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    Небоженко: Украина становится большой проблемой для США

    (обновлено: )139
    Наряду с "нормандским форматом", с минским переговорным процессом, Вашингтон ищет какие-то новые механизмы урегулирования украинского кризиса, не надеясь на Киев, считает Виктор Небоженко.
    Директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Краткий визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Киев свидетельствует о том, что Украина превращается в большую проблему для американской администрации. Об этом сказал на пресс-конференции политолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко. На совместной пресс-конференции Тиллерсон, в частности, заявил, что Россия должна сделать первый шаг в решении конфликта в Донбассе. Он также сообщил, что США разочарованы отсутствием прогресса в реализации минских соглашений.

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    "Я думаю, ему (Тиллерсону — Ред.) неприятно было прилетать в Киев, потому что на самом деле американская дипломатия занималась «двадцаткой» (саммит G-20 — Ред.), это очень серьезно, она занималась Европой, и то, что он прилетел сюда, для этого были какие-то серьезные мотивы. Я не думаю, что это была перестройка американского посольства или еще что-то… Украина оказывается серьезным аргументом и становится большой проблемой для американской администрации… И я думаю, что приезд Тиллерсона связан с тем, что готовится поездка Тиллерсона и в Москву", — сказал Небоженко.

    По его словам, "один из вариантов – что будет маятниковая дипломатия, когда наряду с "нормандским форматом", наряду с минским переговорным процессом, наряду с женевскими форматами… (Вашингтон — Ред.) ищет какие-то новые механизмы, не надеясь на Киев".

    Небоженко добавил, что, возможно, "один из таких механизмов – когда Тиллерсону придется активно поездить".

    "Конечно, мы смотрим на него как на бизнесмена, который присматривается к инфраструктурному потенциалу Украины. Это тоже хорошо — значит, войны не будет. Потому что не будут вкладывать деньги, особенно американцы, если они будут бояться, что здесь может что-то произойти", — отметил эксперт.

    По мнению Небоженко, этот неожиданный приезд Тиллерсона в Киев "…говорит о том, что Украина… включается в эпицентр серьезных решений — но они еще не приняты".

    В то же время, подчеркнул политолог, приходится признать: Украина – не внутренне самодостаточная страна, "внешняя политика преобладает над внутренней".

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    "Считается, что мы – какая-то площадка, считается, что мы управляемы… дергают ниточки от Вашингтона до Москвы. Все это правда", – констатировал Небоженко.

    Он напомнил, что президент США Дональд Трамп перед саммитом "большой двадцадки" заехал в Варшаву, где "выступил с очень сильной речью".

    "Последняя такая речь была у молодого Кеннеди, когда он прилетал в Берлин. И он тогда говорил, что здесь форпост борьбы цивилизации западной с большевизмом и так далее. И что-то подобное Трамп говорил уже и в Варшаве. Я почему об этом говорю? Потому что это касается нашей страны. Если таким образом отмечается, что "красная линия" проходит по границе Польши и Украины, то тогда мы что — серая зона какая-то?", – задал вопрос эксперт.

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    Он добавил: украинцам следует надеяться на то, что "до конца года Госдеп (США – Ред.) выработает какую-то более объективную позицию по этому поводу".

    В то же время, по словам Небоженко, некоторые факты (размещение ракет в Польше, например) свидетельствуют о том, что "Запад постепенно системно продвигается в сторону Украины" и "будет усиливать военный потенциал". По мнению эксперта, для украинцев "это крайне важно".

    Напомним, США начали поставки в Польшу новых высокоточных крылатых ракет класса "воздух-земля". Первые единицы уже прибыли на авиабазу Кшесина в Познани. Сообщается, что американские ракеты JASSM и JASSM-ER могут совершать маневры на расстояние до тысячи километров и поражать цели на земле. Такими ракетами в Польше планируют оснастить истребители F-16.

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