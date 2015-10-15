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    Фотоленты

    Фотоитоги 15 октября: провал под землю авто в Киеве и пожар многоэтажки в Харькове

    Тема:

    Природные катаклизмы по всему миру. (707)

    (обновлено: )224
    Машина провалилась под землю на Лесном массиве в Киеве из-за прорыва трубы
    Пожар в харьковской многоэтажке
    В Кременчуге автоцистерна въехала в жилой дом
    ДТП с гражданами Словакии во Львовской области
    Факельное шествие в Ровно.
    Мигранты в очереди в управление Минздрава и социальной помощи в Берлине.
    Израильский спецназ в здании автовокзала в Иерусалиме.
    Слезоточивый газ в парламенте Косово.
    Военные учения в Японии
    Полиция в Лиме показывает фальшивые доллары, спрятанные в сумке, на конференции.
    Конструкции строящегося моста обрушились в ЮАР
    Наводнение в Центральной Италии.
    Наводнение в Гаване на Кубе.
    Маски кандидата в президенты США Дональда Трампа и разыскиваемого наркобарона Хоакина Гусмана El Chapo в магазине в Мексике.
    Папа Римский благословляет велосипед прелата, участвующего в Синоде.
    Вскрытие льва в зоопарке Дании.
    Машина провалилась под землю на Лесном массиве в Киеве из-за прорыва трубы
    Машина провалилась под землю на Лесном массиве в Киеве из-за прорыва трубы.
    Facebook Олена Лисенко
    Пожар в харьковской многоэтажке
    Пожар в харьковской многоэтажке.
    Сообщество ВК
    В Кременчуге автоцистерна въехала в жилой дом
    В Кременчуге автоцистерна въехала в жилой дом.
    МВД Украины
    ДТП с гражданами Словакии во Львовской области
    ДТП с гражданами Словакии во Львовской области.
    МВД Украины
    Факельное шествие в Ровно.
    Факельное шествие в Ровно. На праздник Покровы и День защитника Украины состоялось факельное шествие, в котором приняли участие представители националистических организаций ("Азов", УНСО), ультраc, участники АТО и рядовые жители.
    сайт "Чаривне"
    Мигранты в очереди в управление Минздрава и социальной помощи в Берлине.
    Мигранты в очереди в управление Минздрава и социальной помощи в Берлине.
    Associated Press Matthias Schrader
    Израильский спецназ в здании автовокзала в Иерусалиме.
    Израильский спецназ в здании автовокзала в Иерусалиме, после сообщения о нападении палестинца на женщину израильтянку.
    REUTERS Noam Moskowitz
    Слезоточивый газ в парламенте Косово.
    Слезоточивый газ в парламенте Косово. Таким образом оппозиция протестует против соглашения с Сербией в рамках вступления обеих стран в ЕС.
    REUTERS Hazir Reka
    Военные учения в Японии
    Военные учения в Японии.
    REUTERS Thomas Peter
    Полиция в Лиме показывает фальшивые доллары, спрятанные в сумке, на конференции.
    Полиция в Лиме показывает фальшивые доллары, спрятанные в сумке, на конференции.
    REUTERS Guadalupe Pardo
    Конструкции строящегося моста обрушились в ЮАР
    Конструкции строящегося моста обрушились в ЮАР.
    REUTERS Siphiwe Sibeko
    Наводнение в Центральной Италии.
    Наводнение в Центральной Италии.
    сайт Tgcom24
    Наводнение в Гаване на Кубе.
    Наводнение в Гаване на Кубе.
    Associated Press Ramon Espinosa
    Маски кандидата в президенты США Дональда Трампа и разыскиваемого наркобарона Хоакина Гусмана El Chapo в магазине в Мексике.
    Маски кандидата в президенты США Дональда Трампа и разыскиваемого наркобарона Хоакина Гусмана "El Chapo" в магазине в Мексике.
    REUTERS Henry Romero
    Папа Римский благословляет велосипед прелата, участвующего в Синоде.
    Папа Римский благословляет велосипед прелата, участвующего в Синоде.
    REUTERS Andrew Medichini
    Вскрытие льва в зоопарке Дании.
    Вскрытие льва в зоопарке Дании.
    REUTERS Claus Fisker

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    Машина провалилась под землю на Лесном массиве в Киеве из-за прорыва трубы.

    На Лесном массиве в Киеве в четверг произошел прорыв трубопровода, вследствие чего размыло часть дороги и припаркованная у жилого дома машина провалилась под землю. Как сообщают пользователи соцсетей, инцидент зафиксирован по улице Жукова, 24а.

    Смотрите также: Прорыв трубы на Лесном массиве в Киеве: машина провалилась под землю

    В квартире многоэтажного дома одного из районов Харькова возник пожар. На вызов выехало три пожарных подразделения. Когда спасатели прибыли на место, из окна горящей квартиры выбивалось пламя и валил сильный дым. Четырех жильцов дома вывели на свежий воздух. Есть ли пострадавшие или погибшие, пока неизвестно. Сейчас тушение пожара продолжается. Его площадь и вероятные причины возникновения озвучат после окончательной ликвидации.

    Смотрите также: ДТП в Кременчуге: грузовик протаранил частный дом

    В Кременчуге Полтавской области 50-летний водитель грузовика, потеряв управление, выехал за пределы дорожного полотна и врезался в жилой дом, сообщает областное МВД. По предварительной информации, мужчина не выбрал безопасную скорость автомобиля с пустой цистерной, вследствие чего потерял управление. К счастью, пострадавших нет. Автомобиль и жилой дом частично поврежден.

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