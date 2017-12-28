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    Фотоленты

    Последствия разрушительного взрыва в Петербурге. Кадры с места ЧП

    Тема:

    Взрыв в Санкт-Петербурге (122)

    (обновлено: )63
    Взрыв в магазине Санкт-Петербурга
    Взрыв в магазине Санкт-Петербурга
    Взрыв в магазине Санкт-Петербурга
    Взрыв в магазине Санкт-Петербурга
    Взрыв в магазине Санкт-Петербурга
    Взрыв в магазине Санкт-Петербурга
    Национальный антитеррористический комитет
    Взрыв в магазине Санкт-Петербурга
    Национальный антитеррористический комитет
    Взрыв в магазине Санкт-Петербурга
    Национальный антитеррористический комитет
    Взрыв в магазине Санкт-Петербурга
    Национальный антитеррористический комитет
    Взрыв в магазине Санкт-Петербурга
    Национальный антитеррористический комитет

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    Еще двое пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" в Петербурге выписаны из больницы, на данный момент в стационарах остаются шесть человек, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

    Подозреваемый во взрыве в Санкт-Петербурге. Видео
    Канал на Youtube Fontanka Ru
    Взрыв в магазине Санкт-Петербурга. Обнародовано видео с подозреваемым

    "По состоянию на 09.30 (8.30 по Киеву) 28 декабря, еще двое пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте из Александровской больницы выписаны. В стационарах остаются шесть пострадавших", — написала Митянина в своем микроблоге в Twitter.

    Смотрите также: Появилось видео с места взрыва в супермаркете Петербурга

    В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью эквивалентное 200 граммам тротила. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. В городском комитете по здравоохранению уточнили, что несовершеннолетних среди пострадавших нет.

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