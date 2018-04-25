наверх
25.04.201814:55
Курсы валют НБУ
  • USD26.18+ 0.05
  • EUR31.97- 0.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Сажающие дуб Трамп и Макрон превратились в мем

    (обновлено: )24920
    Соцсети
    Соцсети
    Соцсети
    Соцсети
    Соцсети
    Соцсети
    Соцсети
    Соцсети l
    Соцсети
    Соцсети
    Соцсети
    Соцсети
    Соцсети
    Соцсети
    Соцсети
    Соцсети
    Соцсети
    Соцсети
    Соцсети
    Соцсети l
    Соцсети
    Соцсети

    Рекомендуем

    Ветераны войны в Афганистане перекрыли движение в правительственном квартале под КабминомВоенные пенсионеры под Кабмином: старые требования и новая попытка штурма14:30 25.04.2018
    Ситуация в ЕреванеПротесты в Армении: полиция ввела в центр Еревана спецтехнику13:59 25.04.2018
    Актер Аль Пачино"Крестному отцу" Голливуда исполнилось 7812:03 25.04.2018
    Молодость и бесстыдство: чем прелестна горячая подружка Ди Каприо11:32 25.04.2018
    Прощание с актрисой Ниной ДорошинойВ Москве простились со звездой фильма "Любовь и голуби"16:31 24.04.2018
    Почему я красивый такой. Забавные животные после стрижки15:04 24.04.2018
    Сеть шокировал новый тренд: борода снизу14:29 24.04.2018
    Огнеопасна! Жаркая модель из Германии покорила интернет12:21 24.04.2018
    Котики против всего мира: художник превратил кошек в Годзиллу11:19 24.04.2018
    Все фотоленты

    Президент Франции Эммануэль Макрон и его американский коллега Дональд Трамп посадили в саду Белого дома привезенный в подарок из Франции саженец дуба.

    Американского и французского лидера сопровождали их супруги.

    Читайте также: Почему страны выводят золотой запас из США

    "Сто лет назад американские солдаты сражались во Франции, в Бело, чтобы защитить нашу независимость. Этот дуб (мой подарок Дональду Трампу) будет напоминанием в самом сердце Белого дома об этой связи, которая нас объединяет", - написал французский президент в своем микроблоге в Twitter.

    Макрон в понедельник прибыл с государственным визитом в США. Визит приурочен к 250-летию отношений между двумя странами.

    Смотрите также: Как политический бомонд США прощался с Барбарой Буш

    Ссылки по теме:
    Теги: