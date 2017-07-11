Небоженко: Украина становится большой проблемой для США

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Краткий визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Киев свидетельствует о том, что Украина превращается в большую проблему для американской администрации. Об этом сказал на пресс-конференции политолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко. На совместной пресс-конференции Тиллерсон, в частности, заявил, что Россия должна сделать первый шаг в решении конфликта в Донбассе. Он также сообщил, что США разочарованы отсутствием прогресса в реализации минских соглашений.

"Я думаю, ему (Тиллерсону — Ред.) неприятно было прилетать в Киев, потому что на самом деле американская дипломатия занималась «двадцаткой» (саммит G-20 — Ред.), это очень серьезно, она занималась Европой, и то, что он прилетел сюда, для этого были какие-то серьезные мотивы. Я не думаю, что это была перестройка американского посольства или еще что-то… Украина оказывается серьезным аргументом и становится большой проблемой для американской администрации… И я думаю, что приезд Тиллерсона связан с тем, что готовится поездка Тиллерсона и в Москву", — сказал Небоженко.

По его словам, "один из вариантов – что будет маятниковая дипломатия, когда наряду с "нормандским форматом", наряду с минским переговорным процессом, наряду с женевскими форматами… (Вашингтон — Ред.) ищет какие-то новые механизмы, не надеясь на Киев".

Небоженко добавил, что, возможно, "один из таких механизмов – когда Тиллерсону придется активно поездить".

"Конечно, мы смотрим на него как на бизнесмена, который присматривается к инфраструктурному потенциалу Украины. Это тоже хорошо — значит, войны не будет. Потому что не будут вкладывать деньги, особенно американцы, если они будут бояться, что здесь может что-то произойти", — отметил эксперт.

По мнению Небоженко, этот неожиданный приезд Тиллерсона в Киев "…говорит о том, что Украина… включается в эпицентр серьезных решений — но они еще не приняты".

В то же время, подчеркнул политолог, приходится признать: Украина – не внутренне самодостаточная страна, "внешняя политика преобладает над внутренней".

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"Считается, что мы – какая-то площадка, считается, что мы управляемы… дергают ниточки от Вашингтона до Москвы. Все это правда", – констатировал Небоженко.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп перед саммитом "большой двадцадки" заехал в Варшаву, где "выступил с очень сильной речью".

"Последняя такая речь была у молодого Кеннеди, когда он прилетал в Берлин. И он тогда говорил, что здесь форпост борьбы цивилизации западной с большевизмом и так далее. И что-то подобное Трамп говорил уже и в Варшаве. Я почему об этом говорю? Потому что это касается нашей страны. Если таким образом отмечается, что "красная линия" проходит по границе Польши и Украины, то тогда мы что — серая зона какая-то?", – задал вопрос эксперт.

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Он добавил: украинцам следует надеяться на то, что "до конца года Госдеп (США – Ред.) выработает какую-то более объективную позицию по этому поводу".

В то же время, по словам Небоженко, некоторые факты (размещение ракет в Польше, например) свидетельствуют о том, что "Запад постепенно системно продвигается в сторону Украины" и "будет усиливать военный потенциал". По мнению эксперта, для украинцев "это крайне важно".

Напомним, США начали поставки в Польшу новых высокоточных крылатых ракет класса "воздух-земля". Первые единицы уже прибыли на авиабазу Кшесина в Познани. Сообщается, что американские ракеты JASSM и JASSM-ER могут совершать маневры на расстояние до тысячи километров и поражать цели на земле. Такими ракетами в Польше планируют оснастить истребители F-16.