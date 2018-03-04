Скандальная модель позирует голой по всему миру

Модель Мариса Папен стала известная на весь мир благодаря тому, что решилась позировать полностью обнаженной в самых разных уголках планеты.

Мариса фотографировалась голой в поле, среди джунглей и даже прыгала через костер.

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Начало Олимпийских игр-2018 в Южной Корее она отметила, став на лыжи обнаженной, позируя среди снегов.

Кроме того, девушка и австралийский фотограф Джесси Уокер попали в египетскую тюрьму за съемку обнаженных фото в Карнакский храме.

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