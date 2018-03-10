наверх
10.03.201807:42
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Карелия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 37
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Не дождался МЧС. Россиянин спас собаку, провалившуюся под лед. Видео
    Не дождался МЧС. Россиянин спас собаку, провалившуюся под лед 
    02:19 09.01.2018
    325
    Житель российского города Сортавала в Карелии в мороз разделся и полез на лед вытаскивать собаку из полыньи. По словам очевидцев, они звонили в МЧС и просили помочь замерзающему животному, однако никто не приехал.
    МЧС России
    Поиск детей продолжается. Сямозеро, год после трагедии
    16:24 20.06.2017
    629
    Год назад дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. В группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду.
    Республика Карелия
    Через год после трагедии на озере в Карелии снова перевернулась лодка
    09:22 20.06.2017
    218
    Четыре молодых человека и девушка отправились на рыбалку на Ладожское озеро, но оказались в воде, двоим удалось выбраться на берег, остальных ищут.
    Флаг России. Архивное фото
    В РФ предлагают не пускать в депутаты сумасшедших и алкоголиков
    03:49 22.07.2016
    165
    Согласно законодательной инициативе, кандидат в депутаты или на другую выборную должность должен будет представлять при регистрации среди прочих документов медицинскую справку об отсутствии или наличии соответствующих заболеваний.
    Вертолет МЧС РФ на месте проведения поисково-спасательной операции в районе озера Сямозеро в Карелии.
    Найдено тело еще одного ребенка на Сямозере в Карелии
    09:33 26.06.2016
    828Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    Утром в воскресенье спасатели нашли в озере Сямозеро тело мальчика, который считался пропавшим без вести после шторма 18 июня. По данным СК РФ, всего утонули 14 детей, тела 13 из них были ранее найдены.
    Спецборт МЧС доставил в Москву детей из Карелии. Архивное фото
    Фельдшер, проигнорировавшая звонок ребенка в Карелии, освобождена в зале суда
    04:12 26.06.2016
    575Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    По версии следствия, фельдшер скорой помощи Суоярвской ЦРБ Ирина Щербакова, находясь на дежурстве, получила по телефону из зоны бедствия экстренное сообщение от ребенка о том, что на Сямозере опрокинулись лодки с детьми.
    Автомобиль МЧС РФ на месте проведения поисково-спасательной операции.
    Предъявлено обвинение трем фигурантам дела о гибели детей в Карелии
    09:26 25.06.2016
    359Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    Директору "Парк-отеля "Сямозеро" Елене Решетовой, ее заместителю Вадиму Виноградову предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц.
    В Карелии во время турпохода погибли дети
    Трагедия в Карелии, следствие: халатность и близорукость ведомств
    11:26 22.06.2016
    1113Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    Российские правоохранительные органы продолжают расследование трагедии в Карелии, где во время шторма на озере погибли 14 детей. 21 июня арестовали директора лагеря "Сямозеро" Елену Решетову, задержали главу карельского управления Роспотребнадзора.
    К поискам пропавшего ребенка в Карелии подключили беспитлотники. Видео
    К поискам пропавшего ребенка в Карелии подключили беспитлотники 
    17:46 21.06.2016
    298Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    Российские спасатели продолжают поиск пропавшего во время шторма ребенка на Сямозере в Карелии, где 18 июня произошла трагедия. Смотрите на видео, как сотрудники МЧС РФ обследуют территорию с помощью дронов.
    Вертолет МЧС РФ на месте проведения поисково-спасательной операции в районе озера Сямозеро в Карелии.
    Эффект Карелии: в РФ идет массовая проверка детских лагерей
    07:11 21.06.2016
    306Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    Трагедия в Карелии, где в шторм на озере погибло 14 детей, всколыхнула общество и заставила федеральные и региональные власти страны вновь заняться вопросом безопасности детей во время отдыха.
    Поиски пропавшего ребенка в Карелии. Видео
    Поиски пропавшего ребенка в Карелии 
    02:54 21.06.2016
    367Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    Глава Карелии Александр Худилайнен поставил задачу активизировать поиски пропавшего на озере ребенка, сообщает пресс-служба республиканского правительства по итогам очередного заседания оперативного штаба, созданного после трагедии на озере Сямозеро.
    Прибытие спецбортом в Москву детей, спасенных в Карелии
    Прибытие в Москву детей, спасенных в Карелии 
    22:44 20.06.2016
    462Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    Самолет Ан-148 МЧС России осуществил перевозку 33 детей, пострадавших на озере в Карелии. Во время полета необходимую медицинскую и психологическую помощь детям оказывали специалисты отряда "Центроспас".
    Тренировка сборной России во Франции
    УЕФА запретил сборной РФ почтить память погибших в Карелии детей
    14:26 20.06.2016
    1203Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    Кроме того, УЕФА пока не принял окончательное решение о том, смогут ли футболисты сборной России выйти на матч чемпионата Европы против Уэльса с траурными повязками в память о жертвах трагедии в Карелии.
    Сотрудники МЧС России и врачи скорой медицинской помощи на месте проведения поисково-спасательной операции в районе озера Сямозеро в Карелии
    Трагедия на озере в Карелии: 13 погибших детей, 4 подозреваемых взрослых
    12:24 20.06.2016
    1725Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    Самолет с телами погибших в результате шторма на Сямозере в Карелии детей вылетел в Москву, где состоится опознание. В рамках расследования уголовного дела задержаны четыре человека: директор и заместитель ООО "Парк-отель "Сямозеро" и двое инструкторов.
    Автомобиль МЧС РФ на месте проведения поисково-спасательной операции.
    Хроника 19 июня: эпидемия в Измаиле и массовая гибель детей в Карелии
    11:13 20.06.2016
    504Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    Ситуация в Измаиле остается напряженной, хотя число госпитализированных уменьшается. В Карелии погибли 13 детей, еще один ребенок пока не найден. Надежда Савченко отправилась в Страсбург, где впервые примет участие в заседании ПАСЕ.
    В Карелии во время турпохода погибли дети
    Лагерь в Карелии, где произошла трагедия с детьми, закрывается
    09:37 20.06.2016
    1104Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    В составе туристической группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Вечером в воскресенье Следственный комитет РФ сообщил, что найдены тела 14 погибших.
    В Карелии во время турпохода погибли дети
    Из-за безалаберности на отдыхе в Карелии погибли более 10 детей
    08:10 20.06.2016
    680Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    Четырнадцать детей из Москвы, отдыхавших в Карелии, погибли, перевернувшись на лодках при шторме на Сямозере в Карелии. Понедельник в республике объявлен днем траура.
    Сотрудники МЧС России на месте проведения поисково-спасательной операции в районе озера Сямозеро в Карелии.
    Еще один инструктор задержан по делу о гибели детей в Карелии
    07:59 20.06.2016
    575Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    В составе туристической группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Вечером в воскресенье Следственный комитет РФ сообщил, что найдены тела 14 погибших.
    В Карелии во время турпохода погибли дети
    МЧС РФ: работы в районе ЧП на озере в Карелии ведутся круглосуточно
    03:27 20.06.2016
    124Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    По словам главы МЧС России, Владимира Пучкова, "задействована авиация, беспилотники, работает вся группировка спасателей круглосуточно, благо в Карелии белые ночи".
    Сотрудники МЧС России на месте проведения поисково-спасательной операции в районе озера Сямозеро в Карелии.
    Глава Карелии уточнил информацию о погибших на озере детях
    03:18 20.06.2016
    555Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    Глава Карелии Александр Худилайнена, тринадцать детей погибли в результате ЧП на озере Сямозеро в Карелии, четырнадцатый ребенок пока не найден.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны

    Организации