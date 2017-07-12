Отношения без обязательств: зачем в Украину приезжали Тиллерсон и Столтенберг

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета

Как это было…

Глава американской дипломатии прибыл в Киев с двумя целями.

Во-первых, проинформировать Петра Порошенко и украинский истеблишмент относительно итогов решения судьбы Киева в Гамбурге, на встрече Трампа и Путина. Если по Сирии рамки российско-американского компромисса в общих чертах понятны, то по Украине ясности меньше. Известно, что во внешнеполитической картине Дональда Трампа нет места поддержке режима Порошенко. Исходя как из личной неприязни к украинскому президенту, так и из американских национальных интересов.

Многие эксперты абсолютно правильно критиковали Барака Обаму за чрезмерный конфликт с Москвой, который вытолкнул Россию с Запада в объятья Ирана и, особенно, Китая. Двух государств, с которыми США конфликтуют, и которые, получается, усилили собственными руками. Сейчас Трампу нужно оттянуть Москву от Востока на Запад, но для этого нужно либо решение, либо глубокое замораживание украинского конфликта.

Естественно, просто так сдавать поддержку Киева Трамп не собирается – в Америке не поймут, да и сам он как правильный бизнесмен не будет разбрасываться активами, даже плохими. Он пытается украинский актив Путину "продать". Однако, судя по всему, Москву пока не устраивает цена.

Собственно, на встрече Трампа и Путина в Гамбурге вопросы "ценообразования" и обсуждались. Однако даже если американский и российский президенты снова не сошлись в цене, визит Тиллерсона показывает, что свое видение будущего Украины Трамп уже сформировал. Ведь даже если актив будет продаваться, то для лучшей продажной стоимости он должен выглядеть посолиднее. Именно поэтому Тиллерсон в Киеве продавливал вопрос послушания Порошенко не только в вопросах войны (например, снижения уровня напряженности на Донбассе, дабы не мешать российско-американскому диалогу), но и мира. Госсекретарь призывал украинские власти более активно продвигать реформы и антикоррупционную борьбу.

Что же касается самого главного вопроса – возможности досрочных выборов – то их судьба окончательно пока не ясна, однако слухи о их проведении ходят достаточно активно.

Второй целью визита стало представление нового спецпредставителя США по Украине — Курта Волкера. "Мы разочарованы отсутствием прогресса в рамках Минских соглашений, поэтому мы назначили специального представителя по Украине. Мы будем координировать деятельность с "нормандской четверкой" и правительством РФ, чтобы увидеть, сможем ли мы ускорить прогресс", — отметил Тиллерсон.

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Пора снимать санкции?

Да, Курт Волкер является человеком Джона Маккейна, однако его обязанностью будет не рулить процессом, а предоставлять информацию в Госдеп. То есть, по мнению некоторых экспертов, в лучшем случае работать адвокатом Киева.

Из назначения этого дипломата отнюдь не следует тот факт, что у него будут полномочия уровня Байдена. "Есть потребность давать Украине постоянные сигналы поддержки и уверять, что за ее спиной не происходит никаких договоренностей. Это также обусловлено желанием США играть более активную роль на европейском континенте и избегать обвинений в пророссийскости относительно президента США Дональда Трампа, что является серьезной политической проблемой", - заявил журналистам председатель правления фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

Конечно, у украинского президента другое видение этого визита – он говорит о полной и безусловной поддержке Украины и о намерении Запада продолжать борьбу с Россией, до полной победы и взятия Крыма. "И наши американские партнеры, госсекретарь США заверили меня, что Крым постоянно есть в повестке дня, и вопрос обеспечения территориальной целостности и прекращения незаконной аннексии Крыма является твердым условием для снятия санкций с РФ", — заявил Порошенко.

Это не совсем правда. Соединенные Штаты (как и европейские страны) давно достигли с Россией негласного компромисса о том, что вопрос Крыма выводится из переговорной повестки. Да, никто пока не собирается снимать санкции с России за Крым – однако речь идет о "крымском пакете", включающем, в основном, персональные санкции. Секторальные же находятся в "донбасском пакете", и их, соответственно, будут снимать после решения ситуации с "Минском". Эту позицию Тиллерсон повторил и в Киеве. "Санкции США и Евросоюза в отношении России будут оставаться, пока РФ не прекратит действия, повлекшие эти санкции", - отметил госсекретарь.

Украинские чиновники (даже не политики, а именно чиновники) сами, своими руками доказывают Тиллерсону, что донбасские санкции пора отменять. "Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие в Донбассе регулярной российской армии", — заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. А значит, нельзя говорить об оккупации этих территорий. А значит, нельзя говорить и о том, что в Донбассе идет "освободительная война". А значит, нужно признавать гражданский характер нынешнего конфликта и решать его через национальное примирение – то есть через Минск-2. И отстать от России.

НАТО не собирается воевать за Крым или Донбасс

В одно и то же время с Тиллерсоном в Киеве с визитом находился и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Официально он прилетел в Киев для участия в заседании комиссии Украина – НАТО, а также для открытия нового здания представительства Альянса. Неофициально же Киеву еще раз донесли, что Альянс не собирается вмешиваться в украинско-российский конфликт, а вот заработать на нем – это уже другое дело.

Так, украинские чиновники жалуются, что Альянс не поставляет на Украину оружие. "Все страны НАТО заблокировали поставки не только летального оружия, но и комплектующих. Наш ВПК не справляется с задачами, которые стоят перед нашей армией. Я очень прошу обратить на это внимание и уделить максимум внимания для разблокировки военного и военно-технического сотрудничества", - заявил председатель парламентского комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

Столтенберг же отметил, что "страны-члены НАТО имеют свои отдельные вооруженные силы и вооружения. Я знаю, что на сегодняшний день идут переговоры между Украиной и некоторыми странами альянса" (о поставке оружия – Авт.).

Судя по всему, новые поставки оружия на Украину все-таки пойдут, ведь украинские власти собираются переводить армию на стандарты НАТО. То есть перевооружать ВС, переписывать уставы и технические регламенты. А это очень большие деньги за очень большие контракты.

Однако Украине нужно не только оружие, но и политические обязательства стран-членов Альянса. "У нас есть все возможности стать восточным флангом структуры безопасности, имея армию, сила и опыт которой укрепляются каждый день", — отметила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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В Киеве пытаются убедить страны-члены НАТО не боятся российской реакции. "Мой месседж в том, что вопрос касательно членства должны решить 29 союзников и Украина. И никто другой не должен вмешиваться в этот процесс", - подчеркнул Порошенко. Проблема для Украины в том, что никто и не вмешивается – страны Альянса сами отказываются принять Киев в свой состав, в том числе и из-за позиции Киева по вопросам Донбасса и, особенно, Крыма. Если после вступления в Альянс Петр Порошенко отправит войска (а еще лучше добробаты) «на утилизацию» в Крым, то после этой "утилизации" он может созывать экстренный саммит НАТО и требовать исполнить пятую статью устава – ведь Крым, с точки зрения стран-членов Альянса, является украинской территорией, и ее нужно защищать. Никто же в Альянсе (кроме, разве что, ничего не решающих прибалтов) не готов из-за действий Порошенко вступать в войну с Москвой – или же дискредитировать Альянс, отказавшись защищать Украину.

Эти препятствия на пути страны в НАТО будут сняты только после того, как Киев откажется от Крыма и решит проблему Донбасса.

Судя по всему, эти настроения уже начинают пользоваться на Украине определенной поддержкой – некоторые эксперты и журналисты, с которыми беседовал автор статьи, прямо обсуждают вопрос отказа от потерянных территорий ради большого и светлого европейского будущего. Вот только когда оно все-таки наступит?

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