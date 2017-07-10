Энергорынок ЕС. США используют Украину, как таран - Землянский

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

США поддерживают Украину в вопросе предотвращения реализации проекта "Северный поток-2". Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции после переговоров с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

В то же время Украина после окончания отопительного сезона 2016-2017 годов увеличила запасы газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 47,3%, сообщает ПАО "Укртрансгаз".

С чем войдет Украина в отопительный сезон и как будет развивать свою энергонезависимость, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Во время визита Рекса Тиллерсона в Киев прозвучала информация, что США готовы взаимодействовать с Украиной по недопущению реализации "Северного потока-2". Есть ли такой потенциал?

— Знаете, что называется, где поп, а где приход. Потому что в данном случае США хотят выйти на европейский рынок. И вот здесь Украину они используют в качестве тарана, которым торпедируют "Северный поток-2". РФ вместе с западноевропейскими нефтегазовыми компаниями пытается решить свои коммерческие вопросы, что касается изменения маршрутов транзита. Да, Украина при этом теряет, но, извините, Украина за последние три года сделала все для того, чтобы Россия отказалась от украинского маршрута. Изменения системы расчета со стоимостью транзита, увеличение практически в три раза, отказ от прямых закупок газа у "Газпрома", антимонопольные расследования в отношении "Газпрома", как раз по транзиту в Украине. То есть так партнерские отношения не строят, поэтому ожидать, что "Газпром" после этого скажет: что вы, мы будем сохранять транзит, — это несколько абсурдно. Но вообще не совсем понятна позиция украинской власти, когда с одной стороны, они говорят: знаете, мы не будем покупать газ у агрессора, но пусть он свой газ, агрессорский, транзитирует по нашей территории. То есть, честно говоря, у меня это вызывает когнитивный диссонанс. Если мы рвем отношения и уходим вообще от каких-либо торговых взаимоотношений, тогда давайте говорить об этом и обнулять все. Если же мы все-таки считаем, что мы партнеры, и мы сотрудничаем, тогда давайте садиться за стол переговоров и решать наши конфликтные вопросы, в том числе и конфликт на востоке, переговорным путем. Поэтому в данном случае США пытаются тягать каштаны из огня чужими руками.

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В украинских подземных хранилищах около 12 миллиардов кубометров газа. Это много?

— Нельзя сказать, что более чем достаточно. Но это абсолютно нормальный график закачки, то есть если в качестве плана была взята цифра порядка 16 миллиардов кубических метров, то, в принципе, мы идем абсолютно по плану. Есть еще август, есть сентябрь, возможно частично и октябрь, для того чтобы дозакачать необходимые четыре миллиарда кубов. Потому что, в принципе, стандартный режим закачки — это два миллиарда кубов в месяц. Можно больше, можно меньше. То есть можно увеличить до трех, можно чуть сократить. То есть все будет зависеть еще и от ценовой конъюнктуры. Но в целом ситуация абсолютно на данный момент спокойная, я не вижу никаких предпосылок для возникновения форс-мажора.

По какой цене мы покупаем сейчас газ?

— Мне сложно сказать, потому что НАК не озвучивает эти цифры на сегодняшний день. Но я думаю, что цена находится в пределах 190 долларов за 1000 кубометров. То есть плюс-минус 5 долларов, могу ошибиться.

Это дешевле, чем покупать газ осенью?

— Безусловно. Если мы говорим о работе с европейскими хабами, то в Европе лето считается низким сезоном. То есть есть достаточные объемы газа на рынке, понятное дело, по причине того, что отопительный сезон закончился, и есть ситуация, когда сбрасываются излишки. Поэтому этот газ нужно куда-то девать. Объемы большие, цены более выгодные.

В этом сезоне Украина будет покупать газ только по реверсу или, например, у "Газпрома" тоже?

— Давайте понимать, что наши взаимоотношения с "Газпромом" лежат, к сожалению, в политической плоскости, в вопросе урегулирования взаимоотношений между Москвой и Киевом, межгосударственных. И вопрос конфликта на востоке, вопрос аннексированного Крыма, то есть это те вопросы, которые должны быть решены. Градус накала в отношениях должен быть снижен. Потому что газовый вопрос — это уже производная от взаимоотношений политических между двумя странами. Поэтому я очень сильно сомневаюсь, по крайне мере в той ситуации, которая на сегодняшний день, что эти переговоры могут к чему-то привести.

В Нацкомиссии регулирования электроэнергетики предлагают считать цену для каждого облгаза отдельно. Как это может работать?

— Эта идея не нова. И она ожидаема. Более того, мы уже видели эксперимент весенний с введением абонентской платы. То есть правительство и НКРЭ не отказались от этой идеи. И она будет в том или ином виде формироваться. Вот видите, решили пойти по пути корректировки тарифов для каждого региона. По сути дела, это та же самая абонплата, которая скрыта внутри тарифа. Сейчас тариф одинаковый для всех по Украине, а будет дифференцироваться в зависимости от количества абонентов и протяженности газопроводов. То есть это такая скрытая форма введения абонентской платы.

Можно прогнозировать, в каких регионах тарифы будут самые высокие?

— Можно поднять таблицу НКРЭ, которую они публиковали у себя на сайте, в каких регионах была самая большая абонентская плата. Это Закарпатье, например, Тернополь, по-моему. Вот в этих регионах на Западной Украине, то есть где мало абонентов, и они на достаточно большом расстоянии друг от друга. Вот там, скорее всего, и будут более высокие тарифы на газ, потому что будет увеличиваться транспортная составляющая в тарифе, за счет чего он и будет расти. А там, где абоненты достаточно скученно находятся, например, в Киеве, Днепропетровске, Запорожье, то есть в крупных городах, естественно, тариф будет ниже. Потому что количество абонентов больше, а расстояние между ними меньше. Соответственно, затраты на обслуживание сетей и транспортировку газа ниже.

Это не будет скрытым повышением тарифов?

— Безусловно, будет. К сожалению, Украина идет по пути усложнения всей ситуации. Потому что мы говорим о том, что уровень тарифов запределен, то есть он неподъемный, о чем свидетельствует 70% субсидий, которые выделяются или должны быть выделены, или есть запросы от домохозяйств. То есть это абсолютно неправильная ситуация. Поэтому если же вы хотите откорректировать тарифы и дать транспортным организациям либо распределительным облгазам большее количество денег для проведения, обслуживания инфраструктуры, для модернизации, это должно происходить в рамках действующего тарифа. То есть должен быть просто изменен алгоритм расщепления денег, которые мы с вами платим. А так — снова идем по тому же пути, то есть все проблемы перекладываются на плечи потребителей.

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В рамках соглашений с МВФ Украина обязалась регулярно пересматривать тарифы в связи с конъюнктурой на рынках…

— Тут парадоксальная ситуация, даже я бы сказал, с нарушением закона. Потому что до 1 июля Минэнерго должно было определить цену, которая будет действовать с 1 октября, и обнародовать ее на своем сайте. Уже 10 число, и такой информации я не нашел. Может быть, я плохо искал, я не исключаю такого варианта. Но до сих пор вопрос ценообразования на газ на отопительный сезон остается открытым. То есть Минэнерго не дало ответа публично относительно того, какими будут тарифы с октября месяца. Не исключено, что они могут быть откорректированы в сторону увеличения, исходя из котировок, которые были в предыдущие периоды на европейском рынке, а тарифы на газ в Украине привязаны к европейскому рынку. Поэтому пока, к сожалению, я вам сказать со 100% уверенностью ничего не могу, потому что просто в публичном пространстве нет данных, этот вопрос пока закрыт.

Каким образом может отразиться на тарифах для населения ситуация с транзитом газа через территорию Украины?

— Тут есть проблемы гораздо большего порядка. Во-первых, точка рентабельности — 60 миллиардов кубов. Вот все, что ниже, тут система в том виде, в котором она есть, это уже обуза. То есть это излишние мощности, с которыми необходимо что-то делать: либо консервировать, либо вообще, что называется, в утиль. Второй момент, самый важный, это вопрос, каким образом будет организована система газоснабжения в Украине в том случае, если какие-то из основных маршрутов, по которым на сегодняшний день транзитируется газ в направлении Европы, будут выведены из работы. Поскольку вся украинская газораспределительная система, то есть газопроводы среднего и низкого давления, по которым потребители получают газ, она завязана как раз на магистральный. И вот как будет переформатирована эта система, в правительстве пока никто ничего не говорит. Единственное заявление есть относительно того, что, может, Украина подумает по поводу хаба. Хотя тоже не понятно, это перспектива очень туманная, как формировать хаб, если у вас нет ресурса, на базе которого он будет работать. Тем не менее не исключено, что как раз строительство этих соединительных газопроводов, то есть создание новой газораспределительной системы, снова будет переложено на плечи потребителей.

Напомним, эксперт по энергетике Александр Харченко в эфире "ГС" заявил, что правительство не ведет работу с населением по повышению энергоэффективности и ждет, что проблемы долгов за газ решатся сами собой.

Ранее эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко в эфире "ГС" разъяснил, при каких условиях возможен прозрачный тариф в платежках на отопление, и что делать потребителям, если поставщик услуг завышает суммы.