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    Факельное шествие в Ровно

    Тема:

    День защитника Украины и "Марш героев" (64)

    (обновлено: )39811
    Факельное шествие в Ровно
    Факельное шествие в Ровно
    Факельное шествие в Ровно
    Факельное шествие в Ровно
    Факельное шествие в Ровно
    Факельное шествие в Ровно
    Факельное шествие в Ровно
    Факельное шествие в Ровно
    Факельное шествие в Ровно
    Факельное шествие в Ровно.
    charivne.info
    Факельное шествие в Ровно
    Факельное шествие в Ровно
    charivne.info
    Факельное шествие в Ровно
    Факельное шествие в Ровно
    charivne.info
    Факельное шествие в Ровно
    Факельное шествие в Ровно
    charivne.info
    Факельное шествие в Ровно
    Факельное шествие в Ровно
    charivne.info
    Факельное шествие в Ровно
    Факельное шествие в Ровно
    charivne.info
    Факельное шествие в Ровно
    Факельное шествие в Ровно
    charivne.info
    Факельное шествие в Ровно
    Факельное шествие в Ровно
    charivne.info

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    Факельное шествие в Ровно.

    В Ровно на праздник Покровы и День защитника Украины состоялось факельное шествие, в котором приняли участие представители националистических организаций ("Азов", УНСО), ультраc, участники АТО и рядовые жители.

    Смотрите также: Масштабный "Марш героев" в Харькове

    Как пишут ровенские СМИ, колонна шла по центру города и ее участники несли зажженные факелы, также они пели гимн и выкрикивали лозунги — "Небесной сотне и Сашку Белому Слава, Слава, Слава!", "Украина понад усе!", "Наша земля, наши Герои!" и другие.

    Также накануне масштабный марш в честь 73-ей годовщины УПА прошел в Киеве. Шествия прошли в Харькове и Черкассах, а также в других городах Украины.

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