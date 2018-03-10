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    Нормандия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Киану Ривз посетил кинофестиваль в Довиле
    Киану Ривз на кинофестивале в Довиле 
    09:20 06.09.2015
    605
    Во французском городе Довиль начался в субботу традиционный 41-й фестиваль американского кино. Сюда прибыл известный актёр Киану Ривз, которому на днях исполнился 51 год.
    Французские жандармы после теракта в промышленной зоне Санкт-Квентин-Фаллавье, недалеко от Лиона, Франция
    Во Франции поезд столкнулся с автомобилем, трое погибших
    01:43 08.08.2015
    66
    Железнодорожное ЧП произошло вечером в пятницу в департаменте Орн в регионе Нижняя Нормандия. Никто из нескольких десятков пассажиров поезда не пострадал, в автомобиле погибли трое.
    Скорая помощь во Франции. Архивное фото
    Четыре человека погибли в результате крушения небольшого самолета во Франции
    21:48 11.03.2015
    98
    Инцидент произошел в районе города Аржентан (департамент Орн) в регионе Нижняя Нормандия. По предварительным данным, в результате крушения погибли четыре человека, находившиеся на борту воздушного судна.
    Работа за компьютером
    Франс Пресс извинилось за ложную новость о смерти главы компании Bouygues
    22:09 28.02.2015
    134
    Согласно информации, проводится расследование среди сотрудников редакции. Как сообщается, ошибка произошла из-за того, что мэр деревни и журналист неправильно друг друга поняли.
    Похороны французских полицейских, погибших при теракте в Париже
    Похороны погибшего при теракте в Charlie Hebdo полицейского прошли во Франции
    15:57 15.01.2015
    148Франция: террор нарастает
    Согласно данным, проститься с погибшим пришли несколько сотен людей, в том числе и министр внутренних дел Франции Бернар Казнев.
    Полиция Франции раскрыла и обезвредила сеть джихадистов. Видео
    Полиция Франции раскрыла и обезвредила сеть джихадистов 
    01:30 16.12.2014
    55Военная кампания против "Исламского государства"
    Полиция Франции раскрыла и обезвредила сеть, которая занималась вербовкой радикальных исламистов для участия в боевых действиях на стороне джихадистов в Сирии.
    Встреча европейских лидеров, Петра Порошенко и Владимира Путина в Милане
    Встречи Владимира Путина и Петра Порошенко. Справка
    09:44 17.10.2014
    1327Результаты встречи Порошенко и Путина в Милане
    Рабочий завтрак с участием президентов РФ и Украины начался в пятницу утром в здании префектуры Милана.
    Ангела Меркель, Петр Порошенко и Владимир Путин
    Украинский Кадыров или о чем договорились Путин с Порошенко
    12:42 07.06.2014
    28428Отношения Украины и России
    Вполне логичным кажется версия, что из Порошенко максимально старались сделать "Петра кровавого", но у нового президента есть все возможности переломить нынешний ход событий и стать "Петром миротворцем", пишет Любовь Мельникова.
    В Нормандии началась церемония, посвященная 70-летию высадки союзников
    17:32 06.06.2014
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    Торжественная церемония с участием глав государств и правительств более двадцати стран началась на пляже "Рива Белла" в Нормандии в 70-ю годовщину высадки войск союзников.
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    Путин, Меркель и Порошенко пообщались перед официальным завтраком
    15:14 06.06.2014
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    Президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко пообщались несколько минут перед официальным завтраком от имени президента Франции.
    Торжества к 70-летию высадки союзников во Франции
    Торжества к 70-летию высадки союзников во Франции 
    13:13 06.06.2014
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    Торжественные церемонии, посвященные 70-летию высадки союзных войск в Нормандии, проходят в пятницу во Франции с участием глав государств и правительств двух десятков стран.
    Сергей Лавров
    Встреча в Нормандии будет поводом для диалога по Украине - Лавров
    21:48 05.06.2014
    115Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Мероприятия, посвященные 70-летней годовщине высадки союзников в Нормандии, станут поводом для обсуждения ситуации в Украине, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
    Архитектура Нормандии
    Встреча европейских лидеров в Нормандии начнется с обеда
    11:46 05.06.2014
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    Мероприятия по случаю 70-летия высадки союзных войск в Нормандии для лидеров приглашенных европейских стран откроются обедом и театральной постановкой.
    Президент США Барак Обама
    Обама не планирует встречи с Путиным и Порошенко в Нормандии - Родс
    17:56 04.06.2014
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    Президент США Барак Обама пока не планирует встречи с президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом Украины Петром Порошенко в Нормандии.
    Дмитрий Песков
    Песков: Путин и Порошенко пересекутся в Нормандии
    12:28 04.06.2014
    142Отношения Украины и России
    Глава российского государства Владимир Путин и избранный президент Украины Петр Порошенко пересекутся в Нормандии, но отдельная встреча не инициируется, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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