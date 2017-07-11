Украина, США и Минск-2. Политика с "дулей в кармане" заводит страну в тупик - Папиев

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. После встреч с западными партнерами Украина получила четкий сигнал, что Минские соглашения необходимо выполнять, заявил в комментарии РИА Новости Украина нардеп от фракции "Оппозиционного блока" Михаил Папиев.

В воскресенье, 9 июля, в Украину с коротким визитом прибыл госсекретарь США Рэкс Тиллерсон. Его встреча с Петром Порошенко продлилась около часа и ее основной темой стала ситуация на Донбассе и ее урегулирование. Координировать все усилия США по разрешению конфликта на востоке Украины будет спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер.

"Психология людей так устроена, что в каждой встрече каждый хочет видеть что-то свое", — говорит Михаил Папиев. "Одна политсила смотрит на физиогномику, другая — кто как пожимает руки, третья — кто как кого похлопывает по плечам. Но в целом, после встреч со всеми западными коллегами главным выводом можно назвать их позицию в отношении выполнения Минских соглашений. Украина четко услышала, что Минск-2 остается действующим и таким, который необходимо реализовывать"

По словам политика, украинская сторона уже получила все необходимые разъяснения от Запада.

"Украинская власть много говорила о том, что Нормандский формат ей не нравится, а нужно что-то совершенно другое, получила четкий сигнал, что именно такой формат является единственно правильным. Соединенные Штаты выразили готовность подключиться к процессу, но не в статусе пятой стороны, а в качестве государства, которое будет содействовать установлению мира на Донбассе и возвращения Крыма. Думаю, что главное — чтобы эти сигналы услышала власть и "партия войны". Ведь если бы сегодня перед западными партнерами поставили на голосование выполнять Минск-2 или нет, Тиллерсон и все остальные увидели бы, где сосредоточено неприятие. США тогда увидели бы, какое сильное отличие между тем, что наши власти думают, обещают и делают. Уже давно был бы установлен мир на Донбассе и в стране, если бы политики делали то, что они обещают и не пытались кому-то понравиться, держа дулю в кармане. Подобная украинская политика, как видим, ни к чему хорошему не приводит. Надо научиться выполнять обещания и тогда процесс сдвинется с мертвой точки", — отметил Папиев.