По информации СМИ, существуют веские доказательства того, что безоружные афганские гражданские лица, которые рассматривались как потенциальные боевики Талибана, были убиты, а не задержаны во время рейдов в их домах.
Самолеты британских Королевских ВВС Typhoon поднимались в воздух с эстонской авиабазы Эмари для сопровождения трех транспортных самолетов ВКС России. Когда именно произошел инцидент, в Минобороны Британии не уточнили.
Истребители-бомбардировщики "Торнадо" ВВС Великобритании нанесли первую серию авиаударов по позициям боевиков группировки "Исламское государство" в Ираке, передает во вторник агентство "Рейтер" со ссылкой на министра обороны Соединенного Королевства Майкла Фэллона.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".