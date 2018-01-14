Заведут не только машину. Соблазнительные девушки из мира автоспорта

Сайт Motorsport.com собрал фотоподборку очаровательных грид-гёлз из мира автоспорта.

Грид-герлз — это девушки, которые на автогонках выводят пилотов на стартовые позиции, держат над участниками соревнований солнцезащитные зонтики или вручают награды.

История грид-герлз началась в Японии в 1969 году, когда лицом нефтяной компании стала модель Роса Огава. С тех пор грид-герлз в Японии — официальная профессия, включена в закон о занятости.

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