эти обещания существуют только на бумаге".
    Таллинская телебашня
    Правительство Эстонии запретило продажу Таллинской телебашни
    23:30 08.01.2015
    41
    Телебашня является популярным туристическим объектом, который всего несколько лет назад вновь открыли при значительной финансовой поддержке из общественных средств, а в случае продажи не было бы гарантии, что в длительной перспективе объект будет открыт для посетителей.
    Компьютерная техника. Архивное фото
    Эстония решила помочь Украине в защите киберпространства
    20:39 24.11.2014
    60
    Министр обороны страны Свен Миксер заявил, что соответствующее решение принято "после тщательного анализа".
    Панорама Таллина
    Власти Таллина поддержали школы в вопросе сохранения русского языка обучения
    21:54 13.11.2014
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    Решение о выборе русского языка обучения в качестве основного приняли попечительские советы Таллиннской Тынисмяэской реальной школы, Таллинской Кесклиннаской русской гимназии, Хааберстиской русской гимназии, Линнамяэского русского лицея и Таллиннской Мустйыэской гимназии и обратились к городским властям за поддержкой.
    Государственный флаг Эстонии
    Эстонию заинтересовал опыт Норвегии по призыву женщин в армию
    17:57 07.10.2014
    106
    Минобороны Эстонии отметили, что в связи с демографической ситуации,страна должна будет привлечь к государственной обороне больше женщин.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    В Таллине отметили 100-летие независимости Эстонии факельным шествием
    В Эстонии отметили столетие независимости масштабным факельным шествием
    22:54 24.02.2018
    148
    Эстония отмечает в субботу государственный праздник — 100-летнюю годовщину провозглашения независимости республики, по всей стране проходят торжественные мероприятия, в Таллине состоялся военный парад.
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