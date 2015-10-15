Фотоитоги 15 октября: провал под землю авто в Киеве и пожар многоэтажки в Харькове

На Лесном массиве в Киеве в четверг произошел прорыв трубопровода, вследствие чего размыло часть дороги и припаркованная у жилого дома машина провалилась под землю. Как сообщают пользователи соцсетей, инцидент зафиксирован по улице Жукова, 24а.

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В квартире многоэтажного дома одного из районов Харькова возник пожар. На вызов выехало три пожарных подразделения. Когда спасатели прибыли на место, из окна горящей квартиры выбивалось пламя и валил сильный дым. Четырех жильцов дома вывели на свежий воздух. Есть ли пострадавшие или погибшие, пока неизвестно. Сейчас тушение пожара продолжается. Его площадь и вероятные причины возникновения озвучат после окончательной ликвидации.

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В Кременчуге Полтавской области 50-летний водитель грузовика, потеряв управление, выехал за пределы дорожного полотна и врезался в жилой дом, сообщает областное МВД. По предварительной информации, мужчина не выбрал безопасную скорость автомобиля с пустой цистерной, вследствие чего потерял управление. К счастью, пострадавших нет. Автомобиль и жилой дом частично поврежден.