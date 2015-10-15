Факельное шествие в Ровно.

В Ровно на праздник Покровы и День защитника Украины состоялось факельное шествие, в котором приняли участие представители националистических организаций ("Азов", УНСО), ультраc, участники АТО и рядовые жители.

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Как пишут ровенские СМИ, колонна шла по центру города и ее участники несли зажженные факелы, также они пели гимн и выкрикивали лозунги — "Небесной сотне и Сашку Белому Слава, Слава, Слава!", "Украина понад усе!", "Наша земля, наши Герои!" и другие.

Также накануне масштабный марш в честь 73-ей годовщины УПА прошел в Киеве. Шествия прошли в Харькове и Черкассах, а также в других городах Украины.