Украина освободит жителей Крыма от биометрического контроля

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Украина не будет вводить биометрический контроль для жителей Крыма. Об этом во вторник, 11 июля, сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает "Страна".

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"Крымчане не являются иностранцами, они являются гражданами Украины, которые временно проживают под российской оккупацией (Киев не признает результатов референдума 2014 года — Ред.). Соответственно, это решение их не касается", — сказал представитель ведомства. Он уточнил, что для этого жителям полуострова надо будет воспользоваться украинскими паспортами.

Ранее сообщалось, что биометрический контроль иностранцев, въезжающих в Украину, начнет работать с 1 января 2018 года.