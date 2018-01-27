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    Год блокады Донбасса: что получила Украина

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    Прошел год, как Киев начал транспортную блокаду Донбасса. С самого начала эксперты предупреждали: изоляция Донбасса нанесет колоссальный ущерб экономике, приведет к дефициту угля, а также к краху металлургии.
    Год транспортной блокады Донбасса
    РИА Новости Украина

    25 января 2017 года бывшие участники АТО начали торговую блокаду Донбасса с целью прекратить "кровавую торговлю" углем и другими товарами с неподконтрольными территориями. Они заблокировали железную дорогу Луганск — Лисичанск — Попасная возле населенного пункта Горный-Золотое. Три месяца активисты усиливали свои редуты в районе Лисичанска, Покровска и в Бахмуте, вступая в стычки с силовиками. 

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    Спустя год в ЕС признали: торговая блокада Донбасса со стороны Киева ослабила украинскую экономику.

    В целом, по оценкам Нацбанка, из-за блокады Донбасса торговый баланс Украины просел на $1,8 млрд в 2017 году и $0,5 млрд в 2018 году. Компенсировать хоть как-то потери помогли рекордные урожаи зерновых в 2017 году и высокие мировые цены на металл. Впрочем, куда более ощутимой для национальной экономики стала потеря торговых и налоговых поступлений в Пенсионный фонд. Ведь зарегистрированные в Украине предприятия, находящиеся на неподконтрольной территории, перечислили в бюджет только в 2016 году почти 31,7 млрд грн и 20 млрд грн — в 2015-м. 

    Кроме того, блокада создала кризисную ситуацию в энергетике, поскольку тепловые станции лишились поставок антрацита. 

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