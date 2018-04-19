В Ужгороде жители сел митингуют за право на децентрализацию

Представители Холмковской, Сторожницкой и Тарновецкой общин собрались перед зданием Закарпатской облгосадминистрации на мирный митинг в поддержку создания Холмковской объединенной территориальной общины (ОТО).

Митингующие требуют встречи с председателем ОГА Геннадием Москалем и скандируют "Выходи".

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"Села Ужгородщины отстаивают право на децентрализацию митингом. (…) На организованное публичное выступление жители восьми пригородных сел решились после полутора лет ожиданий и трех подряд необоснованных, по их мнению, отказов в получении положительного заключения от Закарпатской ОГА для создания ОТО", — пишет "Голос Карпат".