Бунт под Радой. Добробаты требуют признать их участниками боевых действий

Добровольцы АТО и представители националистических партий проводят под Радой пикет, требуя принятия законопроекта №7190 "О признании добровольцев участниками боевых действий, их социального и правового статуса".

Участники пикета держат в руках плакаты "Признания добровольцев — дело чести. Власть, прими законопроект №7190!" и "Они погибли за Украину и до сих пор не признаны" с изображением погибших добровольцев.

У Рады дежурят около 200 полицейских и бойцов Нацгвардии.

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Ранее сообщалось, что в Каменском Днепропетровской области появился трамвай, на вагонах которого разместились логотипы украинских добровольческих батальонов.