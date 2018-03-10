Министерство здравоохранения и социальных служб США обратилось в письме к конгрессу, чтобы получить "дополнительное финансирование", так как средства на борьбу с лихорадкой Зика в США закончатся к сентябрю.
Во вторник ВОЗ провела заседание комитета по ЧС, на котором обсудила развитие ситуации с распространением вируса Зика. По его итогам ВОЗ не рекомендовала вводить ограничения на передвижения в страны, где выявлен вирус.
Мировые СМИ пишут о доказанном пагубном воздействии вируса Зика на эмбрион, новой атаке на оппозиционные СМИ в Турции, переговорах президента РФ Владимира Путина с европейскими лидерами по Сирии, а также о свадьбе медиамагната Руперта Мердока.
На территории штата зафиксировано более 250 случаев заражения лихорадкой денге. Власти опасаются, что комары, которые переносят лихорадку и могут также переносить вирус Зика, вызовут вспышку еще одного заболевания.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".