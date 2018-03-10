Столкновениями с полицией завершились на Западном берегу реки Иордан похороны молодого палестинца Иссы ак-Китри, который погиб в среду во время акции протеста против ареста израильтянами активистов ХАМАС.
Пятеро жителей сектора Газа стали жертвами израильских бомбардировок, возобновившихся в пятницу по завершении трехдневного периода прекращения огня, сообщил РИА Новости официальный представитель палестинского Минздрава Ашраф аль-Кидра.
Евросоюз приветствует договоренность о гуманитарном прекращении огня в секторе Газа и надеется, что перемирие станет продолжительным, говорится в заявлении официального представителя главы дипломатии ЕС Кэтрин Эштон.
Король Саудовской Аравии Абдалла ибн Абдель Азиз Аль Сауд распорядился выделить 100 миллионов саудовских риялов (около 26,6 миллионов долларов) на оплату медицинской помощи пострадавшим в секторе Газа, передает телеканал "Аль-Арабия".
Тысячи людей вышли на улицы Нью-Йорка в знак протеста против проведения Израилем военной операции в секторе Газа, в результате которой, согласно последним данным, погибли порядка 850 палестинцев, пишет издание Jerusalem Post.
В крупнейших городах Франции местные жители вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против наземной операции Израиля в секторе Газа. Только в Париже, по разным данным, собрались от 14 до 25 тыс. протестующих, передает RT.
Госсекретарь США Джон Керри в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал воздержаться от эскалации насилия в секторе Газа, где Израиль в четверг начал наземную войсковую операцию.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".