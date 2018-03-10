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    Пальмира

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 42
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    Российская авиация уничтожила более 120 боевиков ИГ возле Пальмиры. Видео
    Российская авиация уничтожила более 120 боевиков ИГ возле Пальмиры 
    00:17 28.05.2017
    213Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Российская авиация уничтожила 32 пикапа и более 120 членов террористической группировки "Исламское государство", направлявшихся из сирийского города Ракка в сторону Пальмиры 25 мая, сообщил РИА Новости источник в Минобороны РФ.
    Пальмира снова под контролем сирийской армии
    Минобороны РФ сообщило о гибели контрактника под Пальмирой
    17:54 06.03.2017
    147Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Погибший рядовой контрактной службы Артем Горбунов выполнял в Сирии задачи по охране группы российских военных советников, сообщили в Минобороны РФ.
    Пальмира снова под контролем сирийской армии
    Пальмира снова под контролем сирийской армии 
    03:35 06.03.2017
    196Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Пальмира, один из богатейших центров древней цивилизации, находилась под контролем террористической группировки "Исламское государство" с мая 2015 года. Армия САР освободила город в марте 2016 года при поддержке российской авиации.
    Вновь освобожденная Пальмира с высоты птичьего полета
    Вновь освобожденная от ИГ Пальмира с высоты птичьего полета 
    17:36 03.03.2017
    230
    Пальмира находилась под контролем террористов ИГ с середины мая 2015 года. Сирийская армия освободила Пальмиру в конце марта 2016 года, однако в декабре 2016 года ИГ вновь захватило город.
    Музеи в освобожденной Пальмире
    Сирийская Пальмира снова освобождена от ИГ, часть древних памятников цела
    12:27 03.03.2017
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    Сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации в четверг вновь взяли древний город Пальмира, освобожденный в марте 2016 года, но в декабре опять захваченный террористами "Исламского государства".
    Ситуация в Пальмире
    Москва сообщила о завершении операции по взятию Пальмиры
    16:40 02.03.2017
    588Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Пальмира находилась под контролем террористов ИГ с середины мая 2015 года. Сирийская армия освободила Пальмиру в конце марта 2016 года, однако в декабре 2016 года ИГ вновь захватило город.
    Ситуация в Пальмире
    Сирийские военные заявили о взятии Пальмиры под полный огневой контроль
    16:56 01.03.2017
    160Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По словам собеседника, "сирийская армия установила контроль над высотами, окружающими историческую цитадель Пальмиры, а также высоту "Сирия Тел" - после того, как боевики ИГ резко покинули этот район".
    Последствия уничтожения боевиками объектов Древней Пальмиры
    Уничтоженная боевиками ИГ сирийская Пальмира 
    02:56 15.02.2017
    270Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Произошедшее является отвратительным преступлением по отношению к памятникам, являющимся мировым наследием, заявил министр культуры Сирии Мухаммад аль-Ахмад.
    Разрушенная историческая часть Пальмиры
    Боевики ИГ разрушили часть античного амфитеатра в Пальмире
    12:51 20.01.2017
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    Часть античного амфитеатра в Пальмире оказалась разрушена после возвращения в древний город боевиков террористической группировки "Исламское государство".
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    Захват Пальмиры наносит урон имиджу всего человечества, а не РФ - Песков
    13:39 12.12.2016
    1925Вооруженный конфликт в Сирии.
    В Кремле рассчитывают, что в самое ближайшее время контратаки ИГ на Пальмиру будут подавлены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
    Ситуация в Пальмире
    Сирийская армия эвакуировала 80% жителей Пальмиры
    00:11 12.12.2016
    189Вооруженный конфликт в Сирии.
    По информации российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, более 4 тысяч боевиков после перегруппировки предприняли очередную попытку захвата Пальмиры. В настоящее время сирийские войска ведут оборонительные бои.
    Перегруппировавшись, боевики ИГ захватили Пальмиру. Видео
    Перегруппировавшись, боевики ИГ захватили Пальмиру 
    23:11 11.12.2016
    535Вооруженный конфликт в Сирии.
    Боевики группировки "Исламское государство" в воскресенье снова заняли древнюю Пальмиру в Сирии, вынудив правительственные войска отступить. ИГ за последние дни перебросила более 4 тысяч боевиков в район Пальмиры из Ракки.
    Историческая часть Пальмиры, освобожденная от боевиков Исламского государства
    Попытки захвата Пальмиры создают серьезную угрозу для ее памятников
    17:45 11.12.2016
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    Директор Института археологии, академик РАН Николай Макаров заявил, что древняя Пальмира "очень уязвима с точки зрения своей локации." Она находится в долине.
    Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии м
    Боевики ИГ отступили из Пальмиры после рейдов авиации РФ и Сирии – ТВ
    01:29 11.12.2016
    7337Вооруженный конфликт в Сирии.
    Бойцы сирийской армии при поддержке отрядов союзного ополчения вернули полный контроль над всеми высотами горной гряды Ат-Тар, расположенной в непосредственной близости от Пальмиры.
    Ситуация в Пальмире
    Боевики ИГ снова вошли в Пальмиру - СМИ
    22:45 10.12.2016
    536Военная кампания против "Исламского государства"
    Согласно информации, боевики захватили военный склад в Пальмире и северные и западные районы города. Перед этим в течение трех дней ИГИЛ заняло позиции правительственной армии, нефтяные месторождения и стратегические высоты в окрестностях.
    Ситуация в Пальмире
    В Сирии погиб помощник депутата Госдумы, воевавший в Донбассе
    18:20 03.11.2016
    417Вооруженный конфликт в Сирии.
    Глава комитета ГД по физической культуре Михаил Дегтярев сообщил, что Сергей Морозов погиб "в бою с террористами под Пальмирой". Он напомнил, что тот также "уезжал добровольцем в Донбасс".
    Бык ударил рогом 29-летнего тореадора Виктора Баррио, в результате чего он скончался
    Обзор ИноСМИ: сбитый российский вертолет, бык убил тореодора на арене
    13:08 10.07.2016
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    Боевики ИГ сбили российский вертолет близ Пальмиры – экипаж погиб, полицейским США поступают новые угрозы, в Британии не будет повторного референдума по Brexit, в Испании бык убил тореадора на арене – впервые за 30 лет.
    Историческая часть Пальмиры, освобожденная от боевиков Исламского государства
    Два российских летчика погибли в районе Пальмиры
    21:41 09.07.2016
    1088РФ и США: железный занавес
    Информацию подтвердила пресс-служба Минобороны РФ. Согласно сообщению, крупный отряд боевиков организации "Исламское государство" атаковал позиции сирийских войск восточнее Пальмиры.
    Концерт памяти павших героев в амфитеатре Пальмиры. Видео
    Концерт памяти павших героев в амфитеатре Пальмиры 
    04:56 08.05.2016
    173РФ и США: железный занавес
    Праздничный концерт в память о погибших борцах за независимость Сирии состоялся в древнем амфитеатре Пальмиры. Концерт пришли посмотреть около тысячи человек, включая несколько сотен представителей СМИ.
    Разрушенная историческая часть Пальмиры
    В ЮНЕСКО прокомментировали ситуацию с объектами в Пальмире
    15:10 26.04.2016
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    В ЮНЕСКО сообщили, что нанесен значительный ущерб музею Пальмиры, однако, по последним оценкам, древняя Пальмира уцелела на 80%. Террористы успели уничтожить важные древние постройки.
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