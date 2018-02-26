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    Фотоленты

    В Запорожье состоялся крестный ход под усиленной охраной полиции

    Тема:

    Атака на УПЦ МП: храмы будут сожжены? (55)

    (обновлено: )135
    Крестный ход УПЦ в Запорожье
    Крестный ход УПЦ в Запорожье
    Крестный ход УПЦ в Запорожье
    Крестный ход УПЦ в Запорожье
    Крестный ход УПЦ в Запорожье
    Крестный ход УПЦ в Запорожье
    Крестный ход УПЦ в Запорожье
    hromadskeradio
    Крестный ход УПЦ в Запорожье
    Крестный ход УПЦ в Запорожье
    hromadskeradio
    Крестный ход УПЦ в Запорожье
    Крестный ход УПЦ в Запорожье
    hromadskeradio
    Крестный ход УПЦ в Запорожье
    Крестный ход УПЦ в Запорожье
    hromadskeradio
    Крестный ход УПЦ в Запорожье
    Крестный ход УПЦ в Запорожье
    hromadskeradio

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    Крестный ход УПЦ в Запорожье

    В воскресенье в Запорожье прошел крестный ход, организованный Украинской православной церковью. Священнослужители и прихожане пронесли по городу икону Богоматери. 

    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция с требованием снести часовню УПЦ МП в Киеве

    Смотрите также: Якубин: власть отводит УПЦ роль машины для получения голосов на выборах

    Чтобы избежать столкновений, крестный ход сопровождала усиленная охрана – более 300 полицейских и 50 бойцов Нацгвардии. На мероприятие пришли несколько десятков активистов, которые принесли с собой детские игрушки.

    Кроме того, после того, как представители Запорожской епархии УПЦ подали заявку на проведение шествия, мэр Запорожья обратился к священникам с просьбой отменить это мероприятие из-за возможных провокаций и столкновений с радикально настроенными горожанами. Несмотря на опасения городских властей, церковное мероприятие прошло без инцидентов.

    Как сообщалось ранее, 31 декабря 2017 в Запорожье погиб двухлетний мальчик, который, по словам родителей, "был крещeн в УПЦ КП". Священник Украинской православной церкви нe смог отпеть погибшего ребенка, поскольку не имеет канонического права совершать обряд над верными других конфессий. Люди, которые не поняли действий священника, принесли к храмам УПЦ игрушки в знак несогласия с каноническим правом — системой правовых норм, составляющих основу действующего церковного законодательства во всех православных церквях мира.

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