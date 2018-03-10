Мировые СМИ 20 декабря посвящают свои материалы подробностям разговора президента США Трампа и премьер-министра Великобритании Мэй, разбираются, чем был занят машинист перед катастрофой поезда в Вашингтоне.
Согласно диагнозу, у Королевской химический ожог роговицы и конъюнктивы глаза, эрозия роговицы левого глаза, частичная потеря зрения на левый глаз. Срок и вероятность полного восстановления зрения пока не установлены.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".