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    В Эстонии отметили столетие независимости масштабным факельным шествием

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    Эстония отмечает в субботу государственный праздник — 100-летнюю годовщину провозглашения независимости республики, по всей стране проходят торжественные мероприятия, в Таллине состоялся военный парад.
    В Таллине отметили 100-летие независимости Эстонии факельным шествием
    Фото postimees.ee

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Парламентская Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) в субботу вечером провела в Таллине факельное шествие в честь 100-летия республики под лозунгом "Сто лет позади. Тысяча — еще впереди".

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    Эстония отмечает в субботу государственный праздник — 100-летнюю годовщину провозглашения независимости республики, по всей стране проходят торжественные мероприятия, в Таллине состоялся военный парад.

    Днем рождения Эстонской Республики принято считать 24 февраля 1918 года, когда комитет спасения Эстонии обнародовал манифест, провозглашающий независимую и демократическую республику.

    Как передает корреспондент РИА Новости, на площади Свободы в центре Таллина собрались более тысячи человек. С приветствием выступил председатель EKRE Март Хельме. Шествие, которое проводилось уже в пятый раз, прошло по Старому городу и частично — по Пярнускому шоссе, которое было из-за него специально перекрыто. Участники шествия пели патриотические песни.

    Фото postimees.ee
    В Таллине отметили 100-летие независимости Эстонии факельным шествием

    Примерно через час колонна вернулась на площадь Свободы, где продолжились выступления известных эстонских артистов, а завершилось мероприятие исполнением гимна Эстонии гитаристом Брэдом Юрьенсом.

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    Подобные факельные шествия проходят во многих государствах Европы в дни национальных праздников, крупнейшее из них в Польше ежегодно собирает почти сотню тысяч участников.

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