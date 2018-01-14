наверх
14.01.201811:12
Курсы валют НБУ
  • USD28.45+ 0.12
  • EUR34.18+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Заведут не только машину. Соблазнительные девушки из мира автоспорта

    (обновлено: )39630
    Грид-гёлз из мира автоспорта
    Грид-гёлз из мира автоспорта
    Грид-гёлз из мира автоспорта
    Грид-гёлз из мира автоспорта
    Грид-гёлз из мира автоспорта
    Грид-гёлз из мира автоспорта
    Грид-гёлз из мира автоспорта
    Грид-гёлз из мира автоспорта
    Грид-гёлз из мира автоспорта
    Грид-гёлз из мира автоспорта
    Грид-гёлз из мира автоспорта
    Грид-гёлз из мира автоспорта
    ua.motorsport.com
    Грид-гёлз из мира автоспорта
    Грид-гёлз из мира автоспорта
    ua.motorsport.com
    Грид-гёлз из мира автоспорта
    Грид-гёлз из мира автоспорта
    ua.motorsport.com
    Грид-гёлз из мира автоспорта
    Грид-гёлз из мира автоспорта
    ua.motorsport.com
    Грид-гёлз из мира автоспорта
    Грид-гёлз из мира автоспорта
    ua.motorsport.com
    Грид-гёлз из мира автоспорта
    Грид-гёлз из мира автоспорта
    ua.motorsport.com
    Грид-гёлз из мира автоспорта
    Грид-гёлз из мира автоспорта
    ua.motorsport.com
    Грид-гёлз из мира автоспорта
    Грид-гёлз из мира автоспорта
    ua.motorsport.com
    Грид-гёлз из мира автоспорта
    Грид-гёлз из мира автоспорта
    ua.motorsport.com
    Грид-гёлз из мира автоспорта
    Грид-гёлз из мира автоспорта
    ua.motorsport.com

    Рекомендуем

    Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в СевастополеПоявились кадры дивизиона ЗРК в Крыму06:34 14.01.2018
    Мексиканские каникулы Ани Лорак с семьейМексиканские каникулы Ани Лорак01:18 14.01.2018
    Военные корабли, принадлежащие Украине, в КрымуПоявились фото и видео оставшихся в Крыму украинских кораблей и техники22:16 13.01.2018
    Модель Марианна МеркуловаСоблазнительная любительница танцев на шесте показала свои лучшие фото12:35 13.01.2018
    Тренировочная посадка украинских вертолетов на борт американского эсминцаПровокация в Черном море: как украинские вертолеты садились на борт корабля США07:39 13.01.2018
    Модель Галина ГерасимоваМодель в 70 лет. Украинка поражает молодой внешностью16:30 12.01.2018
    Дочь знаменитого голкипера ошарашила поклонников необъятным декольтеЗвездная семья. Дочка легендарного голкипера произвела фурор необъятным декольте14:13 12.01.2018
    Многоцветные озера АвстралииЧудеса природы. Невероятные цвета озер Австралии11:58 12.01.2018
    Бикини-модель Марина СлотаЧемпионка Украины по фитнесу поразила откровенными фотографиями10:52 12.01.2018
    Все фотоленты
    Грид-гёлз из мира автоспорта

    Сайт Motorsport.com собрал фотоподборку очаровательных грид-гёлз из мира автоспорта.

    Грид-герлз — это девушки, которые на автогонках выводят пилотов на стартовые позиции, держат над участниками соревнований солнцезащитные зонтики или вручают награды.

    История грид-герлз началась в Японии в 1969 году, когда лицом нефтяной компании стала модель Роса Огава. С тех пор грид-герлз в Японии — официальная профессия, включена в закон о занятости.

    Смотрите также: Соблазнительная любительница танцев на шесте показала свои лучшие фото

    Ссылки по теме:
    Теги: