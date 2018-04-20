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    Происшествия

    Черниговской области грозит транспортный коллапс - ГСЧС

    Тема:

    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину (42)

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    По информации спасателей, в Черниговской области из-за разлива рек и подтопления территорий будет нарушено транспортное сообщение сразу в трех районах.
    В Чернигове разлился Стрижень. Затоплены частные дома
    0642.ua

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Сразу в трех районах Черниговской области нарушено транспортное сообщение из-за весеннего половодья и залитых водой автомобильных дорог, сообщает Госслужба ЧС Украины в пятницу.

    В Чернигове разлился Стрижень. Затоплены частные дома
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    По информации спасателей, в Украине продолжается повышение уровня воды на некоторых реках, в частности Днепре и Десне.

    "По данным Укргидрометцентра, 19-22 апреля продолжится развитие весеннего половодья с суточной интенсивностью повышение уровней воды на 4-10 см в Верхнем Днепре, Десне, Сейме с последующим затоплением заводей и подтоплення территорий и объектов (Черниговская, Сумская области); нарушением транспортного сообщения (Городнянский, Новгород-Северский районы) и достижения начальных опасных отметок обтоплення пониженных территорий отдельных населенных пунктов, нарушение транспортного сообщения (Черниговский р-н) Черниговской области", — предупреждается ГСЧС Украины.

    Кроме того, 19-21 апреля ожидается прохождение максимальных уровней половодья на реке Псел по течению ниже города Сумы, в среднем и нижнем течении Ворсклы с последующим медленным затоплением заводей.

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