В Киеве началась встреча Порошенко и Столтенберга

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. В Киеве в здании Администрации президента Украины началась встреча главы государства и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Рад приветствовать искреннего друга Украины генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве, который примет участие в работе заседания Комиссии Украина-НАТО", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Украину во главе Североатлантического совета выступит в Верховной Раде.

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В понедельник члены совета встретятся со спикером Верховной Рады и с лидерами парламентских фракций, Столтенберг также проведет отдельную встречу с премьер-министром страны Владимиром Гройсманом.