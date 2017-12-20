События в мире: новое лечение слепоты, Трамп говорит с Мэй

РИА Новости Украина

Разговор Мэй и Трампа

Многие мировые СМИ пишут о состоявшемся во вторник вечером телефонном разговоре премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и президента США Дональда Трампа. Как сообщил официальный представитель британского премьера, в ходе разговора оба лидера сошлись на том, что США должны представить новые предложения по палестино-израильскому урегулированию после признания ими Иерусалима столицей Израиля. Они также обсудили ситуацию в Йемене и ход переговоров Британии с ЕС по Brexit.

Как пишет газета Evening Standard, этот разговор "стал первым после чрезвычайного трансатлантического скандала". Издание напомнило, что речь идет о критических высказываниях британского премьера в связи с публикацией Трампом в Twitter ссылки на опубликованные Джайдой Франсен, являющейся одним из лидеров британской ультраправой организации Britain First, видеоролики антимусульманского содержания. "Премьер-министр наконец дозвонилась до американского президента — через 13 дней после обещания позвонить ему в связи с дипломатическим кризисом", написала газета Metro.

Газета Guardian, в свою очередь, пишет, что телефонный разговор двух лидеров "не прояснил, был ли исправлен ранее нанесенный отношениям (между Трампом и Мэй — Ред.) урон, а также посетит ли Трамп Лондон в феврале, чтобы открыть новое посольство США". "Официальные сообщения о первом разговоре Мэй с Трампом с момента его продвижения пропагандистских видео британской ультраправой экстремистской группы указывают на то, что она не подняла этот вопрос", пишет газета Times. По данным газеты Daily Mail, это привело к критике в адрес Мэй.

Ракетный удар хуситов по Эр-Рияду

Одной из основных тем, попавших во внимание СМИ (New York Times, Washington Post, Telegraph, Times, Guardian, Hill), стало сообщение о выпущенной мятежниками из движения "Ансар алла" (хуситы) в Йемене ракете по столице Саудовской Аравии. СМИ отмечают, что силы ПВО Саудовской Аравии смогли перехватить баллистическую ракету, нацеленную повстанцами на дворец короля страны в Эр-Рияде в момент проведения там встречи с участием многих представителей саудовского руководства.

"Саудовская Аравия заявила во вторник, что к югу от столицы перехватила баллистическую ракету, которая была пущена повстанческой группировкой из соседнего Йемена, тем самым увеличив региональную напряженность на фоне заявлений саудовского руководства о том, что Иран стоит за серией подобных атак, поставляя повстанцам оружие", пишет газета Washington Post. Издание отмечает, что хуситы атаковали Эр-Рияд второй раз с начала ноября в ответ на атаки королевства. Газета Telegraph отмечает, что это второй раз за долгое время, когда "повстанческий снаряд смог так далеко залететь на территорию Саудовской Аравии", но «не нанес никакого реального ущерба». Позднее США заявили, что решительно осуждают ракетный удар из Йемена по Саудовской Аравии и призвали Иран прекратить вооружение хуситов.

Отвлекли ли машиниста?

Следователи изучают, могло ли что-то отвлечь машиниста пассажирского поезда компании Amtrak, который потерпел крушение на западе США в штате Вашингтон, во время движения, об этом пишут такие газеты, как New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Los Angeles Times, Daily Mail и другие.

Как пишет газета New York Times, "основное внимание расследования смертельной аварии Amtrak сосредоточено на возможности того, что машинист отвлекся на мобильный телефон, другого человека в кабине или что-то еще". Как сообщила представитель Национального совета безопасности на транспорте (NTSB), экипаж не активировал экстренный тормоз до схода с рельсов, "что может указывать на то, что машинист не смог осознать опасность".

Как пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, машинист был в кабине не один. "Как правило, в кабине пассажирского поезда находится один машинист, однако, иногда там может находиться второй человек, например, наблюдатель, техник или проводник, если поездка совершается впервые по новой линии", приводит издание мнение экспертов. По данным некоторых СМИ, в момент крушения в кабине машиниста также находился стажер. Они оба получили травмы и были госпитализированы. В ближайшее время следователи планируют их допросить. "Присутствие второго человека в кабине станет одной из многих ветвей расследования", отмечает Wall Street Journal. Как пишет Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника, следователи хотят выяснить, потерял ли машинист "ситуационную ориентацию" из-за присутствия второго человека.

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Генотерапия для лечения потери зрения

Многие мировые СМИ (Financial Times, Los Angeles Times, Business Insider, Washington Post, Boston Globe, Wall Street Journal и другие) пишут о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) одобрило инновационную генотерапию для лечения больных с редкой формой наследственной потери зрения. Сообщается, что терапия под названием Luxturna разработана компанией Spark Therapeutics.

"FDA сегодня одобрила Luxturna, новую генотерапию для лечения детей и взрослых пациентов с наследственной формой потери зрения, которая может привести к слепоте. Luxturna является первой генотерапией, одобренной в США, которая нацелена на (лечение — Ред.) заболевания, вызванного мутациями в определенном гене", — сообщили в ведомстве.

"FDA одобрила первую в своем роде генотерапию, объявив о появлении нового типа лекарств, которые лечат болезнь путем внедрения ДНК прямо в организм", а в случае с Luxturna" — прямо в глаз, пишет газета Financial Times, отмечая, что такой шаг со стороны американского управления "является началом новой эры". Как сообщает издание, объявление произошло на фоне "растущего оптимизма в отношении новых методов терапии, основанных на клетках и генах, которые пытаются "взломать" биологию организма, чтобы побороть болезнь".

Компания пока не сообщила о стоимости терапии, но, по мнению аналитиков, лечение обоих глаз может выйти за пределы одного миллиона долларов. "Генотерапия станет основой для лечения и, возможно, излечения многих из самых тяжелых и трудноизлечимых болезней", приводит газета Los Angeles Times слова представителя FDA Скотта Готтлиба.