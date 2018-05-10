Оползень засыпал дома под Мукачево: кадры с места ЧП

В результате схода оползня, который произошел около 5.00 в четверг, разрушены несколько домов на улице Фридяшивской в селе Кольчино возле Мукачево в Закарпатской области.

По информации ГСЧС, полностью разрушены три дома, а согласно данным полиции — два. Никто серьезно не пострадал, пишет Мукачево.net.

На месте происшествия работают специальная комиссия и пожарно-спасательная бригада.

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Издание также сообщает, что оползень снес несколько электроопор, завалил автомобили и повредил другое имущество.

Местные жители сообщили, что в карьере, который расположен недалеко от жилых домов, активно идут работы.

Ранее огромная яма образовалась на улице Дидрихсона в Одессе. Она появилась на том же месте, где 30 марта провалился асфальт. По словам очевидцев, в яму ушла как свежая заплатка, так и покрытие, не затронутое предыдущим провалом.