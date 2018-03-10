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    лихорадка Зика

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Исследовательская лаборатория. Архивное фото
    Первый случай микроцефалии от лихорадки Зика подтвержден на Гаити
    03:55 17.08.2016
    69Вспышка вируса Зика
    По информации представителя Министерства здравоохранения Гаити, первый случай микроцефалии был подтвержден в субботу американским Центром по контролю и профилактике заболеваний.
    Борьба с вирусом Зика
    США тратят больше на физкультуру для беженцев, чем на борьбу с вирусом Зика - СМИ
    23:15 09.08.2016
    35Вспышка вируса Зика
    Министерство здравоохранения и социальных служб США обратилось в письме к конгрессу, чтобы получить "дополнительное финансирование", так как средства на борьбу с лихорадкой Зика в США закончатся к сентябрю.
    Борьба с вирусом Зика
    ВОЗ предупредил Европу о надвигающейся угрозе вируса Зика
    14:25 18.05.2016
    256Вспышка вируса Зика
    Европейское бюро ВОЗ пришло к выводу, что при отсутствии каких-либо мер по предотвращению распространения вируса, Зика представляет умеренный риск для 18 стран европейского региона.
    Исследовательская лаборатория. Архивное фото
    Первый случай лихорадки Зика зарегистрирован в Пекине - СМИ
    03:55 16.05.2016
    546Вспышка вируса Зика
    Вирус найден у 29-летней жительницы провинции Шаньдун, вернувшейся из поездки в Венесуэлу 13 мая. У женщины была обнаружена кожная сыпь и жар.
    Борьба с вирусом Зика
    ВОЗ ожидает расширения географии распространения вируса Зика
    22:00 08.03.2016
    274Вспышка вируса Зика
    Во вторник ВОЗ провела заседание комитета по ЧС, на котором обсудила развитие ситуации с распространением вируса Зика. По его итогам ВОЗ не рекомендовала вводить ограничения на передвижения в страны, где выявлен вирус.
    Борьба с вирусом Зика
    Обзор ИноСМИ: влияние вируса Зика на эмбрион, Путин и лидеры ЕС обсудили Сирию
    16:10 05.03.2016
    303Сирия: военное противостояние.
    Мировые СМИ пишут о доказанном пагубном воздействии вируса Зика на эмбрион, новой атаке на оппозиционные СМИ в Турции, переговорах президента РФ Владимира Путина с европейскими лидерами по Сирии, а также о свадьбе медиамагната Руперта Мердока.
    Борьба с вирусом Зика
    В РФ зафиксирован первый случай заболевания лихорадкой Зика
    13:24 15.02.2016
    194Вспышка вируса Зика
    По информации источника в медицинских кругах, россиянка, заразившаяся вирусом Зика, находится в Инфекционной клинической больнице №1 Департамента здравоохранения города Москвы и чувствует себя хорошо.
    Профилактика лихорадки Зика
    На Гавайях введен режим ЧП из-за комаров-переносчиков лихорадки денге и вируса Зика
    06:14 13.02.2016
    83Вспышка вируса Зика
    На территории штата зафиксировано более 250 случаев заражения лихорадкой денге. Власти опасаются, что комары, которые переносят лихорадку и могут также переносить вирус Зика, вызовут вспышку еще одного заболевания.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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