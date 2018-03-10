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    Королевские военно-воздушные силы Великобритании

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Выступление Красных стрел ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте
    Выступление "Красных стрел" ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте 
    01:46 02.10.2017
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    Пилотажная группа Королевских ВВС Великобритании "Красные стрелы" продемонстрировала фигуры высшего пилотажа на традиционном авиационном шоу в Кувейте.
    Боевые действия на юге Афганистана
    ВВС Британии скрывали убийства гражданских в Афганистане - СМИ
    05:55 02.07.2017
    301
    По информации СМИ, существуют веские доказательства того, что безоружные афганские гражданские лица, которые рассматривались как потенциальные боевики Талибана, были убиты, а не задержаны во время рейдов в их домах.
    Eurofighter Typhoon. Архивное фото
    Британские ВВС отреагировали на "агрессию со стороны РФ" - Минобороны
    02:10 13.05.2016
    1145
    Самолеты британских Королевских ВВС Typhoon поднимались в воздух с эстонской авиабазы Эмари для сопровождения трех транспортных самолетов ВКС России. Когда именно произошел инцидент, в Минобороны Британии не уточнили.
    Флаг Великобритании
    Британские ВВС нанесли первые авиаудары по позициям ИГ в Сирии
    05:59 03.12.2015
    174Военная кампания против "Исламского государства"
    Как сообщается, два из четырех самолетов Tornado британских ВВС вернулись без боекомплектов на авиабазу "Акротири" на Кипре, откуда вылетели для нанесения ударов по боевикам "Исламского государства".
    Истребитель Gripen
    ВВС Британии нанесли удары по целям ИГ на севере Ирака
    13:58 17.11.2015
    181
    Кроме того, мишенью атаки королевских военно-воздушных сил стала группа из 30 боевиков "Исламского государства", которые воюют с курдскими формированиями.
    Самолеты Ту-95 ВВС РФ. Архивное фото
    Британские военные заявили об активности ВВС РФ к югу от Великобритании
    09:47 29.01.2015
    386
    По словам представителя британского Минобороны, российские самолеты могли проверять скорость реакции ВВС Британии на юге страны.
    Флаг организации ИГ. Архивное фото
    Великобритания нанесла первую серию авиаударов по ИГ в Ираке
    19:45 30.09.2014
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    Истребители-бомбардировщики "Торнадо" ВВС Великобритании нанесли первую серию авиаударов по позициям боевиков группировки "Исламское государство" в Ираке, передает во вторник агентство "Рейтер" со ссылкой на министра обороны Соединенного Королевства Майкла Фэллона.
    Истребитель-бомбардировщик США. Архивное фото
    Учения ВВС стран НАТО начинаются в небе над странами Балтии
    14:14 30.09.2014
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    В НАТОвских учениях будут задействованы истребители ВВС Португалии, Германии, Канады и Голландии, а также военные летчики Финляндии и Швеции.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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