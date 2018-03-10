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    Эр-Рияд (город)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Больница. Архивное фото
    События в мире: новое лечение слепоты, Трамп говорит с Мэй
    17:54 20.12.2017
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    Мировые СМИ 20 декабря посвящают свои материалы подробностям разговора президента США Трампа и премьер-министра Великобритании Мэй, разбираются, чем был занят машинист перед катастрофой поезда в Вашингтоне.
    Эр-Рияд. Столица Саудовской Аравии
    В аэропорту столицы Саудовской Аравии прогремел взрыв
    21:14 04.11.2017
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    По неподтвержденным данным от местных СМИ, взрыв стал следствием перехвата ПВО Саудовской Аравии ракеты, выпущенной из Йемена.
    Протесты хуситов в Сане против авиаударов. Архивное фото
    Хуситы объявили о пуске баллистической ракеты в сторону Эр-Рияда
    22:52 19.05.2017
    605Военная кампания в Йемене
    На данный момент распространенная повстанцами информация о запуске баллистической ракеты в сторону столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда проверяется.
    Нефтяные насосы. Архивное фото
    Нефтяной разговор: заморозят ли объем добычи и что будет с ценой
    10:18 13.10.2016
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    В риторике о соглашении по заморозке объема добычи нефти заинтересованы все, но возможным оно станет лишь тогда, когда этот объем достигнет исторического максимума, отметил главный редактор Business New Europe Бен Арис.
    Эр-Рияд. Столица Саудовской Аравии
    США закрыли посольство и консульства в Саудовской Аравии
    03:01 15.03.2015
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    Согласно информации, посольство закрыли "из-за возросших рисков безопасности". Откуда, по мнению дипломатов, исходит угроза, в посольстве не сообщили.
    Эр-Рияд. Столица Саудовской Аравии
    Эр-Рияд объявил выходной день для соболезнований королевской семье
    07:28 25.01.2015
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    Как говорится в королевском указе, решение о дополнительном выходном дне было принято, чтобы подданным во всех провинциях, центрах и районах "было легче принести соболезнования и заверения в верноподданичестве королевской семье".
    Нефть
    Саудовская Аравия и Венесуэла будут совместно работать над ценой нефти
    01:14 12.01.2015
    147
    Стабилизацию цен на нефть обсуждали в ходе встречи президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся сейчас с визитом в Эр-Рияде, и саудовский министр энергетики Али Аль-Наими.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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