Столтенберг: Украина должна стремиться в НАТО

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Внутри НАТО есть дискуссии по поводу членства Украины в Альянсе, однако у официального Киева есть механизмы для стремления в объединение, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу 112 Украина.

"Президент Порошенко поднял вопрос о плане действий по членству, союзники приняли это во внимание, но у нас есть внутренняя дискуссия. У Украины есть механизмы, и она должна стремиться в НАТО при помощи того, что мы называем "субстантивное партнерство", и мы сможем вместе сделать большее", — сказал он. Генсек НАТО отметил, что Украине сейчас необходимо сосредоточиться на укреплении обороноспособности, задача союзников — помочь модернизации Вооруженных сил Украины.

"Реформы, модернизация, борьба с коррупцией, соответствие стандартам НАТО", — отметил Столтенберг.

Отвечая на вопрос о возможных сроках вступления Украины в НАТО, Столтенберг сказал: "Я бы не спекулировал на временных рамках, но это дело Украины — к чему она стремится. Главный месседж — вопрос членства решают 29 союзников и Украина, и никто другой не должен вмешиваться в этот процесс".

В понедельник в Киеве под председательством президента Украины и генсека НАТО состоялось заседание комиссии Украина-НАТО.

Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

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Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.