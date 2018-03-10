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    Тулуза

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Мужчина с криками Аллах акбар набросился на прохожих в Тулузе
    Мужчина с криками "Аллах акбар" набросился на прохожих в Тулузе
    02:20 14.09.2017
    88
    Нападавший, мужчина 1975 года рождения, не был известен полиции. Сообщается, что он проходил лечение в психиатрической больнице, откуда выписался в апреле.
    Полиция Франции. Архивное фото
    Мотоциклисты расстреляли толпу людей в Тулузе, есть погибшие и раненые
    00:15 04.07.2017
    502
    По данным СМИ, два человека на мотоциклах открыли огонь по группе людей, а затем скрылись. Один человек погиб, шесть получили ранения, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.
    Момент взрыва электронной сигареты в кармане вейпара во Франции. Видео
    Момент взрыва электронной сигареты в кармане вейпера во Франции 
    19:36 03.11.2016
    478
    Менеджер одного из ночных клубов во французском городе Тулуза был госпитализирован с ожогами второй степени после того, как у него в кармане взорвалась электронная сигарета. Момент взрыва зафиксировали камеры.
    Тренировка футболистов РФ перед матчем с Уэльсом на Евро-2016.Видео
    Тренировка футболистов РФ перед матчем с Уэльсом на EURO-2016 
    11:48 20.06.2016
    265EURO-2016: победа Португалии
    Российские футболисты провели тренировку перед решающей встречей со сборной Уэльса. В случае победы в заключительном матче группового этапа команда сможет выйти в плей-офф.
    Аэропорт Тулузы. Проходит эвакуация
    Аэропорт Тулузы вновь открыт для пассажиров после эвакуации
    09:56 23.03.2016
    794Стрельба в немецком кинотеатре
    Как говорится в сообщении, проверка завершена, терминал вновь открыт, воздушное движение постепенно восстанавливается, ожидаются серьезные задержки рейсов.
    Аэропорт Тулузы. Проходит эвакуация
    Экстренная эвакуация: люди покинули здание аэропорта Тулузы 
    09:45 23.03.2016
    165Стрельба в немецком кинотеатре
    Тулуза в 2012 году попала в хроники СМИ из-за трагического инцидента. Террорист Мохаммед Мера совершил нападение на еврейскую школу в Тулузе, а также застрелил троих французских десантников в городе.
    Аэропорт Тулузы. Проходит эвакуация
    В аэропорту Тулузы проходит экстренная эвакуация
    09:15 23.03.2016
    513Стрельба в немецком кинотеатре
    По данным СМИ, а также пользователей в соцсетях, в аэропорту Тулузы проходит экстренная эвакуация. Очевидцы размещают фото и видео с места событий.
    Найденный на острове Реюньон обломок самолета
    Найденный на Реюньоне обломок самолета доставлен в Тулузу для исследований
    19:37 01.08.2015
    88
    В субботу утром обломок крыла был доставлен в парижский аэропорт Орли. Вместе с обломком на экспертизу будет доставлен также чемодан, найденный на побережье неподалеку от того места, где был обнаружен фрагмент крыла.
    Прямая трансляция министерской встречи Совета Безопасности ООН
    Министерская встреча Совета Безопасности ООН 
    20:21 23.02.2015
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    В Нью-Йорке прошла министерская встреча Совета Безопасности ООН под председательством Министра иностранных дел Китая Ван И.
    Акция протеста экологов в Тулузе
    Тулуза: экологи за природу и против полицейского насилия 
    13:16 23.02.2015
    84
    Во французской Тулузе прошла акция протеста экологов против строительства дамбы Сиванс и полицейского произвола.
    Сотрудники французской полиции. Архивное фото
    Во Франции по подозрению в терроризме задержаны выходцы из Чечни
    15:55 13.02.2015
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    Ранее во Франции предъявили обвинения пятерым гражданам России, задержанным по подозрению в подготовке теракта.
    Сотни тысяч человек приняли участие в акциях солидарности во Франции
    Сотни тысяч человек приняли участие в акциях солидарности во Франции 
    23:56 10.01.2015
    83Франция: террор нарастает
    В Марселе в центре города собрались 45 тысяч человек под лозунгами "За свободу, равенство и против расизма".
    Теракт в Париже
    Манифестации во Франции собрали 100 тыс человек, 35 тыс в Париже
    22:14 07.01.2015
    196Франция: террор нарастает
    В Ренне в манифестации участвуют от 13 до 15 тысяч человек, от 10 до 15 тысяч человек - в Лионе, в Тулузе - около 10 тысяч человек, в Старом порту Марселя собралось семь тысяч человек, пять тысяч вышли на улицы в Бордо.
    Полиция Франции раскрыла и обезвредила сеть джихадистов. Видео
    Полиция Франции раскрыла и обезвредила сеть джихадистов 
    01:30 16.12.2014
    55Военная кампания против "Исламского государства"
    Полиция Франции раскрыла и обезвредила сеть, которая занималась вербовкой радикальных исламистов для участия в боевых действиях на стороне джихадистов в Сирии.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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