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    Киев

    Здание "Киевгорстроя" обстреляли из гранатомета

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (369)

    (обновлено: )8511
    Неизвестные злоумышленники попали в отдел продаж компании, возле которого также расположен ресторан "Хмели-сунели". Отстрелянных тубус гранатомета лежит через дорогу от здания "Киевгорстроя".
    Последствия обстрела здания Киевгорстроя
    Громадське

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В здание ХК "Киевгорстрой" на улице Омельяновича-Павленко 4/6 в Печерском районе столицы стреляли из ручного противотанкового гранатомета, передает "Громадське". 

    Происшествие произошло около двух ночи. Сообщается, что неизвестные злоумышленники попали в отдел продаж компании, возле которого также расположен ресторан "Хмели-сунели".

    Громадське
    Последствия обстрела здания "Киевгорстроя"

    По данным издания, отстрелянных тубус гранатомета лежит через дорогу от здания. На тубусе гранатомета спилены номера, поэтому его происхождения невозможно установить.

    Громадське
    Тубус от гранатомета в центре Киева

    На месте присутствуют по меньшей мере четыре автомобиля полиции.

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    В Печерском отделении полиции Киева "Громадському" сообщили, что около 2:00 ночи поступило сообщение о взрыве на улице Емельяновича-Павленко, туда срочно отправилась оперативно-следственная группа. Других деталей инцидента в полиции не сообщили.

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