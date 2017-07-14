США – Украина: между ценностями и интересами

Павел Рудяков, эксперт

Первая личная встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Гамбурге, создав задел для потенциального диалога, не принесла практически никакой конкретики, в частности, по "украинскому вопросу". Как и следовало ожидать, Соединенные Штаты в ближайшем будущем не будут работать по нему совместно с Россией, по крайней мере, явно. В Белом доме, похоже, решили пока что заняться Украиной самостоятельно. Благо, инструментов и механизмов для этого в их распоряжении – хоть пруд пруди. Не совместно, а самостоятельно означает, кроме всего прочего, что в украинско-российском конфликте, выходящем далеко за рамки не поддающегося урегулированию кризиса в Донбассе, Вашингтон предпочел принять сторону Киева. Со всей очевидностью отказавшись от посещавших его при Дональде Трампе намерений сыграть роль беспристрастного посредника в мирных переговорах по Донбассу, направив их на поиск взаимоприемлемого компромисса, учитывающего интересы всех участников. "Треугольник": Вашингтон – Киев – Москва, – не только не превратился в "квадрат": Вашингтон – Киев – Москва – Донецк, но утратил показавшуюся в какой-то момент теоретически возможной равнобедренность и равную удаленность сторон друг от друга. США и Украина представляют собой единое целое, противостоящее России, которую и Вашингтон, и Киев видят одинаково. Уточнение: одинаково плохо, – в данном случае, имея в виду все привходящие обстоятельства и контексты, выглядит, думаю, излишним.

Америка Трампа, если готова всерьез обсуждать что-либо с Россией Путина, то не платформу для возможных компромиссов и взаимодействия, не "большую сделку", а исключительно условия "присоединения" России к сообществу возглавляемых Штатами "цивилизованных стран", иначе говоря, ее капитуляции. Для Донецка и Луганска в таком алгоритме, к сожалению, нет хороших новостей. Идее о том, что то, что хорошо для Донбасса, – хорошо для Киева, и наоборот, еще очень далеко до того, чтобы завоевать умы и сердца украинцев, восстановив мир между ними. В глазах Вашингтона люди из ДНР-ЛНР тоже остаются "боевиками", "сепаратистами". "Призываем Россию выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений и оказать влияние на сепаратистов, призываем их еще раз к тому, чтобы боевики немедленно прекратили свои военные действия на востоке Украины", – сказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон в Киеве. Как говорится, все яснее ясного, ни убивать, ни прибавить.

Сайт президента Украины Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон в Киеве

Визит Тиллерсона в Киев заслуживает особого внимания. Собственно говоря, называть пребывание госсекретаря в украинской столице визитом вряд ли корректно. Скорее, это была краткая остановка на долгом пути. Впрочем, даже она значима. Причем, как с символической точки зрения, так и отчасти с практической. Рекс привез Курта Волкера, свежеиспеченного специального представителя по Украине, правда, не президента США, а "только" госсекретаря. Это – раз, и очень важный раз, хотя и несущий в себе коннотации различного плана. С одной стороны, хорошо, что в Вашингтоне появился чиновник, отвечающий за украинские дела.

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С другой, не означает ли вступление в должность Волкера, что никто другой, кроме него, этими делами впредь заниматься не станет? Во-вторых, Тиллерсон сказал какие-то слова и Порошенко, и "новому активу" (хоть и в скудном по количественному составу виде: всего пара-тройка человек во главе с самым большим, самым верным и преданным другом всех наших американских гостей, народным избранником Мустафой), сделал ряд громких заявлений для СМИ.

Повторять следом за доморощенными сторонниками украиноцентричного взгляда на мир, что гость приехал, чтобы "проинформировать" президента Украины об итогах встречи президентов США и России, не стану, хоть режьте. Какое там "информирование"? О каком "информировании" может идти речь? Киев – совершенно не то место, куда столь высокий американский чин будет ехать, чтобы кого-то информировать. Парни из вашингтонских офисов куда более низкого ранга, чем он сам, появляясь на Печерских холмах, не информируют, а раздают направо и налево указания, как и что местным делать. И те делают.

В особенности же показателен и значим приезд Тиллерсона в Киев 9 июля в плане дальнейшего продолжения и развития наметившейся недавно тенденция всплеска публичных претензий со стороны Америки в адрес России. Накануне саммита Г-20 и встречи с Путиным Трамп в Варшаве призвал Москву прекратить "дестабилизирующее" влияние на Украину и Восточную Европу. Тиллерсон на встрече с Петром Порошенко счел нужным выспренно объявить, что его страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность украинского государства, а санкции в отношении России будут действовать до тех пор, пока Москва не откажется от действий, ответом на которые явились санкции.

После таких "разъяснений" можно со всей определенностью считать, что размена Украины на Сирию или Сирии на Украину между Белым домом и Кремлем не предвидится. На встрече Трампа и Путина стороны начали диалог, однако, только по ситуации в Сирии, "украинский вопрос" остался стоять особняком. Он вынесен за рамки диалога, и инициатива такого подхода принадлежит, похоже, американцам. Подходы Вашингтона и Москвы к событиям в Украине остаются диаметрально противоположными. Трамп говорит о том, что Россия "дестабилизирует" Украину. Дмитрий Песков от имени Владимира Путина парирует: мы не согласны с подобным видением. США устами Тиллерсона заявляют, что для деэскалации конфликта на востоке Украины необходимо, чтобы Россия сделала первый шаг, в частности, в рамках действующих Минских договоренностей, предполагающих прекращение огня, отвод тяжелого вооружение, выведение иностранных военных формирований. Москва незамедлительно парирует: российских войск в Донбассе нет, стреляют же там и ополченцы, и ВСУ.

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Активизацию Вашингтона на украинском направлении сопровождали серьезные внешние проявления. К таковым следует отнести, во-первых, знаковое кадровое назначение спецпредставителя по Украине. Судя по биографии и "библиографии" Волкера, он из числа тех, кто церемониться с Москвой не привык, и не станет этого делать без особых причин. Второй момент – небывалый всплеск активности Киева на евроатлантическом направлении в виде законодательного закрепления стремления к членству в НАТО. Тут немало любопытного. Все понимают, что любые мечтания и причитания о вступлении Украины в Альянс стоят не больше, чем "безвиз" с шансом выпить "самый вкусный кофе" в Братиславе "всего" за 2 евро для среднего украинца с зарплатой в 150-200 $. Причем, не в неделю, а в месяц. Зачем же в таком случае Киев и Брюссель взялись городить натовский "огород" с новой силой и с невиданным информационным гвалтом? Позволю себе высказать предположение, что не просто так, от нечего делать, а с четко определенной целью. Мыльный пузырь "членства Украины в НАТО", судя по всему, будут с особым рвением надувать, готовя его для продажи Москве. Придет время, и Путину, не следует исключать, может быть предложен новый вариант "большой сделки" с американцами: Киев отказывается от видов на НАТО, Россия же, со своей стороны, делает то-то и то-то.

После суеты сует и ярмарки тщеславия последних дней у Порошенко есть основания для того, чтобы, переведя дух, мысленно произнести реплику персонажа из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию", видящего в окно как войско покидает Москву: "Ну, кажется, пошли дела!". Выгодный и удобный для него статус-кво в отношении конфликта в Донбассе, вроде бы, сохранен (премьер Владимир Гройсман на встрече с Волкером ратует за "изменение статус-кво", тогда как президенту никакие изменения сегодня не нужны). То ли карты, раскладываемые в "небесной канцелярии" легли в его пользу, то ли озвученное им в Вашингтоне "коммерческое предложение" относительно Донбасса, действительно, вызвало интерес у американцев, но на ближайшие месяцы президент может рассчитывать свой бюджет, не закладывая в него расходы на форс-мажор. Впрочем, особенно расслабляться ему не стоит. Радость от американской "верности" может оказаться омрачена. Излюбленная американская модель двойных стандартов в нашем случае может быть тоже использована. Если так, то Украине не удастся в очередной раз только получать, ничего никому не давая взамен. Судя по ряду признаков, США сопроводят новый этап поддержки и помощи украинской власти и лично Петра Алексеевича новым пакетом требований. Главным из них станет, видимо, усиление антикоррупционной работы, сопровождаемое переходом от слов к делу. Под флагом борьбы с коррупцией и ускорения реформ американцы не сегодня-завтра могут решить перетряхнуть состав высшего киевского руководства. Ну, а если против коррупции, то в наших условиях это означает, что под раздачу может попасть кто угодно, включая… боюсь даже называть имена. Бороться с чужой коррупцией американцы – большие мастера. Тем более, когда им от этого светит какая-то выгода.

Кроме вечных тем, связанных с коррупцией и реформами, у Белого дома к деятелям с Печерских холмов, видимо, вот-вот материализуются претензии совершенно конкретного плана. Связанные с помощью, которую посольство Украины в Вашингтоне оказывало Демократической партии во время избирательной кампании 2016 года. Эта тема в американо-украинских отношениях присутствовала с самого первого момента избрания Трампа президентом США. И вот, ее, наконец, решено достать из-под спуда и выложить на стол. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на очередном брифинге на днях заявила, что украинское посольство было задействовано для анализа информации о республиканцах. "Имеет смысл обратить внимание на прямую координацию Национальным комитетом Демократической партии исследований о своих оппонентах с посольством Украины. Это не обвинение, это – официально предпринятое демократами действие, — сказала она. — Никто из присутствующих не видит в этом большой проблемы". Не видит, так не видит. Но ответить кому-то из киевлян – "киевских" ли, или "вашингтонских" – все равно придется. Как бы, вскользь брошенная Сандерс реплика, судя по всему, запустит в дело еще один долгоиграющий сюжет, последствия которого пока трудно предугадать. В том же, что они, скорее всего, будут носить не только персональный, разовый, но и системный характер, сомневаться, мне кажется, не приходится.

Порошенко, похоже, сегодня хочется думать только о хорошем. На пресс-конференции 9 июля он, среди прочего, особо отметил, что в визите Тиллерсона видит "мощный сигнал в поддержке украинского государства в общей борьбе за демократические ценности и свободу демократии".

УНИАН Встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона и президента Петра Порошенко

Как говорят сербы, его бы слова, да Богу в уши. Пока в Киеве, надувая щеки, из последних сил делают вид, что целиком отдают себя и свою страну в придачу борьбе за абстрактные ценности и громкие слова, Вашингтон реализует свои интересы, отнюдь не абстрактные, а вполне практические и предельно прагматичные. Геополитические, финансово-экономические, военно-технические, газовые и другие. Можно было бы спеть, перефразируя старую советскую, кажется, еще не запрещенную у нас песню: "первым делом, первым делом – интересы. / Ну, а ценности? А ценности – потом!".

Последний сюжет – исторический. Под лозунгом: удивительное – рядом, но оно запрещено.

Случайно ли, или нет, но уже на следующий день после заседания в Киеве комиссии Украина – НАТО "Радио Свобода Daily" сочло необходимым сопроводить один из текстов, посвященных украинской теме, историческим экскурсом такого содержания: "150 лет тому назад, в 1867 году, австрийская Габсбургская монархия трансформировалась в двуединое государство – Австро-Венгрию. В состав Австро-Венгрии входило 5 нынешних украинских областей. То есть история пятой части Украины связана с этим государством".

И далее – внимание! – самое главное, ударный акцент: "Проводите аналогии, делайте выводы!". Не знаю, у кого как, а у меня этот призыв невольно вызывает сомнения относительно того, хотят ли на Западе видеть Украину в составе НАТО в ее нынешних границах, или в ином, усеченном, но подкрепленном историческими аналогиями, варианте?