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    В АП сообщили, когда спецпосланник США снова прибудет в Украину

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    Курт Волкер посетит Украину уже во второй раз в ближайшие дни. Как сообщили в Администрации президента Украины, у Порошенко был с Волкером "интенсивный и стратегический" разговор по поводу того, как привести мир в Донбасс.
    Специальный представитель США по урегулированию в Украине Курт Уолкер
    из открытых источников

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. В скором времени новоназначенный спецпредставитель США Курт Волкер снова посетит Украину, сообщил в четверг заместитель администрации президента страны Константин Елисеев.

    Специальный представитель по переговорам по урегулированию ситуации в Украине Курт Уолкер
    @ChristopherJM
    Спецпредставитель США по Украине: кто вы, мистер Волкер?

    "Достигнута договоренность, что в ближайшие дни он приедет снова в Украину. Конечно, будет зависеть от его графика, потому что он хочет интенсивно войти в процесс не только консультацией с украинской стороной, но и, в частности, с нашими партнерами по "нормандскому формату", — сказал Елисеев в эфире украинского телеканала "5 канал".

    По его словам, у президента Украины Петра Порошенко был с Волкером "интенсивный и стратегический" разговор по поводу того, как привести мир в Донбасс.

    На прошлой неделе спецпосланником США в Украине был назначен бывший американский постоянный представитель при НАТО Волкер, он будет заниматься координацией усилий госдепартамента по урегулированию конфликта в Украине.

    Волкер 9 июля прибыл в Украину, где уже провел ряд встреч, в том числе с представителем Киева в контактной группе по Донбассу Леонидом Кучмой. Стороны обсудил урегулирование ситуации в Донбассе и договорились о поддержке дальнейших контактов на постоянной основе.

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