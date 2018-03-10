Инцидент произошел в районе города Аржентан (департамент Орн) в регионе Нижняя Нормандия. По предварительным данным, в результате крушения погибли четыре человека, находившиеся на борту воздушного судна.
Вполне логичным кажется версия, что из Порошенко максимально старались сделать "Петра кровавого", но у нового президента есть все возможности переломить нынешний ход событий и стать "Петром миротворцем", пишет Любовь Мельникова.
Глава российского государства Владимир Путин и избранный президент Украины Петр Порошенко пересекутся в Нормандии, но отдельная встреча не инициируется, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".