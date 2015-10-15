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    Прорыв трубы на Лесном массиве в Киеве: машина провалилась под землю

    Тема:

    Отопительный сезон. Фальстарт - 2016 (46)

    (обновлено: )78410
    Машина провалилась под землю на Лесном массиве в Киеве из-за прорыва трубы
    Машина провалилась под землю на Лесном массиве в Киеве из-за прорыва трубы
    Машина провалилась под землю на Лесном массиве в Киеве из-за прорыва трубы
    Прорыв трубы на Лесном массиве в Киеве, в результате чего машина провалилась под землю
    Машина провалилась под землю на Лесном массиве в Киеве из-за прорыва трубы
    Машина провалилась под землю на Лесном массиве в Киеве из-за прорыва трубы
    Машина провалилась под землю на Лесном массиве в Киеве из-за прорыва трубы
    Машина провалилась под землю на Лесном массиве в Киеве из-за прорыва трубы
    Машина провалилась под землю на Лесном массиве в Киеве из-за прорыва трубы
    Машина провалилась под землю на Лесном массиве в Киеве из-за прорыва трубы.
    Facebook Олена Лисенко
    Машина провалилась под землю на Лесном массиве в Киеве из-за прорыва трубы
    Машина провалилась под землю на Лесном массиве в Киеве из-за прорыва трубы
    Facebook Олена Лисенко
    Машина провалилась под землю на Лесном массиве в Киеве из-за прорыва трубы
    Машина провалилась под землю на Лесном массиве в Киеве из-за прорыва трубы
    Facebook Олена Лисенко
    Прорыв трубы на Лесном массиве в Киеве, в результате чего машина провалилась под землю
    Прорыв трубы на Лесном массиве в Киеве, в результате чего машина провалилась под землю
    Facebook Олена Лисенко
    Машина провалилась под землю на Лесном массиве в Киеве из-за прорыва трубы
    Машина провалилась под землю на Лесном массиве в Киеве из-за прорыва трубы
    Facebook Олена Лисенко
    Машина провалилась под землю на Лесном массиве в Киеве из-за прорыва трубы
    Машина провалилась под землю на Лесном массиве в Киеве из-за прорыва трубы
    Facebook Олена Лисенко
    Машина провалилась под землю на Лесном массиве в Киеве из-за прорыва трубы
    Машина провалилась под землю на Лесном массиве в Киеве из-за прорыва трубы
    Facebook Олена Лисенко
    Машина провалилась под землю на Лесном массиве в Киеве из-за прорыва трубы
    Машина провалилась под землю на Лесном массиве в Киеве из-за прорыва трубы
    Facebook Олена Лисенко

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    Машина провалилась под землю на Лесном массиве в Киеве из-за прорыва трубы.

    На Лесном массиве в Киеве в четверг произошел прорыв трубопровода, вследствие чего размыло часть дороги и припаркованная у жилого дома машина провалилась под землю.

    Как сообщают пользователи соцсетей, инцидент зафиксирован по улице Жукова, 24а.

    Читайте также: Отопительный сезон. Российский газ обогреет украинцев

    На данный момент на месте аварии присутствуют сотрудники ГСЧС.

    Отметим, в Киеве на минувшей неделе стартовал отопительный сезон. Согласно информации КГГА, процесс подключения жилых домов к отоплению продлится до 17 октября.

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