Мировые СМИ 20 декабря посвящают свои материалы подробностям разговора президента США Трампа и премьер-министра Великобритании Мэй, разбираются, чем был занят машинист перед катастрофой поезда в Вашингтоне.
В риторике о соглашении по заморозке объема добычи нефти заинтересованы все, но возможным оно станет лишь тогда, когда этот объем достигнет исторического максимума, отметил главный редактор Business New Europe Бен Арис.
Как говорится в королевском указе, решение о дополнительном выходном дне было принято, чтобы подданным во всех провинциях, центрах и районах "было легче принести соболезнования и заверения в верноподданичестве королевской семье".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".