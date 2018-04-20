Черниговской области грозит транспортный коллапс - ГСЧС

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Сразу в трех районах Черниговской области нарушено транспортное сообщение из-за весеннего половодья и залитых водой автомобильных дорог, сообщает Госслужба ЧС Украины в пятницу.

По информации спасателей, в Украине продолжается повышение уровня воды на некоторых реках, в частности Днепре и Десне.

"По данным Укргидрометцентра, 19-22 апреля продолжится развитие весеннего половодья с суточной интенсивностью повышение уровней воды на 4-10 см в Верхнем Днепре, Десне, Сейме с последующим затоплением заводей и подтоплення территорий и объектов (Черниговская, Сумская области); нарушением транспортного сообщения (Городнянский, Новгород-Северский районы) и достижения начальных опасных отметок обтоплення пониженных территорий отдельных населенных пунктов, нарушение транспортного сообщения (Черниговский р-н) Черниговской области", — предупреждается ГСЧС Украины.

Кроме того, 19-21 апреля ожидается прохождение максимальных уровней половодья на реке Псел по течению ниже города Сумы, в среднем и нижнем течении Ворсклы с последующим медленным затоплением заводей.