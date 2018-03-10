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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 33
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    Столкновения на Западном берегу реки Иордан. Видео
    Столкновения на Западном берегу реки Иордан 
    02:26 13.09.2014
    73На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Столкновениями с полицией завершились на Западном берегу реки Иордан похороны молодого палестинца Иссы ак-Китри, который погиб в среду во время акции протеста против ареста израильтянами активистов ХАМАС.
    Жители Газы на месте разрушенного дома. Архивное фото
    Венесуэла отправила в сектор Газа самолет с гуманитарной помощью
    05:02 12.09.2014
    57На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Венесуэла отправила в четверг в Палестину еще один самолет с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа, пострадавших в результате операции израильских войск, сообщает канал Telesur.
    Ситуация в секторе Газа. Архивное фото
    ЕС приветствует бессрочное прекращение огня в секторе Газа - Эштон
    23:35 27.08.2014
    38На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Евросоюз приветствовал договоренность о бессрочном прекращении огня в секторе Газа, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Кэтрин Эштон.
    Вид на город Газа. Архивное фото
    Семья из пяти человек погибла при авиаударе в секторе Газа - агентство
    11:32 23.08.2014
    35На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Палестинская семья из пяти человек погибла при авиаударе израильских ВВС в секторе Газа, сообщает в субботу агентство "Франс Пресс" со ссылкой на медиков.
    Жители Газы среди разрушенных бомбардировками жилых домов. Архивное фото
    Среди погибших в секторе Газа оказались жена и сын командира боевиков - источник
    17:57 20.08.2014
    62На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Источник в службе гражданской обороны сектора Газа подтвердил гибель в результате израильского авиаудара жены и сына Мухаммеда Дейфа - командира боевого крыла правящего в анклаве движения ХАМАС.
    Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной. Архивное фото
    Делегация Израиля прибыла в Египет на переговоры по перемирию в Газе - СМИ
    11:47 11.08.2014
    27На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Представители Израиля прибыли в Каир на переговоры по прекращению боевых действий в секторе Газа, сообщает в понедельник агентство "Рейтер" со ссылкой на источники.
    Сектор Газа. Архивное фото
    Пятеро палестинцев погибли в секторе Газа после окончания перемирия
    22:27 08.08.2014
    32На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Пятеро жителей сектора Газа стали жертвами израильских бомбардировок, возобновившихся в пятницу по завершении трехдневного периода прекращения огня, сообщил РИА Новости официальный представитель палестинского Минздрава Ашраф аль-Кидра.
    Жители Газы среди разрушенных бомбардировками жилых домов. Архивное фото
    Израиль готов продлить режим прекращения огня в секторе Газа - СМИ
    22:12 06.08.2014
    42На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Власти Израиля заявили о готовности продлить трехдневное перемирие, действующее в секторе Газа, передает в среду агентство "Рейтер" со ссылкой на источник в правительственных кругах.
    Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной. Архивное фото
    ЕС надеется, что прекращение огня в Газе будет продолжительным
    22:38 05.08.2014
    32На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Евросоюз приветствует договоренность о гуманитарном прекращении огня в секторе Газа и надеется, что перемирие станет продолжительным, говорится в заявлении официального представителя главы дипломатии ЕС Кэтрин Эштон.
    Действия израильских войск в секторе Газа. Архивное фото
    Армия Израиля уничтожила все известные тоннели боевиков в секторе Газа - СМИ
    23:44 04.08.2014
    63На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Армия Израиля уничтожила все известные тоннели боевиков в секторе Газа, передает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на местные СМИ.
    Королевская башня в Эр-Рияде
    Саудовская Аравия направит еще $26 млн на помощь жителям Газы - ТВ
    11:19 26.07.2014
    129На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Король Саудовской Аравии Абдалла ибн Абдель Азиз Аль Сауд распорядился выделить 100 миллионов саудовских риялов (около 26,6 миллионов долларов) на оплату медицинской помощи пострадавшим в секторе Газа, передает телеканал "Аль-Арабия".
    Меры безопасности в Нью-Йорке, архивное фото
    Тысячи жителей Нью-Йорка протестуют против операции Израиля в Газе - СМИ
    09:23 26.07.2014
    71На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Тысячи людей вышли на улицы Нью-Йорка в знак протеста против проведения Израилем военной операции в секторе Газа, в результате которой, согласно последним данным, погибли порядка 850 палестинцев, пишет издание Jerusalem Post.
    Вид на город Газа. Архивное фото
    В секторе Газа началось 12-часовое перемирие
    08:26 26.07.2014
    46На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    "Гуманитарное перемирие" продолжительностью 12 часов формально вступило в силу в секторе Газа, где его обязались соблюдать обе стороны конфликта - израильская армия и палестинские боевики.
    Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной
    В секторе Газа погибли двое израильских военнослужащих
    06:49 26.07.2014
    54На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Накануне 12-часового прекращения огня в секторе Газа израильская армия потеряла 2 солдат. Общее число погибших в ходе операции в Газе военнослужащих Израиля достигло 37 человек.
    Протесты палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Видео
    ВИДЕО. Протесты палестинцев на Западном берегу реки Иордан 
    13:38 25.07.2014
    73На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Жертвами столкновений с израильскими силовиками на Западном берегу реки Иордан стали два палестинца, порядка 200 получили ранения.
    ХАМАС требует от Израиля снять блокаду с сектора Газа. Видео
    ВИДЕО. ХАМАС требует от Израиля снять блокаду с сектора Газа 
    17:37 24.07.2014
    189На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Лидер движения ХАМАС Халед Машааль заявил, что заключение перемирия с Израилем невозможно до снятия блокады с палестинского анклава, передает в среду агентство Франс Пресс.
    Во Франции прошли демонстрации против военной операции Израиля в секторе Газа. Видео
    ВИДЕО. Во Франции прошли демонстрации против военной операции Израиля в секторе Газа 
    17:05 24.07.2014
    145На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    В крупнейших городах Франции местные жители вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против наземной операции Израиля в секторе Газа. Только в Париже, по разным данным, собрались от 14 до 25 тыс. протестующих, передает RT.
    Заседание СБ ООН
    Россия предложила расширить "квартет" по Ближнему Востоку
    02:11 19.07.2014
    3987На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Россия предложила в СБ ООН расширить "квартет" международных посредников ближневосточного урегулирования за счет привлечения к выработке его инициатив арабских государств.
    Госсекретарь США Джон Керри. Архивное фото
    Керри призвал Нетаньяху "избежать дальнейшей эскалации" в Газе
    05:10 18.07.2014
    45На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Госсекретарь США Джон Керри в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал воздержаться от эскалации насилия в секторе Газа, где Израиль в четверг начал наземную войсковую операцию.
    Генеральный секретарь ООН Пан Ги Муном
    Эскалация конфликта Израиля и сектора Газа усиливает страдания населения - ООН
    04:39 18.07.2014
    144На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Возобновление боевых действий Израиля и палестинцев сектора Газа усиливает страдания гражданского населения, говорится в заявлении официального представителя ООН.
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