Менеджер одного из ночных клубов во французском городе Тулуза был госпитализирован с ожогами второй степени после того, как у него в кармане взорвалась электронная сигарета. Момент взрыва зафиксировали камеры.
В субботу утром обломок крыла был доставлен в парижский аэропорт Орли. Вместе с обломком на экспертизу будет доставлен также чемодан, найденный на побережье неподалеку от того места, где был обнаружен фрагмент крыла.
В Ренне в манифестации участвуют от 13 до 15 тысяч человек, от 10 до 15 тысяч человек - в Лионе, в Тулузе - около 10 тысяч человек, в Старом порту Марселя собралось семь тысяч человек, пять тысяч вышли на улицы в Бордо.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".