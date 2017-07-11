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    Общество

    Украина освободит жителей Крыма от биометрического контроля

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    Как сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, крымчане не являются иностранцами, они являются гражданами Украины, которые временно проживают "под российской оккупацией".
    Крым. Архивное фото
    RIA News Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Украина не будет вводить биометрический контроль для жителей Крыма. Об этом во вторник, 11 июля, сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает "Страна".

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    "Крымчане не являются иностранцами, они являются гражданами Украины, которые временно проживают под российской оккупацией (Киев не признает результатов референдума 2014 года — Ред.). Соответственно, это решение их не касается", — сказал представитель ведомства. Он уточнил, что для этого жителям полуострова надо будет воспользоваться украинскими паспортами.

    Ранее сообщалось, что биометрический контроль иностранцев, въезжающих в Украину, начнет работать с 1 января 2018 года.

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