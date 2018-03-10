Российская авиация уничтожила 32 пикапа и более 120 членов террористической группировки "Исламское государство", направлявшихся из сирийского города Ракка в сторону Пальмиры 25 мая, сообщил РИА Новости источник в Минобороны РФ.
Пальмира, один из богатейших центров древней цивилизации, находилась под контролем террористической группировки "Исламское государство" с мая 2015 года. Армия САР освободила город в марте 2016 года при поддержке российской авиации.
Сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации в четверг вновь взяли древний город Пальмира, освобожденный в марте 2016 года, но в декабре опять захваченный террористами "Исламского государства".
По словам собеседника, "сирийская армия установила контроль над высотами, окружающими историческую цитадель Пальмиры, а также высоту "Сирия Тел" - после того, как боевики ИГ резко покинули этот район".
По информации российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, более 4 тысяч боевиков после перегруппировки предприняли очередную попытку захвата Пальмиры. В настоящее время сирийские войска ведут оборонительные бои.
Боевики группировки "Исламское государство" в воскресенье снова заняли древнюю Пальмиру в Сирии, вынудив правительственные войска отступить. ИГ за последние дни перебросила более 4 тысяч боевиков в район Пальмиры из Ракки.
Согласно информации, боевики захватили военный склад в Пальмире и северные и западные районы города. Перед этим в течение трех дней ИГИЛ заняло позиции правительственной армии, нефтяные месторождения и стратегические высоты в окрестностях.
Боевики ИГ сбили российский вертолет близ Пальмиры – экипаж погиб, полицейским США поступают новые угрозы, в Британии не будет повторного референдума по Brexit, в Испании бык убил тореадора на арене – впервые за 30 лет.
Праздничный концерт в память о погибших борцах за независимость Сирии состоялся в древнем амфитеатре Пальмиры. Концерт пришли посмотреть около тысячи человек, включая несколько сотен представителей СМИ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".