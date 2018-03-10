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    иностранцы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    В Одессе 3 иностранца похитили студента и требовали выкуп
    Три иностранных студента похитили украинца в Одессе
    14:23 24.11.2017
    209Криминальные войны в Украине
    По информации полиции, злоумышленники, находясь на парковке одного из торгово-развлекательных центров, силой затолкали несовершеннолетнего одессита к автомобилю и уехали.
    Чиновники. Архивное фото
    А напоследок я скажу... С каким багажом "варяги" покидают Украину
    19:11 26.09.2017
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    На министров-иностранцев в Украине возлагали большие надежды. Но продержались они недолго и спустя год почти все ушли из власти. Среди основных причин, почему подали в отставку, называли политическое давление и масштабную коррупцию.
    Спецназ задержал 8 иностранцев с оружием и $36 тысячами в селе под Херсоном
    За разбой: задержание иностранцев с оружием и $36 тыс под Херсоном 
    13:36 14.09.2017
    403Днепр, Львов: взрывные события
    В одном из домов в поселке Чернобаевка Херсонской области задержаны восемь граждан иностранных государств, подозреваемых в совершении разбойного нападения. Подробнее смотрите в фоторепортаже.
    Иностранец задержан в Киеве по подозрению в убийстве
    Иностранец задержан в Киеве по подозрению в убийстве
    18:42 02.08.2017
    190Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    По информации пресс-службы киевского управления Национальной полиции, правоохранители задержали иностранца по подозрению в убийстве мужчины и нанесении ножевых ранений женщине.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД: Украина упростила визовый режим для въезда иностранцев
    23:06 03.03.2017
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    По словам представителя МИД Украины Василия Кирилича, в четверг обнародовано постановление правительства, которым утверждены изменения к правилам въезда иностранцев в Украину и транзитного проезда через ее территорию.
    Поляк Лешек Бальцерович с сегодняшнего дня является представителем Президента в Кабинете Министров Украины
    Поляки вместо грузинов: власть нашла замену команде Саакашвили - политолог
    18:30 26.04.2016
    1061Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Польские реформаторы, которые войдут состав группы стратегических советников Украины, станут альтернативой грузинской реформаторской группе. Об этом в эфире 106 FM заявил политолог Василий Мокан.
    Техника сил АТО. Архивное фото
    Военный эксперт: иностранцы в ВСУ обойдутся Украине дорого
    19:18 06.10.2015
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    По словам военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, то, что ВР разрешила проходить военную службу в Вооруженных силах Украины иностранцам и лицам без гражданства, приравнивает Украину к "банановой республике".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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