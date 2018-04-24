Почему страны выводят золотой запас из США

РИА Новости Украина — Прайм

Резонанс вокруг золотых резервов стран, хранящихся на территории США, разгорается с новой силой после того, как Турция вернула свои запасы в местное хранилище.

Эксперты отмечают, что страны наращивают свои золотые запасы на фоне эскалации геополитической напряженности, повышая свою финансовую независимость, и в этих условиях логично вывести их из США, чтобы не стать заложником американской санкционной политики, пишут РИА Новости.

В пятницу 20 апреля Центральный банк Турции сообщил, что вывел в прошлом году из Федеральной резервной системы США свой золотой резерв в размере 28,7 тонны золота. Всего на конец 2017 года турецкий золотой запас составлял около 525 тонн. Ранее, в августе 2017 года, Германия завершила операцию по возврату половины своего золотого запаса из международных хранилищ, причем почти на три года раньше срока. На фоне решения Германии многие страны еврозоны озаботились этим вопросом.

У каждой страны формально свои причины, по которым она выводит свой золотой запас с американской территории, отметил аналитик "Открытие Брокера" Андрей Кочетков. Он напомнил, что Германия оправдывала данный шаг необходимостью повышения доверия населения к правительству, золото тогда назвали важным элементом самосознания нации.

"Однако, как ни назови, но подобные меры являются признаком недоверия главному хранителю ценностей западного мира. Вашингтон слишком часто начал допускать в своей политике использование финансового давления: замораживаются средства, принадлежащие неугодным государствам, отключаются банковские системы и другое", — считает Кочетков.

С геополитической, а не экономической точки зрения рассматривает такие шаги и заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева. По ее мнению, страны не хотят стать заложниками США в случае тех или иных действий.

"Ведь ситуация с РФ, Венесуэлой и Ираном наглядно показала, что Штаты могут наложить санкции и заморозить активы любой страны на своей территории", — отметила Кокорева.

На фоне сирийского конфликта Турция тоже может попасть в немилость, продолжила она.

"Поэтому, чтобы проводить независимую политику и не опасаться за доступ к своим активам, эти страны страхуются и переводят все к себе. Все это может быть предпосылками геополитической и торговой войны ряда стран с США", — подытожила эксперт.

Золото — это абсолютное платежное средство на времена форс-мажоров, которое не зависит от печатных станков и не имеет печати о владении, что привлекательно для той же Турции, указал Кочетков.

"Турция в последнее время проводит достаточно независимую политику, которая часто противоречит интересам США. Соответственно, чтобы обеспечить себе более высокую финансовую независимость, Турция наращивает золотые запасы и концентрирует их на своей территории. К концу 2017 года ее золотые резервы уже превышали 525 тонн", — добавил аналитик.

Как сообщила газета Milliyet, свои золотые резервы из-за рубежа, помимо ЦБ, вывели также крупнейшие турецкие частные банки, откликнувшись на призыв президента Турции Тайипа Эрдогана "избавиться от давления курса валют и использовать против доллара золото". Так, Halk Bankası также перевел в Турцию хранившиеся за рубежом 29 тонн золота. По данным источников издания, всего в страну из-за рубежа было возвращено 220 тонн золота.

Также известно, что процедуры по возвращению своих золотых запасов из Великобритании начали турецкие Ziraat Bankası и VakıfBank (57 и 38 тонн соответственно).

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США силам самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической группировкой, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Вашингтон объясняет свои действия борьбой с террористической группировкой ИГ (запрещена в России).

Германия, согласно первоначальному плану, с 2020 года планировала хранить половину своего запаса во Франкфурте-на-Майне, вернув до этого срока 300 тонн золота из Нью-Йорка и 374 тонны золота из Парижа.

Согласно сообщению немецкого центробанка, в 2016 году Германия завершила репатриацию золота из США, которая началась в 2013 году с 5 тонн драгоценного металла. Далее ежегодно страна возвращала 85 тонн, 99 тонн и 111 тонн золота соответственно. В 2017 году году Бундесбанк вернул последнюю 91 тонну золотых запасов из парижских хранилищ.

В настоящее время резервы золота ФРГ распределены следующим образом: 1710 тонн во Франкфурте-на-Майне, или 50,6% от общих резервов; 1236 тонн в Нью-Йорке, или 36,6% резервов; 432 тонны в Банке Англии, или 12,8% резервов.