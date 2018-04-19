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    Фотоленты

    Бунт под Радой. Добробаты требуют признать их участниками боевых действий

    (обновлено: )533111
    Пикетирование Верховной Рады Украины в поддержку законопроекта №7190, согласно которому все участники добровольческих батальонов должны быть признаны на официальном уровне
    Пикетирование Верховной Рады Украины в поддержку законопроекта №7190, согласно которому все участники добровольческих батальонов должны быть признаны на официальном уровне
    Пикетирование Верховной Рады Украины в поддержку законопроекта №7190, согласно которому все участники добровольческих батальонов должны быть признаны на официальном уровне
    Пикетирование Верховной Рады Украины в поддержку законопроекта №7190, согласно которому все участники добровольческих батальонов должны быть признаны на официальном уровне
    Пикетирование Верховной Рады Украины в поддержку законопроекта №7190, согласно которому все участники добровольческих батальонов должны быть признаны на официальном уровне
    Пикетирование Верховной Рады Украины в поддержку законопроекта №7190, согласно которому все участники добровольческих батальонов должны быть признаны на официальном уровне
    Пикетирование Верховной Рады Украины в поддержку законопроекта №7190, согласно которому все участники добровольческих батальонов должны быть признаны на официальном уровне
    Пикетирование Верховной Рады Украины в поддержку законопроекта №7190, согласно которому все участники добровольческих батальонов должны быть признаны на официальном уровне
    Пикетирование Верховной Рады Украины в поддержку законопроекта №7190, согласно которому все участники добровольческих батальонов должны быть признаны на официальном уровне
    Пикетирование Верховной Рады Украины в поддержку законопроекта №7190, согласно которому все участники добровольческих батальонов должны быть признаны на официальном уровне
    Пикетирование Верховной Рады Украины в поддержку законопроекта №7190, согласно которому все участники добровольческих батальонов должны быть признаны на официальном уровне
    Пикетирование Верховной Рады Украины в поддержку законопроекта №7190, согласно которому все участники добровольческих батальонов должны быть признаны на официальном уровне
    Пикетирование Верховной Рады Украины в поддержку законопроекта №7190, согласно которому все участники добровольческих батальонов должны быть признаны на официальном уровне
    Пикетирование Верховной Рады Украины в поддержку законопроекта №7190, согласно которому все участники добровольческих батальонов должны быть признаны на официальном уровне
    Пикетирование Верховной Рады Украины в поддержку законопроекта №7190, согласно которому все участники добровольческих батальонов должны быть признаны на официальном уровне
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пикетирование Верховной Рады Украины в поддержку законопроекта №7190, согласно которому все участники добровольческих батальонов должны быть признаны на официальном уровне
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пикетирование Верховной Рады Украины в поддержку законопроекта №7190, согласно которому все участники добровольческих батальонов должны быть признаны на официальном уровне
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пикетирование Верховной Рады Украины в поддержку законопроекта №7190, согласно которому все участники добровольческих батальонов должны быть признаны на официальном уровне
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пикетирование Верховной Рады Украины в поддержку законопроекта №7190, согласно которому все участники добровольческих батальонов должны быть признаны на официальном уровне
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пикетирование Верховной Рады Украины в поддержку законопроекта №7190, согласно которому все участники добровольческих батальонов должны быть признаны на официальном уровне
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пикетирование Верховной Рады Украины в поддержку законопроекта №7190, согласно которому все участники добровольческих батальонов должны быть признаны на официальном уровне
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пикетирование Верховной Рады Украины в поддержку законопроекта №7190, согласно которому все участники добровольческих батальонов должны быть признаны на официальном уровне
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пикетирование Верховной Рады Украины в поддержку законопроекта №7190, согласно которому все участники добровольческих батальонов должны быть признаны на официальном уровне
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пикетирование Верховной Рады Украины в поддержку законопроекта №7190, согласно которому все участники добровольческих батальонов должны быть признаны на официальном уровне
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пикетирование Верховной Рады Украины в поддержку законопроекта №7190, согласно которому все участники добровольческих батальонов должны быть признаны на официальном уровне
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пикетирование Верховной Рады Украины в поддержку законопроекта №7190, согласно которому все участники добровольческих батальонов должны быть признаны на официальном уровне
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пикетирование Верховной Рады Украины в поддержку законопроекта №7190, согласно которому все участники добровольческих батальонов должны быть признаны на официальном уровне
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пикетирование Верховной Рады Украины в поддержку законопроекта №7190, согласно которому все участники добровольческих батальонов должны быть признаны на официальном уровне
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Добровольцы АТО и представители националистических партий проводят под Радой пикет, требуя принятия законопроекта №7190 "О признании добровольцев участниками боевых действий, их социального и правового статуса".

    Участники пикета держат в руках плакаты "Признания добровольцев — дело чести. Власть, прими законопроект №7190!" и "Они погибли за Украину и до сих пор не признаны" с изображением погибших добровольцев.

    У Рады дежурят около 200 полицейских и бойцов Нацгвардии.

    Читайте также: Добробатам дан приказ: на запад?!

    Ранее сообщалось, что в Каменском Днепропетровской области появился трамвай, на вагонах которого разместились логотипы украинских добровольческих батальонов.

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