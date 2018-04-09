Баловень судьбы и профессионал: Жан-Поль Бельмондо отмечает юбилей

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо в понедельник отмечает 85-летний юбилей.

Справка

Французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо (Jean-Paul Belmondo) родился 9 апреля 1933 года в пригороде Парижа Нейн-сюр-Сен в семье известного скульптора Поля Бельмондо, профессора изящных искусств. Его мать, Мадлен Бельмондо, была художницей, в семье воспитывались трое детей.

В школе единственным интересом Жан-Поля Бельмондо был спорт. Он успешно занимался боксом, но отказался от боксерской карьеры, решив стать актером.

Окончил Консерваторию драматических искусств в Париже. В 1953 году начал свою актерскую карьеру на театральной сцене. Играл в различных театральных антрепризах. В кино Бельмондо дебютировал в 1956 году в короткометражном фильме "Мольер". В 1957 году он снялся в комедии "Пешком, верхом и на машине" (A pied, a cheval et en voiture), но эпизоды с участием актера были вырезаны перед самым выходом картины.

Более значительная роль досталась ему в фильмах "Будь красивой и молчи" (Sois belle et tais-toi, 1958) с Аленом Делоном в главной роли и "Воскресные друзья" (Les copains du dimanche, 1958). Снявшись в нескольких картинах, Бельмондо познакомился с режиссером Жан-Люком Годаром и согласился на роль в его короткометражной ленте "Шарлотта и ее хахаль" (Charlotte et son Jules, 1958). Роль в следующем фильме Годара "На последнем дыхании" (A bout de souffle, 1960) мгновенно превратила актера из дебютанта в культовую фигуру кинематографа "новой волны". В следующем году Бельмондо упрочил свой успех, сыграв в фильме "Две женщины" с актрисой Софи Лорен, который ей принес американский "Оскар".

Свои собственные лучшие роли он сыграл у режиссеров французской "новой волны": Годара — в фильме "Женщина есть женщина"(Une femme est une femme, 1961), Луи Маля — в картине "Вор"(Le voleur, 1967), Франсуа Трюффо — в криминальной драме "Сирена с "Миссисипи"(La sirene du Mississipi, 1969), Клода Шаброля — в комедии "Высокие каблучки" (Docteur Popaul, 1972), Алена Рене — в киноленте "Ставиский" (Stavisky, 1974).

До середины 1980-х годов его типичными персонажами были либо неисправимые авантюристы или циничные герои. Наибольшей популярностью у зрителей пользовались такие боевики и криминальные фильмы с Бельмондо в заглавных ролях, как "Безумный Пьеро" (Pierrot le fou, 1965) Годара, "Великолепный" (Le magnifique, 1973) Филиппа де Брока, "Чудовище" (L'animal, 1977) Клода Зиди, "Профессионал" (Le professionnel,1981) Жоржа Лотнера. До 1986 года он был одним из самых коммерчески успешных актеров Франции.

Зрелым мастером Бельмондо предстал в картинах "Баловень судьбы" (Itineraire d'un enfant gate, 1988) и "Отверженные" (Les miserables, 1995) Клода Лелуша, "Неизвестный в доме" (L'inconnu dans la maison, 1992) Жоржа Лотнера и "Дезире" (Desire, 1996) Бернара Мюра.

В 1987 году он возвратился на театральную сцену впервые после 1959 года и с этого момента совмещал работу в кино и театре. Актер создал компанию Cerito (девичья фамилия его бабушки) для производства собственных фильмов. Он был продюсером картин "Труп моего врага" (Le corps de mon ennemi, 1976) и "Баловень судьбы" (Itineraire d'un enfant gate, 1988), где сыграл главные роли.

В начале августа 2001 года Бельмондо перенес инсульт и прекратил работу в театре и кино. В 2008 году 74-летний актер возвратился на съемочную площадку, снявшись в главной роли в фильме режиссера Франсиса Юстера "Человек и его собака" (Un homme et son chien).

Всего Бельмондо снялся в более чем 90 фильмах и сыграл около 40 театральных ролей. Все трюки в картинах со своим участием актер всегда выполнял сам, но после несчастного случая на съемках фильма "Ограбление" (Hold-Up, 1985) прекратил эту практику.

Бельмондо был избран президентом Союза французских актеров (1963). Он автор книги "30 лет и 25 фильмов", вышедшей в 1963 году. Он является совладельцем итальянского ресторана "Стресса" в Париже.

В 1989 году Бельмондо был награжден премией "Сезар" за фильм "Баловень судьбы". Актер отказался от трофея, потому что Бальдаччини Сезар — скульптор статуэтки премии, когда-то не очень хорошо отзывался о работах его отца, скульптора Поля Бельмондо.

Бельмондо — командор французского ордена Почетного легиона. В 2006 году Бельмондо стал командором ордена Искусств и литературы. В 2011 году в честь артиста на Каннском фестивале состоялся торжественный прием.

Бельмондо был дважды женат. Его первой супругой была танцовщица Элоди Константин, второй — Натти Тардивель. У актера от первого брака трое детей — дочери Патриция (1958-1994) и Флоренция (1960), сын Поль Бельмондо (1963). От второго брака — дочь Стелла (2003).