Последствия гранатометного обстрела в центре Киева

Здание ХК "Киевгорстрой" на улице Омельяновича-Павленко 4/6 (бывшая ул. Суворова) в Печерском районе столицы обстреляли из ручного противотанкового гранатомета. Данных о жертвах и пострадавших не поступало.

Происшествие произошло около двух ночи. Неизвестные злоумышленники попали в отдел продаж компании, возле которого также расположен ресторан "Хмели-сунели". Заведение также пострадало от взрывной волны.

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Отстрелянных тубус гранатомета был обнаружен через дорогу от здания. На тубусе спилены номера, поэтому происхождения оружия невозможно установить.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители и эксперты.