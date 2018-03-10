На министров-иностранцев в Украине возлагали большие надежды. Но продержались они недолго и спустя год почти все ушли из власти. Среди основных причин, почему подали в отставку, называли политическое давление и масштабную коррупцию.
По словам представителя МИД Украины Василия Кирилича, в четверг обнародовано постановление правительства, которым утверждены изменения к правилам въезда иностранцев в Украину и транзитного проезда через ее территорию.
По словам военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, то, что ВР разрешила проходить военную службу в Вооруженных силах Украины иностранцам и лицам без гражданства, приравнивает Украину к "банановой республике".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".