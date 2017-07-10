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    Соцсети о визите Тиллерсона: что-то точно будет... и уже скоро

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    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш (67)

    (обновлено: )83821
    Киев посетили высокие гости. Непродолжительный визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Украину анонсировали весьма давно, однако не все ожидали от нее таких "подарков". Чем обернется для Киева этот долгожданный визит и что пишут о нем в соцсетях?
    Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон в Киеве
    Сайт президента Украины

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    Долгожданная встреча состоялась! В воскресенье, 9 июля, в Украину с коротким визитом прибыл госсекретарь США Рэкс Тиллерсон. Его встреча с Петром Порошенко продлилась около часа — основной темой стала ситуация на Донбассе и ее урегулирование. Тиллерсон улетел… но оставил в стране спецпредставителя США по делам Украины Курта Уолкера, он будет координировать все усилия США по разрешению конфликта на востоке Украины.

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    В украинском сегменте соцсетей Уолкера тут же нарекли "смотрящего" от Госдепа.

    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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     Но это не единственное, чем запомнилась историческая встреча. Многие украинцы обратили внимание на то, что перед встречей с Порошенко Тиллерсон пообщался с украинскими реформаторами, среди которых оказался и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

    "Интересно, а донесли ли представители "гражданского общества" до высокого американского гостя, что зарплата "молодого реформатора" и по совместительству Главы госкомпании-монополиста, загнавшей в долги полстраны, раза в 4 больше, чем зарплата Президента США?!)", — пишут в соцсетях. "Уровень доверия к официальной украинской власти вплоть зашкаливает… Сначала встреча с теми кому более доверяет, а только потом с президентом…", — есть в сетях и такие мнения. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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