Житель российского города Сортавала в Карелии в мороз разделся и полез на лед вытаскивать собаку из полыньи. По словам очевидцев, они звонили в МЧС и просили помочь замерзающему животному, однако никто не приехал.
Год назад дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. В группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду.
Согласно законодательной инициативе, кандидат в депутаты или на другую выборную должность должен будет представлять при регистрации среди прочих документов медицинскую справку об отсутствии или наличии соответствующих заболеваний.
Утром в воскресенье спасатели нашли в озере Сямозеро тело мальчика, который считался пропавшим без вести после шторма 18 июня. По данным СК РФ, всего утонули 14 детей, тела 13 из них были ранее найдены.
По версии следствия, фельдшер скорой помощи Суоярвской ЦРБ Ирина Щербакова, находясь на дежурстве, получила по телефону из зоны бедствия экстренное сообщение от ребенка о том, что на Сямозере опрокинулись лодки с детьми.
Директору "Парк-отеля "Сямозеро" Елене Решетовой, ее заместителю Вадиму Виноградову предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц.
Российские правоохранительные органы продолжают расследование трагедии в Карелии, где во время шторма на озере погибли 14 детей. 21 июня арестовали директора лагеря "Сямозеро" Елену Решетову, задержали главу карельского управления Роспотребнадзора.
Российские спасатели продолжают поиск пропавшего во время шторма ребенка на Сямозере в Карелии, где 18 июня произошла трагедия. Смотрите на видео, как сотрудники МЧС РФ обследуют территорию с помощью дронов.
Глава Карелии Александр Худилайнен поставил задачу активизировать поиски пропавшего на озере ребенка, сообщает пресс-служба республиканского правительства по итогам очередного заседания оперативного штаба, созданного после трагедии на озере Сямозеро.
Самолет Ан-148 МЧС России осуществил перевозку 33 детей, пострадавших на озере в Карелии. Во время полета необходимую медицинскую и психологическую помощь детям оказывали специалисты отряда "Центроспас".
Кроме того, УЕФА пока не принял окончательное решение о том, смогут ли футболисты сборной России выйти на матч чемпионата Европы против Уэльса с траурными повязками в память о жертвах трагедии в Карелии.
Самолет с телами погибших в результате шторма на Сямозере в Карелии детей вылетел в Москву, где состоится опознание. В рамках расследования уголовного дела задержаны четыре человека: директор и заместитель ООО "Парк-отель "Сямозеро" и двое инструкторов.
Ситуация в Измаиле остается напряженной, хотя число госпитализированных уменьшается. В Карелии погибли 13 детей, еще один ребенок пока не найден. Надежда Савченко отправилась в Страсбург, где впервые примет участие в заседании ПАСЕ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Житель российского города Сортавала в Карелии в мороз разделся и полез на лед вытаскивать собаку из полыньи. По словам очевидцев, они звонили в МЧС и просили помочь замерзающему животному, однако никто не приехал.
На старт вышли более тысячи собак, среди которых сибирские хаски, аляскинские маламуты, самоеды и многие другие. Спортсмены соревнуются на средних (40 км) и коротких (6 и 10 км) дистанциях в упряжках по четыре, шесть и 8-12 собак.
Житель российского города Сортавала в Карелии в мороз разделся и полез на лед вытаскивать собаку из полыньи. По словам очевидцев, они звонили в МЧС и просили помочь замерзающему животному, однако никто не приехал.
Российские спасатели продолжают поиск пропавшего во время шторма ребенка на Сямозере в Карелии, где 18 июня произошла трагедия. Смотрите на видео, как сотрудники МЧС РФ обследуют территорию с помощью дронов.
Глава Карелии Александр Худилайнен поставил задачу активизировать поиски пропавшего на озере ребенка, сообщает пресс-служба республиканского правительства по итогам очередного заседания оперативного штаба, созданного после трагедии на озере Сямозеро.
Самолет Ан-148 МЧС России осуществил перевозку 33 детей, пострадавших на озере в Карелии. Во время полета необходимую медицинскую и психологическую помощь детям оказывали специалисты отряда "Центроспас".
По предварительным данным Следственного комитета, 18 июня дети и инструкторы из оздоровительного лагеря "Парк-Отель Сямозеро" на лодках попали в шторм на водоеме. Согласно последним данным, погибли 11 детей и инструктор.