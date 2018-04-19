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    Фотоленты

    В Ужгороде жители сел митингуют за право на децентрализацию

    (обновлено: )14430
    В Ужгороде жители сел митингуют за право на децентрализацию
    В Ужгороде жители сел митингуют за право на децентрализацию
    В Ужгороде жители сел митингуют за право на децентрализацию
    В Ужгороде жители сел митингуют за право на децентрализацию
    В Ужгороде жители сел митингуют за право на децентрализацию
    В Ужгороде жители сел митингуют за право на децентрализацию
    В Ужгороде жители сел митингуют за право на децентрализацию
    В Ужгороде жители сел митингуют за право на децентрализацию
    goloskarpat.info
    В Ужгороде жители сел митингуют за право на децентрализацию
    goloskarpat.info
    В Ужгороде жители сел митингуют за право на децентрализацию
    goloskarpat.info
    В Ужгороде жители сел митингуют за право на децентрализацию
    goloskarpat.info
    В Ужгороде жители сел митингуют за право на децентрализацию
    goloskarpat.info
    В Ужгороде жители сел митингуют за право на децентрализацию
    goloskarpat.info
    В Ужгороде жители сел митингуют за право на децентрализацию
    goloskarpat.info

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    Представители Холмковской, Сторожницкой и Тарновецкой общин собрались перед зданием Закарпатской облгосадминистрации на мирный митинг в поддержку создания Холмковской объединенной территориальной общины (ОТО).

    Митингующие требуют встречи с председателем ОГА Геннадием Москалем и скандируют "Выходи".

    Смотрите также: Бунт под Радой. Добробаты требуют признать их участниками боевых действий

    "Села Ужгородщины отстаивают право на децентрализацию митингом. (…) На организованное публичное выступление жители восьми пригородных сел решились после полутора лет ожиданий и трех подряд необоснованных, по их мнению, отказов в получении положительного заключения от Закарпатской ОГА для создания ОТО", — пишет "Голос Карпат".

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