наверх
10.07.201710:47
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    В Киеве началась встреча Порошенко и Столтенберга

    (обновлено: )9602
    В ходе официального визита в Украину генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Украину во главе Североатлантического совета выступит в Верховной Раде.
    Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
    @STsegolko

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. В Киеве в здании Администрации президента Украины началась встреча главы государства и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

    "Рад приветствовать искреннего друга Украины генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве, который примет участие в работе заседания Комиссии Украина-НАТО", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

    Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Украину во главе Североатлантического совета выступит в Верховной Раде.

    Читайте также: Хроника 9 июля: госсекретарь США и генсек ООН в Киеве, самолеты НАТО в Одессе

    В понедельник члены совета встретятся со спикером Верховной Рады и с лидерами парламентских фракций, Столтенберг также проведет отдельную встречу с премьер-министром страны Владимиром Гройсманом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Эксперт-международник, представитель Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа
    Акции протеста в Гамбурге
    Протестный Гамбург: итоги саммита G20