Прорыв трубы на Лесном массиве в Киеве: машина провалилась под землю

На Лесном массиве в Киеве в четверг произошел прорыв трубопровода, вследствие чего размыло часть дороги и припаркованная у жилого дома машина провалилась под землю.
Как сообщают пользователи соцсетей, инцидент зафиксирован по улице Жукова, 24а.
Читайте также: Отопительный сезон. Российский газ обогреет украинцев
На данный момент на месте аварии присутствуют сотрудники ГСЧС.
Отметим, в Киеве на минувшей неделе стартовал отопительный сезон. Согласно информации КГГА, процесс подключения жилых домов к отоплению продлится до 17 октября.