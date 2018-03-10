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    Свен Миксер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Глава МИД Эстонии Свен Миксер
    Глава МИД Эстонии едет в Украину
    00:57 12.09.2017
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    В ходе визита Свен Миксер встретится с президентом Украины Петром Порошенко, главой МИД Павлом Климкиным и послом ЕС в Украине Хьюго Мингарелли.
    Доллары
    Эстония получит от США почти $70 млн на развитие военных баз
    04:36 08.08.2015
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    Деньги поступят через программу НАТО в поддержку восточных государств Еuropean Reassurance Initiative, они пойдут на развитие инфраструктуры военных баз в Эмари и Тапа.
    Компьютерная техника. Архивное фото
    Эстония решила помочь Украине в защите киберпространства
    20:39 24.11.2014
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    Министр обороны страны Свен Миксер заявил, что соответствующее решение принято "после тщательного анализа".
    Эстонские военные. Архивное фото
    Эстония покупает у США противотанковые ракетные системы
    00:38 18.11.2014
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    Во вторник будет подписан договор о покупке у США противотанковых ракетных систем Javelin, сообщает пресс-служба Минобороны Эстонии.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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