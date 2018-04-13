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    Последствия гранатометного обстрела в центре Киева

    Тема:

    Гранатометный обстрел в центре Киева (4)

    (обновлено: )67350
    Последствия обстрела здания Киевгорстроя
    Тубус от гранатомета в центре Киева
    Последствия обстрела здания Киевгорстроя
    Последствия обстрела здания Киевгорстроя
    Последствия обстрела здания Киевгорстроя
    Последствия обстрела здания Киевгорстроя
    Тубус от гранатомета в центре Киева
    Последствия обстрела здания Киевгорстроя
    Последствия обстрела здания Киевгорстроя
    Последствия обстрела здания Киевгорстроя
    Последствия обстрела здания "Киевгорстроя"
    Информатор
    Тубус от гранатомета в центре Киева
    Тубус от гранатомета в центре Киева
    Информатор
    Последствия обстрела здания Киевгорстроя
    Последствия обстрела здания "Киевгорстроя"
    Информатор
    Последствия обстрела здания Киевгорстроя
    Последствия обстрела здания "Киевгорстроя"
    Информатор
    Последствия обстрела здания Киевгорстроя
    Последствия обстрела здания "Киевгорстроя"
    Громадське
    Последствия обстрела здания Киевгорстроя
    Последствия обстрела здания "Киевгорстроя"
    @HromadskeUA
    Тубус от гранатомета в центре Киева
    Тубус от гранатомета в центре Киева
    Громадське
    Последствия обстрела здания Киевгорстроя
    Последствия обстрела здания "Киевгорстроя"
    Громадське
    Последствия обстрела здания Киевгорстроя
    Последствия обстрела здания "Киевгорстроя"
    Громадське

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    Последствия обстрела здания "Киевгорстроя"

    Здание ХК "Киевгорстрой" на улице Омельяновича-Павленко 4/6 (бывшая ул. Суворова) в Печерском районе столицы обстреляли из ручного противотанкового гранатомета. Данных о жертвах и пострадавших не поступало. 

    Обстрел здания Киевгорстроя. Видео
    Канал на Youtube informator.ua
    Обстрел "Киевгорстроя". Работа экспертов на месте происшествия

    Происшествие произошло около двух ночи. Неизвестные злоумышленники попали в отдел продаж компании, возле которого также расположен ресторан "Хмели-сунели". Заведение также пострадало от взрывной волны. 

    Смотрите также: Гранатометный обстрел в центре Киева. Кадры с места ЧП 

    Отстрелянных тубус гранатомета был обнаружен через дорогу от здания. На тубусе спилены номера, поэтому происхождения оружия невозможно установить.

    В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители и эксперты. 

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