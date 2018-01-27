Год блокады Донбасса: что получила Украина

25 января 2017 года бывшие участники АТО начали торговую блокаду Донбасса с целью прекратить "кровавую торговлю" углем и другими товарами с неподконтрольными территориями. Они заблокировали железную дорогу Луганск — Лисичанск — Попасная возле населенного пункта Горный-Золотое. Три месяца активисты усиливали свои редуты в районе Лисичанска, Покровска и в Бахмуте, вступая в стычки с силовиками.

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Спустя год в ЕС признали: торговая блокада Донбасса со стороны Киева ослабила украинскую экономику.

В целом, по оценкам Нацбанка, из-за блокады Донбасса торговый баланс Украины просел на $1,8 млрд в 2017 году и $0,5 млрд в 2018 году. Компенсировать хоть как-то потери помогли рекордные урожаи зерновых в 2017 году и высокие мировые цены на металл. Впрочем, куда более ощутимой для национальной экономики стала потеря торговых и налоговых поступлений в Пенсионный фонд. Ведь зарегистрированные в Украине предприятия, находящиеся на неподконтрольной территории, перечислили в бюджет только в 2016 году почти 31,7 млрд грн и 20 млрд грн — в 2015-м.

Кроме того, блокада создала кризисную ситуацию в энергетике, поскольку тепловые станции лишились поставок антрацита.

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