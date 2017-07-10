Эксперт: это редкость - назначение спецпредставителя США по Украине

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Государственный департамент США назначил специальным представителем по Украине бывшего посла США в НАТО Курта Уолкера. Согласно сообщению Уолкер будет координировать все усилия США по разрешению конфликта на востоке Украины.

Курт Уолкер является профессиональным дипломатом и специалистом по Европе с опытом работы в Белом доме. Известно, что с 2008 по 2009 годы он был постоянным представителем США при НАТО.

В воскресенье, 9 июля, спецпредставитель США по Украине прибыл в Киев вместе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

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Примечательно, что в столицу также прибыли с визитами генсек ООН Антониу Гутерриш и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Эту массовую высадку в Киеве целого "десанта" топ-чиновников в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт-международник, представитель Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що ці візити може об’єднувати, на вашу думку, і які спільні питання будуть піднімати?

— Тут, передусім, мова йде про візит державного секретаря США Рекса Тіллерсона, бо з точки зору подальшої міжнародної позиції, його роль і призначення спеціального посланця держдепу у справах України Курта Уолкера буде поки що найбільше мати ефект з усіх високопосадовців, які відвідають незабаром Україну. Власне кажучи, головна мета приїзду цієї делегації полягає в тому, щоб познайомити українське керівництво з профільним американським дипломатом, в якого буде доволі вузька спеціалізація саме на українському напрямку, бо довгий час ця посада залишалась вакантною, а з Адміністрації Обами цим питанням опікувалась Вікторія Нуланд, однак в її компетенції була не лише українська криза, а й сирійська криза. Це питання, які вимагали співробітництва чи, принаймі, діалогу з Росією.

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Ви вважаєте, що Уолкер через те, що займатиметься виключно Україною, буде більш продуктивним?

— Продуктивні – це другорядне питання. Першорядне питання в тому, що він від імені США буде контактувати з усіма гравцями, які так чи інакше мають свої інтереси в Україні, тобто це з країнами нормандського формату, з українським керівництвом, з лідерами ЄС. І на відміну від Вікторії Нуланд, коли вона також обговорювала українське, сирійське питання в пакетному форматі, можна сказати, що з боку Уолкера набагато менший ризик того, що США і Росія будуть намагатись укласти пакетні домовленості і якось прив’язати українське питання до сирійського чи навпаки.

Тобто загалом це виглядає як більша зосередженість Трампа саме на українському питанні?

— Так, це дуже рідкісний випадок, коли з боку США призначається людина, у якої буде доволі вузька спеціалізація. Однак це не означає, що якщо ця людина буде займатись лише українськими питаннями, то ситуація в Україні, конфлікт на Донбасі, питання Криму — зросте в якості пріоритетів в адміністрації Трампа.

Візит генсека НАТО з чим пов'язаний?

— Візити генсека НАТО пов’язані з тим, щоб оцінити прогрес, наскільки Україна виконує стратегічний оборонний бюлетень, наскільки Україна відповідає чи переходить на військові стандарти НАТО, інакше кажучи, це більше робочий візит, бо, зрозуміло, що в Альянсі генсек грає більш презентативну функцію, бо все, в основному, залежить від позицій ключових гравців, які є найбільшими донорами в цю організацію за оборонними видатками і за фінансуванням, тобто тут мова йде про США, про Великобританію, Францію, частково Польщу.

Генсек ООН їде за компанію зі Столтенбергом оцінити можливості України, результати на шляху до реформ, чи це візит для галочки?

— Тут я б пов’язував візит генсека ООН з тим, що в Україні дуже багато поточної роботи зосереджено серед співробітників ООН. Це, враховуючи не тільки гуманітарні наслідки конфлікту на Донбасі, це також і питання виконання цілей сталого розвитку такі, як екологія, збільшення прозорості демократичного врядування і т.д. і, я думаю, що тут основне питання буде полягати в допомозі внутрішньо переміщеним особам, бо Антоніу Гутерриш донедавна був Верховним комісаром ООН у справах біженців, і тому гуманітарні питання, які є наслідком збройних конфліктів, то можна очікувати, що найближчі п’ять років генсеком буде набагато більше уваги їм приділятись. Відповідно Україна як держава, яка кілька років тому займала четверте місце в світі за кількістю внутрішньо переміщених осіб, безумовно, тут викликає серйозну стурбованість.

Напомним, экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута в эфире "ГС" заявил, что в ближайшее время перспектив интеграции в НАТО нет, но сотрудничество с Альянсом должно быть очень активным.