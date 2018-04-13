Здание "Киевгорстроя" обстреляли из гранатомета

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В здание ХК "Киевгорстрой" на улице Омельяновича-Павленко 4/6 в Печерском районе столицы стреляли из ручного противотанкового гранатомета, передает "Громадське".
Происшествие произошло около двух ночи. Сообщается, что неизвестные злоумышленники попали в отдел продаж компании, возле которого также расположен ресторан "Хмели-сунели".
По данным издания, отстрелянных тубус гранатомета лежит через дорогу от здания. На тубусе гранатомета спилены номера, поэтому его происхождения невозможно установить.
На месте присутствуют по меньшей мере четыре автомобиля полиции.
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В Печерском отделении полиции Киева "Громадському" сообщили, что около 2:00 ночи поступило сообщение о взрыве на улице Емельяновича-Павленко, туда срочно отправилась оперативно-следственная группа. Других деталей инцидента в полиции не сообщили.